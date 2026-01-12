Conclusioni

Per l’Autorità l’esclusione disposta dalla stazione appaltante è quindi legittima: la consorziata indicata come esecutrice era priva del requisito di qualificazione richiesto e il consorzio non aveva attivato, in sede di presentazione dell’offerta, strumenti idonei a colmare tale carenza.

I richiami alle disposizioni in materia di sostituzione o estromissione delle imprese consorziate vengono ritenuti inconferenti, poiché la carenza del requisito era originaria e avrebbe dovuto essere gestita prima della presentazione dell’offerta.

Sul piano operativo, il parere impone alcune attenzioni che non possono più essere sottovalutate:

la qualificazione deve essere costruita avendo riguardo al soggetto che esegue effettivamente i lavori ;

; il cumulo alla rinfusa non costituisce più una soluzione automatica;

la designazione delle consorziate esecutrici incide direttamente sulla verifica dei requisiti;

in assenza di qualificazione in proprio, l’unico strumento utilizzabile è l’avvalimento ordinario;

il soccorso istruttorio non può essere invocato per correggere errori strutturali nella qualificazione.

Un cambio di paradigma a cui i consorzi stabili devono prestare attenzione, delineando impostazione tecnica e giuridica dell’offerta molto più consapevole, perché l’assetto esecutivo dichiarato vincola in modo diretto e stringente la verifica dei requisiti di partecipazione.