Conto Termico 3.0: condizioni di ammissibilità, requisiti e regole GSE
Guida completa al Conto Termico 3.0: requisiti di ammissibilità, impianti incentivati, diagnosi energetica, vincoli e regole GSE per PA e privati
Mentre nella prossima Legge di Bilancio potrebbe arrivare la proroga dell’aliquota al 50% per le detrazioni su ristrutturazioni ed efficienza della prima casa — come annunciato dal Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti — dal 25 dicembre 2025 diventa operativo il Conto Termico 3.0.
Il Conto Termico 3.0
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 7 agosto 2025 del MASE – che entrerà in vigore, appunto, il giorno di Natale – si attendono le Regole applicative (provvedimento MASE su proposta GSE) per l’accesso alle misure.
Sul Conto Termico 3.0 abbiamo già approfondito:
- Conto Termico 3.0: gli incentivi per le imprese e la Pubblica Amministrazione
- Conto Termico 3.0: gli interventi ammessi per i privati nel residenziale
In questo approfondimento ci concentreremo sulle condizioni di ammissibilità “comuni” a tutti gli interventi. Ricordiamo, infatti, che il decreto suddivide:
- disposizioni comuni previste nel Titolo IV del DM 7 agosto 2025;
- disposizioni specifiche per le imprese, contemplate nel Titolo V del DM 7 agosto 2025.
INDICE
