Per i proprietari degli impianti fotovoltaici incentivati attraverso i primi quattro Conti Energia si apre la possibilità di interrompere anticipatamente le convenzioni con il GSE, ottenendo un corrispettivo economico in sostituzione degli incentivi residui.

A disciplinare il meccanismo è il D.M. 10 agosto 2026, n. 262 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), adottato in attuazione dell'art. 2 del D.L. n. 21/2026, convertito dalla Legge n. 49/2026, nell'ambito delle misure per ridurre gli oneri generali di sistema e favorire il rinnovamento degli impianti fotovoltaici esistenti.

La misura interessa una potenza complessiva massima di 10 GW, con fuoriuscita a decorrere dal 1° gennaio 2028 e obbligo di completare il rifacimento entro il 31 dicembre 2030.

Una scelta che richiede però di valutare la convenienza dell'operazione, considerando che la fuoriuscita è subordinata al rifacimento integrale dell'impianto, all'incremento della producibilità e al rispetto di specifici obblighi sulla tecnologia utilizzata e sulla vendita dell'energia.

Conto Energia: il nuovo DM MASE per l'uscita anticipata degli impianti

L'art. 1 del decreto individua gli impianti che possono accedere alla misura, limitandola a quelli con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW, ammessi ai meccanismi del Primo, Secondo, Terzo e Quarto Conto Energia, rispettivamente disciplinati dai D.M. 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011.

Gli impianti devono beneficiare di tariffe o premi fissi indipendenti dall'andamento dei prezzi di mercato. Il riferimento alla potenza nominale incentivata richiede particolare attenzione per gli impianti che hanno subito modifiche o potenziamenti nel corso degli anni. La verifica dovrà partire dalla convenzione GSE, ricostruendo le caratteristiche originarie e gli eventuali interventi successivi.

Accesso diretto e procedura competitiva: requisiti e modalità

L'art. 2 distingue due modalità di accesso, in funzione dell'eventuale adesione alla rimodulazione delle tariffe prevista dal D.L. n. 21/2026.

Gli operatori che hanno aderito alla rimodulazione entro il 31 maggio 2026 possono usufruire dell'accesso diretto alla fuoriuscita, previa presentazione di una manifestazione di interesse al GSE.

Per gli altri è prevista una procedura competitiva, da svolgere entro il 30 giugno 2027, alla quale potranno partecipare i soggetti che abbiano preventivamente manifestato il proprio interesse.

Il contingente disponibile per la selezione sarà determinato sottraendo dai 10 GW complessivi la potenza degli impianti ammessi direttamente. Per garantire la competitività della procedura, il contingente approvvigionabile dovrà essere inferiore di almeno il 5% rispetto al volume complessivo per il quale è stata presentata manifestazione di interesse.

Gli operatori dovranno presentare un'offerta di ribasso percentuale rispetto al valore base determinato dal GSE. Le offerte saranno ordinate in funzione del beneficio atteso per il sistema, fino all'esaurimento del contingente.

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, mentre le graduatorie saranno pubblicate entro i dieci giorni lavorativi successivi.

Quanto vale l'uscita anticipata: il calcolo del corrispettivo

La disciplina economica è contenuta nell'art. 2, comma 4, del D.L. n. 21/2026, al quale il decreto ministeriale rinvia.

Per gli impianti ammessi attraverso il canale diretto, il corrispettivo è determinato in misura pari al 90% del valore attualizzato dei flussi incentivanti residui, calcolato secondo i criteri previsti dalla normativa primaria; per gli operatori soggetti alla procedura competitiva, il valore base costituisce il riferimento sul quale formulare l'offerta di riduzione percentuale.

La convenienza della fuoriuscita dipenderà quindi dalla durata residua della convenzione, dall'entità degli incentivi ancora spettanti e dal costo dell'investimento necessario per il rifacimento.

A questi elementi si aggiungono i ricavi attesi dalla maggiore produzione di energia e le condizioni alle quali questa potrà essere venduta, rendendo necessaria una valutazione economica riferita alle caratteristiche del singolo impianto.

Rifacimento integrale: scadenza 2030 e aumento della producibilità

L'accesso alla misura comporta l'obbligo di realizzare un rifacimento integrale dell'impianto a decorrere dal 1° gennaio 2028, con entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2030.

Il mancato rispetto del termine comporta, ai sensi dell'art. 5, la decadenza dal diritto di percepire il corrispettivo economico.

Per rifacimento integrale è necessario fare riferimento alla definizione contenuta nell'Allegato 4, paragrafo 2, del D.M. 30 dicembre 2024, mentre l'art. 2, comma 4, lettera b), stabilisce i livelli di producibilità che dovranno essere garantiti attraverso l'incremento di potenza.

