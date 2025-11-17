blumatica software bim authoring progettazione cloud e desktop
Consultazione mappe catastali: online il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate

Accesso gratuito ai fogli di mappa e agli originali di impianto: come funziona il portale e cosa cambia per tecnici e cittadini

17/11/2025

È disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il nuovo servizio di consultazione dei fogli di mappa catastale, che consente di scaricare gratuitamente la cartografia catastale ufficiale per tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per le Province autonome di Trento e Bolzano.

Mappe catastali: disponibile il servizio di consultazione online

Uno strumento semplice, immediato e finalmente accessibile a tutti i cittadini tramite Spid, Cie o Cns, che supera il tradizionale utilizzo della piattaforma Sister riservata ai professionisti convenzionati.

Il nuovo servizio si inserisce nel percorso di potenziamento dei servizi digitali previsto dal d.lgs. n. 1/2024 e si affianca alle funzionalità rilasciate nel 2024 sulla piattaforma Sister per gli utenti professionali.

Mentre prima il servizio era riservato solo a tecnici e PA, adesso l’accesso è universale: tutti i cittadini possono consultare gratuitamente la cartografia catastale vettoriale e storica, secondo le modalità previste dal Provvedimento del 25 marzo 2025, n. 147556.

Si tratta di un cambiamento che va letto dentro una strategia più ampia caratterizzata dalla semplificazione degli adempimenti, interoperabilità dei dati territoriali, maggiore trasparenza nella rappresentazione del territorio.

INDICE

1
Consultazione mappe catastali: online il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate
2
Come funziona il nuovo servizio
