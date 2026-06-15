Quando un consorzio stabile può partecipare a una gara utilizzando esclusivamente le iscrizioni e le autorizzazioni possedute dalla consorziata esecutrice?

È possibile computare in capo al consorzio il fatturato maturato dalle singole imprese prima della costituzione della struttura consortile? Fino a che punto il soccorso istruttorio può essere utilizzato senza alterare il contenuto dell’offerta?

La sentenza del TAR Campania del 27 maggio 2026, n. 3361, affronta alcuni dei temi più rilevanti per la partecipazione dei consorzi stabili alle procedure di affidamento disciplinate dal d.Lgs. n. 36/2023. La pronuncia assume particolare interesse nel settore dell’igiene urbana, caratterizzato dalla necessità di possedere specifiche autorizzazioni professionali per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Consorzi stabili e requisiti di gara: le contestazioni sollevate contro l’aggiudicazione

La controversia trae origine da una procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio integrato di igiene urbana, aggiudicata a un consorzio stabile. L’operatore economico classificatosi al secondo posto ha impugnato l’aggiudicazione articolando diverse censure.

La prima riguardava il mancato possesso, in capo al consorzio, dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e dell’iscrizione camerale necessaria per l’esercizio dell’attività. Secondo il ricorrente, tali requisiti avrebbero dovuto essere posseduti direttamente dalla struttura consortile.

Una seconda contestazione investiva il requisito economico-finanziario, sostenendosi l’illegittimità dell’utilizzo del fatturato maturato dalla consorziata esecutrice in un periodo antecedente alla costituzione del consorzio.

Il ricorso censurava inoltre il ricorso al soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, ritenuto idoneo a consentire una sostanziale modifica della partecipazione alla gara mediante la produzione tardiva di documentazione e la ridefinizione delle quote esecutive.

Ulteriori doglianze riguardavano l’attribuzione dei punteggi tecnici, la congruità dell’offerta sotto il profilo dei costi della manodopera e la mancata esclusione dell’aggiudicatario in presenza di una vicenda penale ancora in corso.

Consorzi stabili nel Codice Appalti: i requisiti previsti dall’art. 67 del d.Lgs. n. 36/2023

La decisione si fonda principalmente sulle disposizioni del d.Lgs. n. 36/2023 dedicate ai consorzi stabili e ai requisiti di partecipazione.

In particolare, nel caso in esame, rilevano l’art. 67, comma 3, il quale stabilisce che i requisiti di idoneità professionale necessari per l’esecuzione delle prestazioni devono essere posseduti dal consorziato esecutore e il comma 2, lett. a) dello stesso art. 67, che prevede, negli appalti di servizi e forniture, che i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale possano essere computati cumulativamente in capo al consorzio.

La pronuncia tiene conto anche dell’art. 100, il quale disciplina i requisiti di ordine speciale richiesti ai concorrenti e dell’art. 101 sul soccorso istruttorio, distinguendo le diverse forme di integrazione documentale consentite nel corso della procedura.

Non va dimenticato poi il consolidato orientamento giurisprudenziale in cui si inserisce la sentenza, volto a valorizzare la funzione pro-concorrenziale dei consorzi stabili e delle forme aggregate di partecipazione alle gare pubbliche.

Quando le autorizzazioni devono essere possedute dalla consorziata esecutrice

La questione principale affrontata dal TAR riguarda il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Secondo il ricorrente, il requisito avrebbe dovuto essere posseduto direttamente dal consorzio stabile. Il Tribunale ha respinto tale impostazione, osservando che l’iscrizione all’Albo costituisce un requisito di idoneità professionale strettamente collegato all’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Proprio perché si tratta di un titolo autorizzatorio personale e non trasferibile, esso deve essere posseduto dal soggetto che esegue materialmente il servizio.

Il TAR ha evidenziato come l’art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 abbia recepito un principio già consolidato in giurisprudenza, secondo cui quando il consorzio stabile designa una consorziata quale esecutrice della prestazione, è sufficiente che sia quest’ultima a possedere il titolo abilitativo richiesto.

Non sussiste pertanto alcun obbligo di intestazione dell’iscrizione alla struttura consortile.

Il cumulo del fatturato conferma la funzione pro-concorrenziale del consorzio stabile

La sentenza ha affrontato poi il tema della capacità economico-finanziaria.

Il disciplinare di gara presentava una formulazione non del tutto coerente, poiché da un lato sembrava richiedere il possesso diretto del requisito in capo al consorzio e dall’altro richiamava il principio del cumulo previsto dall’art. 67 del Codice.

Il TAR ha risolto la questione privilegiando l’interpretazione maggiormente conforme alla disciplina legislativa.

Secondo il Collegio, il consorzio stabile può utilizzare il fatturato maturato dalle imprese consorziate, anche quando tale fatturato sia stato realizzato prima della costituzione del consorzio stesso.

Una diversa interpretazione svuoterebbe di contenuto la funzione aggregativa e pro-concorrenziale che il legislatore attribuisce ai consorzi stabili, limitandone ingiustificatamente la capacità di partecipare al mercato degli appalti pubblici.

Soccorso istruttorio: quali integrazioni sono ammesse e quali modificano l’offerta

Particolare interesse riveste il passaggio dedicato all’applicazione dell’art. 101 del nuovo Codice.

Richiamando la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR ha distinto tra le diverse forme di soccorso istruttorio oggi previste dall’ordinamento, ovvero soccorso integrativo, soccorso sanante, soccorso in senso stretto e soccorso correttivo.

Pur nella maggiore ampiezza riconosciuta dall’attuale disciplina, il principio fondamentale rimane invariato: non è mai consentita una modifica sostanziale dell’offerta tecnica o economica.

Nel caso in esame, la documentazione richiesta dalla stazione appaltante riguardava esclusivamente certificazioni, visure e documenti amministrativi già esistenti e riferiti a circostanze preesistenti alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Per tale ragione il TAR ha ritenuto pienamente legittima l’attivazione del soccorso istruttorio, escludendo qualsiasi alterazione della proposta negoziale originariamente formulata dal concorrente.

Punteggi tecnici, costo della manodopera e affidabilità dell’operatore: i limiti del sindacato del giudice

Infine, il Collegio ha respinto le ulteriori contestazioni relative ai punteggi tecnici, alla verifica della congruità della manodopera e alla valutazione di una pregressa vicenda professionale dell’operatore economico.

Tali valutazioni rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’amministrazione e possono essere sindacate dal giudice soltanto in presenza di errori manifesti, illogicità evidenti o travisamento dei fatti.

In assenza di tali presupposti, le determinazioni assunte dalla stazione appaltante devono ritenersi insindacabili.

Le indicazioni operative per stazioni appaltanti e operatori economici

La pronuncia offre indicazioni particolarmente utili per le stazioni appaltanti chiamate a predisporre la documentazione di gara.

In primo luogo, conferma che i requisiti di idoneità professionale devono essere richiesti al soggetto che eseguirà concretamente la prestazione e non necessariamente al consorzio stabile quale centro autonomo di imputazione giuridica.

Grande attenzione deve essere prestata anche alla formulazione delle clausole relative ai requisiti economico-finanziari, evitando prescrizioni che possano entrare in conflitto con il principio del cumulo previsto dall’art. 67 del Codice.

Sul fronte del soccorso istruttorio, la sentenza ribadisce che le amministrazioni dispongono di strumenti ampi per sanare carenze documentali e chiarire aspetti amministrativi della partecipazione, ma non possono consentire interventi relativi al contenuto dell’offerta tecnica o economica.

Infine, con riferimento ai gravi illeciti professionali e alle verifiche di affidabilità, è necessaria una motivazione accurata e puntuale, soprattutto quando la valutazione riguarda fatti non ancora definitivamente accertati in sede giudiziaria.

Consorzi stabili: i principi confermati dal TAR su requisiti, fatturato e soccorso istruttorio

La sentenza conferma l’orientamento favorevole alla valorizzazione della funzione aggregativa dei consorzi stabili e alla massima partecipazione alle procedure di affidamento.

I requisiti professionali seguono il soggetto che esegue concretamente la prestazione e non devono necessariamente essere duplicati in capo alla struttura consortile. Parallelamente, il sistema del cumulo dei requisiti continua ad essere uno strumento essenziale per consentire ai consorzi stabili di esprimere appieno la propria capacità organizzativa ed economica.

La pronuncia offre inoltre chiarimenti significativi sull’utilizzo del soccorso istruttorio nel nuovo Codice dei contratti pubblici, confermando che l’ampliamento degli strumenti di regolarizzazione documentale non può mai tradursi in una modifica sostanziale dell’offerta presentata in gara.

Tutte indicazioni che operatori economici, RUP e professionisti del settore possono tenere in considerazione e applicare non solo all’ambito del caso in esame, estendendole a tutti gli affidamenti nei quali l’esecuzione delle prestazioni richiede il possesso di specifiche autorizzazioni o abilitazioni professionali.