Appalti e servizi tecnici: prorogata la consultazione del Bando Tipo ANAC n. 2/2025

Più tempo per le osservazioni sullo schema di disciplinare aggiornato al “Correttivo Codice”. L'Autorità mira a una modulistica più uniforme e chiara per le gare di progettazione sopra soglia

di Redazione tecnica - 13/11/2025

Qualche giorno in più per inviare le osservazioni sullo schema di disciplinare destinato agli affidamenti di servizi tecnici, aggiornato al “Correttivo Codice”.

Con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, ANAC ha disposto la proroga del termine per la trasmissione delle osservazioni relative allo schema di disciplinare del Bando tipo n. 2/2025, dedicato alle procedure aperte per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria sopra soglia europea.

La decisione dell’Autorità recepisce le richieste pervenute dai principali stakeholders del settore, con l’obiettivo di garantire la massima partecipazione ai procedimenti di regolazione e consentire un contributo più ampio alla definizione delle regole applicative del d.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal “Correttivo” (d.lgs. 209/2024).

Bando Tipo ANAC n. 2/2025: proroga dei termini per la consultazione

La consultazione pubblica, avviata lo scorso ottobre, riguarda lo schema di disciplinare di gara per le procedure aperte di affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie europee di cui all’art. 14 del d.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo.

Il documento recepisce le modifiche introdotte dal d.lgs. 209/2024 (c.d. “Correttivo Codice”), che ha inciso su vari aspetti della disciplina dei contratti pubblici, in particolare sui criteri di aggiudicazione, sulle procedure di selezione e sulla documentazione di gara.

L’iniziativa si colloca nell’ambito dell’art. 222, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, che attribuisce ad ANAC il compito di predisporre bandi tipo e schemi-tipo di disciplinare di gara, con l’obiettivo di assicurare uniformità, semplificazione e trasparenza delle procedure.

Con il nuovo schema, l’Autorità prosegue il percorso di armonizzazione con il Bando tipo n. 1/2023 (servizi e forniture sopra soglia), puntando a una coerenza complessiva tra le diverse tipologie di affidamento.

