Conto Termico 3.0: il Decreto in vigore

Il D.M. 7 agosto 2025, che disciplina il nuovo Conto Termico 3.0, è entrato in vigore il 25 dicembre 2025. La data rappresenta un vero e proprio spartiacque tra vecchio e nuovo regime, ma non determina un “taglio” automatico per tutte le iniziative in corso. Il legislatore, consapevole della complessità degli interventi di riqualificazione energetica – spesso programmati con largo anticipo – ha infatti previsto un articolato regime transitorio, che merita particolare attenzione.

Il Conto Termico 3.0 dispone di una dotazione complessiva di 900 milioni di euro annui, articolata in modo differenziato tra soggetti pubblici e privati.

Il contributo è riconosciuto in conto capitale, con un’intensità ordinaria fino al 65% delle spese ammissibili, ma con eccezioni molto rilevanti.

In particolare, per interventi realizzati su edifici comunali di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e su scuole e strutture sanitarie pubbliche; la percentuale di incentivo può arrivare fino al 100% della spesa, rendendo il Conto Termico uno strumento centrale per la riqualificazione del patrimonio pubblico.

Le principali novità rispetto al Conto Termico 2.0

Rispetto al precedente meccanismo, il Conto Termico 3.0 introduce un insieme di innovazioni che ampliano significativamente l’ambito di applicazione: