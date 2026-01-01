sed edilizia espositori
grafill editoria tecnica
systab consolidamento fondazioni

Conto Termico 3.0: pubblicati i Contratti-Tipo

Disponibili sul sito ARERA i contratti tipo ai sensi del DM MASE del 7 agosto 2025, da utilizzare per istanze su prenotazione o in caso di accesso diretto agli incentivi

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 01/01/2026

Quando continua ad applicarsi il Conto Termico 2.0

Il D.M. 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0) continua a trovare applicazione in una serie di ipotesi ben definite, con l’obiettivo di tutelare gli interventi già avviati o strutturati sotto il vecchio quadro normativo.

In particolare, il Conto Termico 2.0 resta applicabile:

  • alle istanze di prenotazione delle Pubbliche Amministrazioni già accolte dal GSE, per le quali i lavori non risultavano conclusi al 25 dicembre 2025;
  • agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con generatori a condensazione, qualora i contratti (EPC o di fornitura) siano stati stipulati prima del 1° gennaio 2025 e l’istanza sia presentata entro il 25 dicembre 2026;
  • a tutte le istanze di incentivo trasmesse prima del 25 dicembre 2025.

Caldaie a gas e modalità di accesso nel regime transitorio

Con riferimento agli interventi che coinvolgono caldaie a gas rientranti nelle fattispecie transitorie, le richieste di incentivo possono essere presentate sia in accesso diretto sia in modalità di prenotazione, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dalle Regole Applicative del Conto Termico 3.0.

Il dato operativo da non perdere di vista è il termine perentorio del 25 dicembre 2026: entro questa data l’intervento deve essere concluso e deve essere presentata la richiesta di accesso diretto, anche nei casi in cui si sia inizialmente ricorsi alla prenotazione.

Salvaguardia degli interventi ammissibili al Conto Termico 2.0

Per garantire l’ammissibilità agli incentivi del vecchio regime, devono essere rispettate due condizioni cumulative:

  • conclusione dei lavori entro il 25 dicembre 2025;
  • presentazione dell’istanza entro 60 giorni dalla fine dei lavori.

Inoltre, per le Pubbliche Amministrazioni che avevano presentato istanza di prenotazione prima dell’entrata in vigore del Conto Termico 3.0, e per le quali il procedimento di qualifica del GSE è ancora in corso, continua ad applicarsi il Conto Termico 2.0.

Imprese ed ETS economici: la richiesta preliminare come passaggio obbligato

Per gli interventi con Soggetti Ammessi imprese o ETS economici, avviati dopo il 7 agosto 2025 ma non conclusi al 25 dicembre 2025, il decreto introduce uno strumento specifico: la richiesta preliminare di accesso al Conto Termico 3.0, prevista dall’articolo 25, comma 3.

In attesa della piena operatività del nuovo Portaltermico, tale richiesta può essere inviata tramite PEC, con modalità che anticipano l’istruttoria e consentono di non bloccare interventi già avviati.

© Riproduzione riservata
Tag:
ENERGIA Efficienza energetica GSE Efficientamento energetico Pubblica Amministrazione Conto Termico

Documenti Allegati

INDICE

1
Conto Termico 3.0: pubblicati i Contratti-Tipo
2
Conto Termico 3.0: il Decreto in vigore
3
Interventi ammessi, soggetti ed erogazione degli incentivi
4
Quando continua ad applicarsi il Conto Termico 2.0
5
Considerazioni finali
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026