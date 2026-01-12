Blumatica Energy
sed edilizia espositori

Consorzi stabili, requisiti di qualificazione e cumulo alla rinfusa: cosa cambia dopo il Correttivo

ANAC chiarisce come cambiano i requisiti di qualificazione dei consorzi stabili dopo il d.Lgs. n. 209/2024: stop al cumulo alla rinfusa e nuovi obblighi per le consorziate esecutrici

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 12/01/2026

Il parere di ANAC

Sulla base di questi presupposti normativi e tenendo conto anche del parere reso sull’argomento dalla Commissione Speciale del 27 novembre 2024 del Consiglio di Stato, ANAC ha chiarito che il tradizionale meccanismo del cumulo alla rinfusa non opera più in modo automatico quando l’esecuzione dell’appalto non avviene direttamente in capo al consorzio.

In particolare:

  • se il consorzio stabile esegue i lavori esclusivamente con la propria struttura, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio, che può cumulare quelli propri con quelli delle consorziate;
  • se, invece, il consorzio indica una o più consorziate come esecutrici, sono queste ultime a dover essere qualificate in proprio, per le categorie e classifiche richieste dalla lex specialis.

Non è più consentito fare affidamento su forme di avvalimento “tacito” o “ex lege”. Qualora la consorziata designata non sia qualificata, potrà utilizzare i requisiti del consorzio o di altre consorziate solo attraverso un avvalimento ordinario, formalizzato secondo le regole dell’art. 104 del Codice.

La ratio è quella di evitare che l’esecuzione venga affidata a soggetti privi, in concreto, dei requisiti richiesti, anche se inseriti in una struttura consortile qualificata.

Soccorso istruttorio e immodificabilità dell’offerta

Per quanto riguarda la mancata attivazione del soccorso istruttorio, l’Autorità ha ribadito che il rimedio è ammesso solo per sanare omissioni, inesattezze o irregolarità documentali, ma non può essere utilizzato per modificare le dichiarazioni relative ai requisiti di qualificazione o per rivedere ex post la ripartizione delle lavorazioni tra consorzio e consorziate.

Un chiarimento che consenta di rimodulare le percentuali di esecuzione, al fine di renderle compatibili con i requisiti effettivamente posseduti, determinerebbe una modifica sostanziale dell’offerta, in violazione dei principi di par condicio, immodificabilità dell’offerta e autoresponsabilità del concorrente.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Consorzi Stabili Codice Appalti 2023 Cumulo alla rinfusa Correttivo Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Consorzi stabili, requisiti di qualificazione e cumulo alla rinfusa: cosa cambia dopo il Correttivo
2
Il quadro normativo di riferimento
3
Il parere di ANAC
4
Conclusioni
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 08/01/2026
Sanatoria edilizia 2026: come funziona la regolarizzazione degli abusi nel d.P.R. 380/2001
2
LAVORI PUBBLICI - 07/01/2026
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
CATASTO - 06/01/2026
Voltura catastale Web: dal 12 gennaio 2026 l’unico canale per aggiornare le intestazioni al Catasto
6
EDILIZIA - 06/01/2026
Ordine di demolizione non impugnato e fiscalizzazione dell’abuso: i chiarimenti del Consiglio di Stato