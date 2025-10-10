mapei istituzionale
Conto Termico 3.0: condizioni di ammissibilità, requisiti e regole GSE

Guida completa al Conto Termico 3.0: requisiti di ammissibilità, impianti incentivati, diagnosi energetica, vincoli e regole GSE per PA e privati

di Redazione tecnica - 10/10/2025

Mentre nella prossima Legge di Bilancio potrebbe arrivare la proroga dell’aliquota al 50% per le detrazioni su ristrutturazioni ed efficienza della prima casa — come annunciato dal Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti — dal 25 dicembre 2025 diventa operativo il Conto Termico 3.0.

Il Conto Termico 3.0

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 7 agosto 2025 del MASE – che entrerà in vigore, appunto, il giorno di Natale – si attendono le Regole applicative (provvedimento MASE su proposta GSE) per l’accesso alle misure.

Sul Conto Termico 3.0 abbiamo già approfondito:

In questo approfondimento ci concentreremo sulle condizioni di ammissibilità “comuni” a tutti gli interventi. Ricordiamo, infatti, che il decreto suddivide:

  • disposizioni comuni previste nel Titolo IV del DM 7 agosto 2025;
  • disposizioni specifiche per le imprese, contemplate nel Titolo V del DM 7 agosto 2025.
ENERGIA Impianto termico GSE Cappotto termico Diagnosi energetiche Conto Termico

INDICE

1
Conto Termico 3.0: condizioni di ammissibilità, requisiti e regole GSE
2
Conto Termico 3.0: la condizione preliminare
3
Conto Termico 3.0: impianto di climatizzazione registrato
4
Conto Termico 3.0: la sostituzione dell’impianto in edifici plurifamiliari
5
Conto Termico 3.0: requisiti tecnici di qualità e conformità
6
Conto Termico 3.0: continuità e responsabilità post-incentivo
7
Conto Termico 3.0: limitazione temporale
8
Conto Termico 3.0: la diagnosi energetica