Le soglie sono differenziate:

Incremento della producibilità di almeno il 30% rispetto al valore atteso nel periodo residuo di incentivazione per gli impianti con moduli non collocati a terra oppure collocati a terra in area agricola;

rispetto al valore atteso nel periodo residuo di incentivazione per gli impianti con moduli non collocati a terra oppure collocati a terra in area agricola; incremento minimo del 100% per gli altri impianti, con una producibilità almeno doppia rispetto al valore atteso.

L'incremento di potenza è collegato quindi alla producibilità dell'impianto, grandezze che non possono essere considerate equivalenti. La produzione dipende infatti anche dalle caratteristiche dei moduli, dal rendimento delle apparecchiature e dalle condizioni di installazione.

Inoltre, come previsto dall'art. 2, comma 5, gli incrementi di potenza sono determinati assumendo come riferimento quella risultante alla data di stipula della convenzione in Conto Energia.

Le modalità di calcolo necessarie a verificare il raggiungimento dei livelli richiesti saranno definite dalle regole operative GSE.

Moduli ammessi, contratti PPA e obblighi decennali

Il rifacimento dovrà essere realizzato utilizzando esclusivamente moduli fotovoltaici iscritti al registro previsto dall'art. 12 del D.L. n. 181/2023, convertito dalla Legge n. 11/2024, conformi ai requisiti territoriali e tecnici richiamati dall'art. 2, comma 4, lettera c), del decreto.

Un ulteriore obbligo riguarda la contrattualizzazione a termine dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, ascrivibile alla potenza residua rispetto agli incrementi di producibilità conseguiti con il rifacimento, anche attraverso i meccanismi previsti dall'art. 28 del D.Lgs. n. 199/2021.

La previsione assume rilievo per la possibilità di utilizzare contratti di compravendita dell'energia a lungo termine (PPA), da considerare nella valutazione della redditività dell'impianto rifatto.

È possibile inoltre partecipare ai meccanismi di sostegno previsti dagli artt. 6, 7 e 7-bis del D.Lgs. n. 199/2021, limitatamente alla potenza corrispondente all'incremento di producibilità ottenuto.

Gli obblighi relativi ai moduli e alla contrattualizzazione dell'energia dovranno essere rispettati per dieci anni dall'entrata in esercizio, pena la decadenza dai benefici percepiti.

Entrata in esercizio: comunicazioni, controlli e decadenza

L'art. 6 disciplina gli adempimenti successivi al rifacimento.

Il soggetto responsabile dovrà comunicare al GSE l'entrata in esercizio dell'impianto entro novanta giorni dalla data registrata nel sistema GAUDÌ di Terna, secondo le modalità previste dalle regole operative.

Il Gestore verificherà l'effettiva entrata in esercizio e il rispetto degli obblighi tecnici e documentali entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la comunicazione.

L'esito negativo comporterà la decadenza dal diritto al corrispettivo, mentre in caso di esito positivo si procederà alla regolazione economica secondo le condizioni stabilite dalla disciplina.

Regole operative GSE: manifestazioni di interesse e termini

Le regole operative saranno pubblicate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto. Le istruzioni dovranno definire le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse, le procedure di accesso diretto e competitivo, i contratti-tipo, la documentazione richiesta, gli oneri istruttori e i criteri di calcolo degli incrementi di potenza.

Inoltre, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle regole operative, il GSE dovrà emanare l'avviso pubblico per le manifestazioni di interesse, il cui termine per la presentazione è fissato in trenta giorni dalla pubblicazione delle regole operative, e non dalla successiva emanazione dell'avviso.

La disciplina attuativa dovrà essere letta anche in rapporto al termine del 30 settembre 2026, previsto dall'art. 2, comma 4, del D.L. n. 21/2026 per l'esercizio dell'opzione di fuoriuscita. Il coordinamento tra tale scadenza e la successiva procedura di manifestazione di interesse rappresenta un aspetto da verificare alla luce delle istruzioni del GSE.

Convenienza economica e verifiche prima dell'adesione

La possibilità di anticipare la conclusione delle convenzioni implica per i soggetti responsabili degli impianti una verifica preliminare del regime incentivante, della potenza originaria e della durata residua degli incentivi, da confrontare con il corrispettivo riconoscibile e il costo del rifacimento.

La valutazione dovrà comprendere anche la possibilità di raggiungere gli incrementi di producibilità richiesti, la disponibilità dei moduli ammessi, le tempistiche autorizzative e di connessione e le condizioni di vendita dell'energia.

La pubblicazione delle regole operative GSE consentirà di definire gli aspetti procedurali e tecnici ancora demandati alla disciplina applicativa. Resterà comunque necessario considerare gli obblighi decennali previsti dal decreto, che avranno effetti sulla gestione dell'impianto anche dopo il completamento del rifacimento.