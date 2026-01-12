Il parere di ANAC

Sulla base di questi presupposti normativi e tenendo conto anche del parere reso sull’argomento dalla Commissione Speciale del 27 novembre 2024 del Consiglio di Stato, ANAC ha chiarito che il tradizionale meccanismo del cumulo alla rinfusa non opera più in modo automatico quando l’esecuzione dell’appalto non avviene direttamente in capo al consorzio.

In particolare:

se il consorzio stabile esegue i lavori esclusivamente con la propria struttura, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio, che può cumulare quelli propri con quelli delle consorziate;

se, invece, il consorzio indica una o più consorziate come esecutrici, sono queste ultime a dover essere qualificate in proprio, per le categorie e classifiche richieste dalla lex specialis.

Non è più consentito fare affidamento su forme di avvalimento “tacito” o “ex lege”. Qualora la consorziata designata non sia qualificata, potrà utilizzare i requisiti del consorzio o di altre consorziate solo attraverso un avvalimento ordinario, formalizzato secondo le regole dell’art. 104 del Codice.

La ratio è quella di evitare che l’esecuzione venga affidata a soggetti privi, in concreto, dei requisiti richiesti, anche se inseriti in una struttura consortile qualificata.

Soccorso istruttorio e immodificabilità dell’offerta

Per quanto riguarda la mancata attivazione del soccorso istruttorio, l’Autorità ha ribadito che il rimedio è ammesso solo per sanare omissioni, inesattezze o irregolarità documentali, ma non può essere utilizzato per modificare le dichiarazioni relative ai requisiti di qualificazione o per rivedere ex post la ripartizione delle lavorazioni tra consorzio e consorziate.

Un chiarimento che consenta di rimodulare le percentuali di esecuzione, al fine di renderle compatibili con i requisiti effettivamente posseduti, determinerebbe una modifica sostanziale dell’offerta, in violazione dei principi di par condicio, immodificabilità dell’offerta e autoresponsabilità del concorrente.