Conto Termico 3.0: chiarimenti GSE per gli Enti del Terzo Settore

Regole Applicative, distinzione tra ETS economici e non economici, assimilazione alle PA e accesso agli incentivi

di Luciano Ficarelli - 23/12/2025

Che cos’è il RUNTS?

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del citato Codice del Terzo Settore, per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

Le sezioni che compongono il RUNTS sono 7. Un Ente sceglie, nel momento in cui si iscrive al Registro, a quale sezione intende iscriversi a seconda che si tratti di:

  • organizzazioni di volontariato (ODV)
  • associazioni di promozione sociale (APS)
  • enti filantropici
  • imprese sociali (incluse le cooperative sociali)
  • reti associative
  • società di mutuo soccorso
  • altri Enti del Terzo Settore.

Possono iscriversi al RUNTS tutti gli enti privati (che non siano società), gli Enti Religiosi civilmente riconosciuti, le ONLUS, senza scopo di lucro, costituiti per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di:

  • azione volontaria
  • erogazione gratuita di denaro beni o servizi
  • mutualità
  • produzione/scambio di beni o servizi

Le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS) e le reti associative già iscritte nei relativi registri, trasmigrano automaticamente nel RUNTS per opera delle amministrazioni precedenti. Sono iscritte anche le organizzazioni non governative (ONG) già riconosciute idonee e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Riqualificazione energetica Efficienza energetica GSE APE Attestato di Prestazione Energetica Efficientamento energetico Conto Termico

