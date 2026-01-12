Nel Conto Termico 3.0 la parte più delicata non è quasi mai l’intervento in sé. Nella pratica quotidiana, ciò che fa la differenza è la procedura: tempi, caricamenti sul portale, documentazione, integrazioni.

È proprio per questo che la sezione delle Regole Applicative del GSE dedicata alla procedura per l’accesso agli incentivi diventa uno snodo centrale perché chiarisce come si presenta la richiesta e soprattutto quali sono le due modalità disponibili:

accesso diretto , cioè domanda presentata a lavori conclusi;

, cioè domanda presentata a lavori conclusi; accesso mediante prenotazione, cioè richiesta presentata prima dell’intervento, con regole e vincoli specifici.

Vediamo allora come funziona il percorso, cosa cambia tra le due modalità e quali errori evitare per non compromettere l’incentivo.

Portaltermico: l’unica strada possibile per presentare la domanda

Le Regole Applicative sono nette: la domanda per il Conto Termico 3.0 si presenta solo online tramite Portaltermico. Non esistono canali alternativi e richieste trasmesse con modalità diverse risultano, di fatto, improcedibili.

Il percorso prevede:

registrazione del Soggetto Responsabile nell’Area Clienti GSE; accesso al servizio Conto Termico 3.0; compilazione della scheda con dati edificio/impianto/intervento; caricamento degli allegati; generazione della Richiesta di concessione degli incentivi (scheda-contratto precompilata); stampa, firma e ricaricamento del documento firmato con documento d’identità.

Qui c’è già un primo punto pratico: la scheda generata dal Portale non va modificata. Le Regole Applicative chiariscono che eventuali alterazioni del documento possono portare all’inammissibilità della richiesta.

Tempi istruttori: 60 giorni, ma con eccezioni che contano

L’istruttoria segue lo schema tipico dei procedimenti amministrativi: parte con la ricezione dell’istanza e, in via generale, si chiude entro 60 giorni, al netto delle sospensioni. Le Regole Applicative prevedono però che il GSE possa estendere i tempi fino a 120 giorni nei casi più complessi, con comunicazione formale.

Durante la valutazione possono arrivare:

richieste di integrazione documentale (con un termine per rispondere);

(con un termine per rispondere); preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990.

Sono passaggi da mettere in conto: accadono spesso, soprattutto quando i documenti risultano incompleti o non pienamente coerenti con quanto dichiarato nel Portale.

Modalità 1 – Accesso diretto: la procedura ordinaria dopo la conclusione dei lavori

Per i privati e, più in generale, nella maggior parte delle situazioni, la modalità ordinaria è l’accesso diretto: si realizza l’intervento, si conclude, si raccolgono i documenti e poi si presenta la domanda.

Qui esiste un solo punto davvero decisivo: la scadenza dei 90 giorni.

Se l’istanza viene presentata oltre 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento, la domanda viene dichiarata inammissibile. Senza margini.

È, quindi, il primo termine da fissare già quando si avvia la pratica lavori, non quando si chiude.

Accesso diretto: codice richiesta, dati tecnici e “tracciamento” della pratica

Una volta avviata la procedura sul Portaltermico, il sistema assegna un codice richiesta numerico che identifica la pratica in modo univoco.

Da quel momento:

ogni comunicazione è associata al codice;

le integrazioni vengono richieste e caricate nello stesso fascicolo;

l’istruttoria risulta completamente tracciata.

Il Portale richiede dati puntuali su:

edificio o unità immobiliare;

impianto preesistente ;

; caratteristiche tecniche dell’intervento realizzato.

Accesso diretto: allegati e documenti che “fanno” l’incentivo

La parte più impegnativa non è la compilazione, ma la documentazione.

In linea generale, vanno caricati:

documentazione tecnica richiesta dall’intervento;

fatture ;

; documenti che attestino il pagamento tracciabile ;

; eventuali documenti aggiuntivi in casi particolari (delega, contratti EPC, servizio energia, PPP, configurazioni collettive).

