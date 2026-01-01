Quando continua ad applicarsi il Conto Termico 2.0

Il D.M. 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0) continua a trovare applicazione in una serie di ipotesi ben definite, con l’obiettivo di tutelare gli interventi già avviati o strutturati sotto il vecchio quadro normativo.

In particolare, il Conto Termico 2.0 resta applicabile:

alle istanze di prenotazione delle Pubbliche Amministrazioni già accolte dal GSE , per le quali i lavori non risultavano conclusi al 25 dicembre 2025;

, per le quali i lavori non risultavano conclusi al 25 dicembre 2025; agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con generatori a condensazione , qualora i contratti (EPC o di fornitura) siano stati stipulati prima del 1° gennaio 2025 e l’istanza sia presentata entro il 25 dicembre 2026;

, qualora i contratti (EPC o di fornitura) siano stati stipulati prima del 1° gennaio 2025 e l’istanza sia presentata entro il 25 dicembre 2026; a tutte le istanze di incentivo trasmesse prima del 25 dicembre 2025.

Caldaie a gas e modalità di accesso nel regime transitorio

Con riferimento agli interventi che coinvolgono caldaie a gas rientranti nelle fattispecie transitorie, le richieste di incentivo possono essere presentate sia in accesso diretto sia in modalità di prenotazione, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dalle Regole Applicative del Conto Termico 3.0.

Il dato operativo da non perdere di vista è il termine perentorio del 25 dicembre 2026: entro questa data l’intervento deve essere concluso e deve essere presentata la richiesta di accesso diretto, anche nei casi in cui si sia inizialmente ricorsi alla prenotazione.

Salvaguardia degli interventi ammissibili al Conto Termico 2.0

Per garantire l’ammissibilità agli incentivi del vecchio regime, devono essere rispettate due condizioni cumulative:

conclusione dei lavori entro il 25 dicembre 2025 ;

; presentazione dell’istanza entro 60 giorni dalla fine dei lavori.

Inoltre, per le Pubbliche Amministrazioni che avevano presentato istanza di prenotazione prima dell’entrata in vigore del Conto Termico 3.0, e per le quali il procedimento di qualifica del GSE è ancora in corso, continua ad applicarsi il Conto Termico 2.0.

Imprese ed ETS economici: la richiesta preliminare come passaggio obbligato

Per gli interventi con Soggetti Ammessi imprese o ETS economici, avviati dopo il 7 agosto 2025 ma non conclusi al 25 dicembre 2025, il decreto introduce uno strumento specifico: la richiesta preliminare di accesso al Conto Termico 3.0, prevista dall’articolo 25, comma 3.

In attesa della piena operatività del nuovo Portaltermico, tale richiesta può essere inviata tramite PEC, con modalità che anticipano l’istruttoria e consentono di non bloccare interventi già avviati.