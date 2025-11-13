Appalti e servizi tecnici: prorogata la consultazione del Bando Tipo ANAC n. 2/2025
Più tempo per le osservazioni sullo schema di disciplinare aggiornato al “Correttivo Codice”. L'Autorità mira a una modulistica più uniforme e chiara per le gare di progettazione sopra soglia
di Redazione tecnica - 13/11/2025
Le novità del disciplinare
Il disciplinare, nella sua nuova versione, è stato complessivamente rivisto nell’ottica di una maggiore semplificazione e chiarezza applicativa.
Tra le innovazioni di rilievo si segnalano:
- l’allineamento della modulistica ai nuovi principi del Codice, in particolare quelli di risultato, fiducia e proporzionalità;
- l’introduzione di un modello di domanda di partecipazione tipo, che consente alle stazioni appaltanti di verificare più agevolmente le dichiarazioni rese dagli operatori economici e ridurre il contenzioso legato a errori formali;
- l’inserimento di box tematici di approfondimento all’interno dello schema, nei quali ANAC propone differenti soluzioni regolatorie e invita gli stakeholder a esprimere osservazioni mirate sulle conseguenze operative di ciascuna opzione;
- il coordinamento con gli altri strumenti di regolazione (bandi tipo già approvati e linee guida sugli affidamenti sottosoglia), in un’ottica di integrazione e coerenza dell’intero sistema documentale;
- l’aggiornamento lessicale e formale per uniformare la terminologia e agevolare la comprensione, anche in vista dell’utilizzo digitale dei modelli di gara.
