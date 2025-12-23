Che cos’è il RUNTS?

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del citato Codice del Terzo Settore, per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

Le sezioni che compongono il RUNTS sono 7. Un Ente sceglie, nel momento in cui si iscrive al Registro, a quale sezione intende iscriversi a seconda che si tratti di:

organizzazioni di volontariato (ODV)

associazioni di promozione sociale (APS)

enti filantropici

imprese sociali (incluse le cooperative sociali)

reti associative

società di mutuo soccorso

altri Enti del Terzo Settore.

Possono iscriversi al RUNTS tutti gli enti privati (che non siano società), gli Enti Religiosi civilmente riconosciuti, le ONLUS, senza scopo di lucro, costituiti per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di:

azione volontaria

erogazione gratuita di denaro beni o servizi

mutualità

produzione/scambio di beni o servizi

Le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS) e le reti associative già iscritte nei relativi registri, trasmigrano automaticamente nel RUNTS per opera delle amministrazioni precedenti. Sono iscritte anche le organizzazioni non governative (ONG) già riconosciute idonee e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale.