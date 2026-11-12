Un consorzio stabile può dividere i lavori, eseguendone una parte in proprio e affidando il resto a una consorziata? La consorziata designata deve avere la SOA per l’intero importo o solo per i suoi lavori? Senza indicare la quota esatta della consorziata, il consorzio rischia l’esclusione dalla gara?

Dopo il D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo appalti), il consorzio stabile che vuole eseguire una parte dei lavori in proprio e affidare il resto a una consorziata si muove in una zona grigia, perché il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) disciplina separatamente le due modalità di esecuzione e lascia aperto il dubbio se possano convivere nella stessa gara. Su questo dubbio è stato chiamato a pronunciarsi il TAR Veneto con la sentenza n. 2097 del 2 novembre 2026, che doveva stabilire se la forma mista sia compatibile con il Codice e quale classifica SOA debba possedere la consorziata a cui il consorzio affida una parte delle lavorazioni.

La questione pesa su entrambi i lati della gara. La stazione appaltante deve decidere se ammettere un concorrente che si organizza in un modo che la legge non nomina espressamente, e come verificarne i requisiti; l’operatore economico superato da un consorzio organizzato così ha invece interesse a sostenere che quella modalità è vietata, o che la consorziata avrebbe dovuto coprire da sola l’intero importo, e a contestare una ripartizione dei lavori che non è espressa in percentuale. Sullo sfondo resta la stretta del Correttivo sul prestito dei requisiti tra consorzio e consorziate, che si presta a letture molto diverse.

Consorzio stabile in modalità mista: la vicenda

Tutto è cominciato con una procedura aperta per la manutenzione straordinaria di impianti elettrici, indetta con bando ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, nel testo modificato dal Correttivo, a lotti, con il criterio del minor prezzo e l’esclusione automatica delle offerte anomale. Per il lotto conteso serviva la SOA nella categoria OS30, classifica IV-bis o superiore.

Il primo posto, e l’aggiudicazione, sono andati a un consorzio stabile che aveva dichiarato di concorrere «in modalità mista», affidando a una consorziata le lavorazioni nei limiti della classifica IV da questa posseduta nella categoria OG11, che un chiarimento della stazione appaltante aveva indicato come idonea a sostituire la OS30, e assumendo in proprio la parte residua.

La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione, contestando l’ammissione alla gara del consorzio e sostenendo che il Codice conosce per i consorzi stabili due sole modalità esecutive, alternative e tassative, e che per dividere i lavori il consorzio avrebbe dovuto costituire un raggruppamento temporaneo con la consorziata. In subordine ha affermato che la consorziata avrebbe dovuto possedere per intero la classifica del bando, pena l’aggiramento del divieto del c.d. cumulo alla rinfusa, e ha contestato anche la clausola del disciplinare secondo cui l’esecutore deve possedere i requisiti per le categorie di lavori che si è impegnato a realizzare, se letta come autorizzazione a qualificarsi per la sola quota.

Ha lamentato infine l’indeterminatezza dell’offerta, perché la domanda non precisava se la consorziata avrebbe sfruttato l’incremento del quinto della propria classifica, e dunque quanti lavori restassero al consorzio, impedendo di verificare l’adeguatezza della sua struttura, che secondo la ricorrente nel DGUE, il documento con cui l’operatore autocertifica i requisiti, contava soltanto quattro addetti. Ha chiesto inoltre il subentro nel contratto o, in subordine, il risarcimento.

Consorzi stabili e requisiti SOA dopo il Correttivo: cosa prevede l’art. 67

Il consorzio stabile è un operatore economico formato da almeno tre imprese che decidono di operare in modo congiunto nei contratti pubblici per non meno di cinque anni, istituendo una comune struttura di impresa, e che esegue i lavori con la propria struttura oppure tramite le consorziate indicate in gara (art. 65, comma 2, lett. d, e art. 67, comma 4).

Nel testo modificato dal Correttivo, l’art. 67, comma 1, prevede due regimi per i lavori. Se il consorzio esegue esclusivamente con la propria struttura, senza designare imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio si sommano a quelli delle consorziate (lett. b); se esegue tramite le consorziate indicate, i requisiti devono essere posseduti e comprovati da queste in proprio o mediante avvalimento ai sensi dell’art. 104 (lett. c). Il Consiglio di Stato (sentenza n. 2676/2026) vi ha letto una «frattura» dell’avvalimento bidirezionale ope legis, ammesso ormai solo dalla consorziata al consorzio. Sul piano interpretativo pesa poi l’art. 4, per cui le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato.

Esecuzione mista del consorzio stabile: perché il silenzio della legge non è un divieto

Il punto fermo da cui partono i giudici è che l’art. 67 regola le due modalità esecutive ma non il loro uso congiunto, che non vieta. Davanti a un vuoto, l’interprete non può dedurre automaticamente un divieto, come pretende la ricorrente, né ammettere senz’altro la forma mista, ma deve cercare la regola nel sistema alla luce dei principi dell’art. 4, che il TAR, sulla scia dell’Adunanza Plenaria (sentenza n. 13/2013), ritiene dotati di funzione integrativa, fermo il divieto di usarli per derogare a prescrizioni espresse.

Risultato e accesso al mercato, letti insieme, impediscono di introdurre in via interpretativa limiti all’organizzazione degli operatori che non abbiano base nella disciplina positiva e non servano a garantire i requisiti sostanziali. Le regole di qualificazione restano un presidio inderogabile, mentre la forma organizzativa non può trasformarsi in un ostacolo autonomo quando le esigenze sostanziali che la legge tutela sono comunque soddisfatte. L’uso congiunto delle due modalità non crea una nuova figura di concorrente e non obbliga a costituire un raggruppamento, che è altra forma di partecipazione, né a ricorrere all’avvalimento, necessario solo se la consorziata usa requisiti che non possiede.

Il primo motivo è quindi infondato, e i giudici ne trovano conferma nelle indicazioni dell’ANAC, dalla delibera n. 392/2023 al comunicato del Presidente del 28 maggio 2025 e al parere di precontenzioso n. 482/2025. Lo stesso precedente richiamato dalla ricorrente, TAR Sicilia (sentenza n. 1120/2026), riconosce del resto che la forma mista non toglie alla consorziata l’obbligo di essere qualificata per la parte che esegue.

Consorziata designata e SOA: quale classifica serve per una parte dei lavori?

Anche il secondo motivo è infondato. Nell’esecuzione mista di un consorzio stabile le lettere b) e c) dell’art. 67, comma 1, si applicano alle rispettive parti dell’appalto, così che la consorziata deve possedere e comprovare i requisiti per le lavorazioni affidatele e il consorzio per quelle assunte direttamente, senza che la qualificazione dell’uno si estenda in automatico all’altra. L’avverbio «esclusivamente» della lettera b) fissa il presupposto di quel regime, senza imporre necessariamente che l’esecuzione diretta copra l’intero appalto; diversamente, la lettera c) finirebbe per governare anche i lavori eseguiti dal consorzio.

Nel caso deciso la consorziata è qualificata per la propria quota e il consorzio ha una classifica idonea all’intero importo, quindi anche alla parte residua. Quel precedente siciliano, osservano i giudici veneti, riguardava una consorziata priva fin dall’origine della qualificazione nella categoria, e non può essere letto come obbligo di possedere la classifica dell’intero appalto. Cadono anche le censure contro la clausola del disciplinare, che, letta insieme all’art. 67, è coerente applicazione della legge.

Quanto al terzo motivo, la ripartizione è sufficientemente determinata, o almeno determinabile, perché la consorziata opera entro la propria classifica, eventualmente incrementata del quinto secondo l’Allegato II.12, e il consorzio assume espressamente il resto. L’assenza di una percentuale esatta non rende indeterminata l’offerta e, a prescindere dall’applicazione dell’art. 101, comma 3, del Codice, consente di verificare la qualificazione di ciascun esecutore.

Esecuzione mista e comprova dei requisiti: cosa deve verificare il RUP

Guardata con gli occhi del RUP, la pronuncia disegna un controllo a due binari, condotto sulle attestazioni SOA e sulla ripartizione dichiarata, per accertare che il consorzio sia qualificato per la parte che esegue e la consorziata per quella affidatale, ferma la qualificazione del consorzio per partecipare. Per chi redige i disciplinari, una clausola che lega la qualificazione di chi esegue alle lavorazioni assunte può aiutare, per quanto si ricava dal caso, a prevenire il contenzioso.

Nell’offerta, la dichiarazione va ancorata al limite della classifica della consorziata e all’impegno del consorzio sul resto. Va però avvertito che la sentenza non si sofferma sui quattro addetti dichiarati nel DGUE, chiudendo la questione sul terreno della sola SOA, e che resta una decisione di primo grado su questioni che gli stessi giudici qualificano come nuove.

Consorzio stabile ed esecuzione mista: cosa cambia per stazioni appaltanti e imprese

In conclusione, il TAR Veneto, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha respinto il ricorso e la domanda di subentro nel contratto e di risarcimento, lasciando ferma l’aggiudicazione al consorzio stabile.

Ciò significa che la stazione appaltante, davanti a una dichiarazione di esecuzione mista, deve guardare a chi esegue che cosa e con quale attestazione, e che i consorzi possono dividere il lavoro con le consorziate purché ogni quota sia coperta da una qualificazione propria o presa in avvalimento.

Sul piano della tendenza, la decisione si colloca sulla linea dell’ANAC e legge la «frattura» descritta dal Consiglio di Stato come un limite al passaggio automatico dei requisiti verso la consorziata, limite che resta intatto anche quando il consorzio sceglie di eseguire una parte dei lavori in proprio.

Consorzio stabile ed esecuzione mista: le domande più frequenti

Un consorzio stabile può eseguire i lavori in forma mista dopo il Correttivo?

Secondo il TAR Veneto (sentenza n. 2097/2026), sì. Il consorzio stabile può eseguire una parte dei lavori in proprio e affidare il resto a una consorziata, purché ciascuno sia qualificato per la propria parte. L’art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023 non vieta questa combinazione, e i principi del risultato e dell’accesso al mercato impediscono di ricavarne un divieto.

Quale classifica SOA deve avere la consorziata esecutrice di un consorzio stabile?

Per il TAR Veneto, se il consorzio esegue una parte dei lavori in proprio, la consorziata deve essere qualificata, direttamente o con avvalimento, solo per le lavorazioni affidatele secondo la ripartizione dichiarata in gara. Il consorzio deve essere qualificato per la propria parte e per partecipare alla gara, e i suoi requisiti non passano in automatico alla consorziata.

Cosa deve dichiarare in gara un consorzio stabile che affida parte dei lavori a una consorziata?

Il Codice impone di indicare in sede di offerta le consorziate per le quali il consorzio concorre (art. 67, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023). Nel caso deciso dal TAR Veneto è bastato dichiarare il limite dei lavori affidati alla consorziata, legato alla sua classifica SOA, e l’impegno del consorzio a eseguire direttamente il resto, senza indicare una percentuale esatta.