Qui vale una regola sostanziale: il GSE non valuta solo la presenza dei documenti, ma la coerenza interna della pratica (date, importi, descrizione dell’intervento, corrispondenza tra scheda tecnica e fatture).

Accesso diretto: invio istanza e firma della scheda-contratto

Dopo aver completato inserimenti e caricamenti, il Portale genera la Richiesta di concessione precompilata.

Il documento va:

stampato;

firmato;

ricaricato sul sistema con documento d’identità.

Anche qui il principio è chiaro: la scheda deve essere quella generata automaticamente, senza modifiche esterne.

Istruttoria e pagamento: rate o unica soluzione

Se l’istruttoria si chiude positivamente, il GSE comunica l’esito e dispone l’erogazione del contributo tramite bonifico.

Il pagamento può avvenire:

in 2 rate annuali o 5 rate annuali a seconda dell’intervento;

o a seconda dell’intervento; in un’unica soluzione quando l’importo complessivo dell’incentivo non supera 15.000 euro.

Questo ultimo punto, per molti interventi residenziali, è uno dei principali elementi di attrattività del Conto Termico: l’incentivo non è “spalmato” per anni come una detrazione, ma può diventare un’entrata immediata.

Accesso diretto semplificato: quando conviene usare il Catalogo apparecchi

Le Regole Applicative prevedono una procedura più semplice quando gli apparecchi rientrano nel Catalogo GSE.

In queste ipotesi:

diversi dati tecnici risultano già precompilati o validati;

si riduce la documentazione tecnica da allegare;

diminuiscono le probabilità di richieste integrative.

È un passaggio preliminare che merita sempre una verifica: può far risparmiare tempo e ridurre rischi.

Modalità 2 – Prenotazione: a chi serve e come funziona davvero

La prenotazione è una modalità diversa e più “amministrativa”: non si chiede l’incentivo a lavori conclusi, ma si prenota un importo massimo prima dell’avvio dell’intervento.

Ma qui c’è il punto da chiarire subito: la prenotazione non è una modalità “alternativa” per tutti. È prevista soprattutto per:

Pubbliche Amministrazioni ;

; Enti del Terzo Settore (nelle condizioni previste).

Il privato ordinario, in linea generale, resta sull’accesso diretto.

Massimale a preventivo: cosa significa “prenotare” l’incentivo

Con la prenotazione, il GSE determina un massimale incentivabile a preventivo.

Successivamente, quando si passa alla fase di consuntivo:

se l’incentivo calcolato risulta superiore, resta valido il massimale prenotato ;

; se invece risulta inferiore, viene riconosciuto l’importo effettivamente spettante.

Quindi: la prenotazione non garantisce un importo “fisso”, ma garantisce l’accesso alle risorse fino a un tetto massimo, vincolato alla corretta esecuzione e rendicontazione.

Avvio lavori e tempi: la prenotazione non ammette distrazioni

La prenotazione ha un vantaggio evidente (programmazione e possibilità di acconti), ma impone un vincolo forte: rispetto dei tempi.

Le Regole Applicative differenziano i termini a seconda del caso (diagnosi energetica, atti di impegno, contratti, assegnazione lavori), ma la logica è chiara: se non si parte e non si chiude entro i termini previsti, si perde la prenotazione.

Per dimostrare l’avvio lavori sono richieste dichiarazioni e documenti specifici (DPR 445/2000, contratti, verbali, ecc.).

Acconto, rata intermedia e saldo: l’aspetto “finanziario” della prenotazione

Il vero motivo per cui la prenotazione può essere strategica è la possibilità di anticipare parte dell’incentivo.

In particolare:

è previsto un acconto ;

; in alcuni casi una rata intermedia ;

; infine il saldo a chiusura dell’intervento.

L’acconto può essere:

2/5 dell’incentivo prenotato se l’incentivo dura 5 anni;

dell’incentivo prenotato se l’incentivo dura 5 anni; 50% se la durata è biennale.

