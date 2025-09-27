Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
Conto Termico 3.0: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MASE

In Gazzetta Ufficiale il Decreto 7 agosto 2025 del MASE sul Conto Termico 3.0: analisi dei nuovi incentivi per interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

27/09/2025

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 7 agosto 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) recante “Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili” prende forma il nuovo Conto Termico 3.0, destinato a sostituire e aggiornare la disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Un provvedimento atteso che si inserisce in un contesto complesso: da un lato la fine del superbonus e la progressiva riduzione delle detrazioni fiscali ordinarie (sulle quali potrebbero esserci dei ripensamenti nella prossima Legge di Bilancio per il 2026), dall’altro la necessità di garantire strumenti stabili e operativi per accompagnare la transizione energetica del settore edilizio.

Conto Termico 3.0: il Decreto del MASE

Il decreto aggiorna la disciplina sugli incentivi per interventi di piccole dimensioni finalizzati all’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, introducendo principi di semplificazione, diversificazione e innovazione tecnologica.

Viene fissato un tetto massimo di spesa annua complessiva pari a 900 milioni di euro, ripartiti in:

  • 400 milioni per le pubbliche amministrazioni;
  • 500 milioni per i soggetti privati.

Una quota rilevante, ma che impone un’attenta programmazione per evitare l’esaurimento prematuro delle risorse.

L’obiettivo è duplice: da un lato favorire la riqualificazione energetica del patrimonio pubblico (in particolare della Pubblica Amministrazione), dall’altro contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e risparmio energetico del settore civile, in coerenza con il PNIEC e con il D.Lgs. n. 199/2021.

La misura sarà aggiornata periodicamente con altri decreti del MASE, previa intesa in Conferenza Unificata, così da garantire un costante allineamento agli indirizzi normativi e agli obiettivi energetici nazionali ed europei.

INDICE

1
Conto Termico 3.0: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MASE
2
La struttura del Decreto del MASE
3
Conto Termico 3.0: cosa incentiva
4
Conto Termico 3.0: a quanto ammonta l’incentivo
5
Modalità di erogazione e requisiti di accesso
6
Conclusioni
7
Conto Termico 3.0 – 6 cose da ricordare
