geonetwork computo contabilita
grafill editoria tecnica
sed edilizia espositori
saie bologna offerta esclusiva

Appalti e servizi tecnici: prorogata la consultazione del Bando Tipo ANAC n. 2/2025

Più tempo per le osservazioni sullo schema di disciplinare aggiornato al “Correttivo Codice”. L'Autorità mira a una modulistica più uniforme e chiara per le gare di progettazione sopra soglia

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 13/11/2025

Le novità del disciplinare

Il disciplinare, nella sua nuova versione, è stato complessivamente rivisto nell’ottica di una maggiore semplificazione e chiarezza applicativa.

Tra le innovazioni di rilievo si segnalano:

  • l’allineamento della modulistica ai nuovi principi del Codice, in particolare quelli di risultato, fiducia e proporzionalità;
  • l’introduzione di un modello di domanda di partecipazione tipo,  che consente alle stazioni appaltanti di verificare più agevolmente le dichiarazioni rese dagli operatori economici e ridurre il contenzioso legato a errori formali;
  • l’inserimento di box tematici di approfondimento all’interno dello schema, nei quali ANAC propone differenti soluzioni regolatorie e invita gli stakeholder a esprimere osservazioni mirate sulle conseguenze operative di ciascuna opzione;
  • il coordinamento con gli altri strumenti di regolazione (bandi tipo già approvati e linee guida sugli affidamenti sottosoglia), in un’ottica di integrazione e coerenza dell’intero sistema documentale;
  • l’aggiornamento lessicale e formale per uniformare la terminologia e agevolare la comprensione, anche in vista dell’utilizzo digitale dei modelli di gara.
© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Servizi di ingegneria e architettura ANAC Codice Appalti 2023 Correttivo Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Appalti e servizi tecnici: prorogata la consultazione del Bando Tipo ANAC n. 2/2025
2
Le novità del disciplinare
3
Come partecipare alla consultazione
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - 22/02/2026
Decreto PNRR: in Gazzetta Ufficiale il DL n. 19/2026
2
SICUREZZA - 25/02/2026
Art. 115 Testo Unico Sicurezza Lavoro: cosa cambia davvero per linee vita, parapetti e sistemi anticaduta
3
EDILIZIA - 23/02/2026
Pergolato, pergotenda e VEPA: quando rientrano davvero in edilizia libera?
4
ENTI LOCALI - 26/02/2026
Decreto Milleproroghe 2026: tutte le proroghe per Comuni e Città metropolitane
5
SICUREZZA - 25/02/2026
Sicurezza lavoro: la nuova Circolare INL su vigilanza subappalti, patente a crediti e modifiche al d.Lgs. 81/2008
6
EDILIZIA - 20/02/2026
Sanatoria in area vincolata: la Cassazione sull’autorizzazione paesaggistica postuma