La rata intermedia, ove ammessa, richiede il raggiungimento di determinate soglie di spesa e la produzione di documentazione contabile (SAL, registri, ecc.).

Decadenza dalla prenotazione: quando il rischio diventa concreto

Se i termini di avvio o conclusione non vengono rispettati:

si decade dalla prenotazione;

il GSE formalizza la decadenza;

può avviare il recupero delle somme eventualmente già erogate (acconto o intermedia).

È il punto più delicato dell’intero meccanismo: la prenotazione è utile, ma richiede una gestione “da progetto”, con tempistiche e documenti sotto controllo.

Quale modalità scegliere: la distinzione che evita errori

In sintesi, la distinzione è piuttosto chiara:

l’ accesso diretto è la modalità ordinaria, soprattutto per privati e imprese: si presenta la domanda a lavori conclusi e resta decisiva la scadenza dei 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento ;

è la modalità ordinaria, soprattutto per privati e imprese: si presenta la domanda a lavori conclusi e resta decisiva la scadenza dei ; la prenotazione, invece, è uno strumento pensato per Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore: consente di programmare l’intervento e, in alcuni casi, di ottenere anche acconti, ma richiede una gestione più strutturata e il rispetto di tempistiche molto rigorose.

Ed è qui che conviene essere chiari: nel Conto Termico 3.0, spesso, l’incentivo non si perde per mancanza del requisito tecnico, ma per un errore procedurale (termine saltato, documento mancante, incoerenze).

Per questo, prima ancora di aprire la pratica sul Portale, conviene fissare tre punti:

chi è il Soggetto Responsabile; quale modalità è davvero ammissibile (diretto o prenotazione); quale evento fa partire i termini (conclusione lavori o avvio lavori).

Perché nel Conto Termico 3.0 la procedura non è un dettaglio: è il cuore dell’incentivo.

Conclusioni operative: la procedura è (davvero) parte dell’incentivo

Il Conto Termico 3.0, nella sua impostazione, è uno strumento efficace e relativamente lineare. Ma proprio perché è una misura “a procedura digitale”, l’esperienza insegna che il vero punto critico non è tanto la tecnologia installata quanto la gestione amministrativa della pratica.

In altre parole: nel Conto Termico, la procedura è parte integrante dell’intervento. E spesso è lì che si gioca l’esito finale della domanda.

Per questo, prima di aprire una pratica sul Portaltermico conviene fare un controllo rapido, quasi “da checklist”, su alcuni passaggi che non ammettono leggerezze:

Modalità corretta : verificare subito se si può procedere in accesso diretto o se (solo nei casi ammessi) è possibile la prenotazione ;

: verificare subito se si può procedere in o se (solo nei casi ammessi) è possibile la ; Scadenza 90 giorni : in accesso diretto, fissare da subito la data di conclusione lavori e ricordare che oltre i 90 giorni la domanda è inammissibile ;

: in accesso diretto, fissare da subito la data di e ricordare che oltre i la domanda è ; Scheda-contratto : caricare esclusivamente la Richiesta generata dal portale, senza modifiche ;

: caricare esclusivamente la Richiesta generata dal portale, ; Pagamenti tracciabili : assicurarsi che fatture e pagamenti siano coerenti e correttamente documentati;

: assicurarsi che fatture e pagamenti siano e correttamente documentati; Coerenza tecnica : controllare che dati inseriti sul Portale, schede tecniche e fatture descrivano lo stesso intervento (date, potenze, componenti, importi);

: controllare che dati inseriti sul Portale, schede tecniche e fatture descrivano lo (date, potenze, componenti, importi); Catalogo GSE: verificare sempre se l’apparecchio è presente nel Catalogo apparecchi, perché può semplificare la pratica e ridurre le integrazioni.

Sono controlli semplici, ma decisivi. Perché nel Conto Termico 3.0 l’incentivo non si perde per un cavillo: si perde quasi sempre per un errore evitabile.