Le precisazioni delle Regole Applicative del GSE sugli ETS

Il Decreto Ministeriale Conto Termico 3.0 è stato molto vago sulla definizione di “assimilazione” degli ETS alle Pubbliche Amministrazioni. Le Regole Applicative hanno chiarito questo aspetto nel paragrafo 3.3 secondo cui l’assimilazione alle Amministrazioni Pubbliche è valida:

quando si realizzano gli interventi di cui al Titolo II, solo per gli enti del terzo settore che non svolgono attività di carattere economico (“ ETS non economici ”); quando si realizzano gli interventi di cui al Titolo III, per tutti gli ETS, compresi quelli che svolgono attività di carattere economico (“ ETS economici ”).

Gli interventi di cui al Titolo II sono tutti gli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici, vale a dire:

isolamento termico delle superfici opache che delimitano il volume climatizzato, con possibilità di integrare sistemi di ventilazione meccanica;

che delimitano il volume climatizzato, con possibilità di integrare sistemi di ventilazione meccanica; sostituzione di finestre e infissi che delimitano il volume climatizzato;

che delimitano il volume climatizzato; installazione di schermature o sistemi di ombreggiamento e filtrazione solare fissi o mobili per le superfici vetrate esposte da Est-Sud-Est a Ovest;

e filtrazione solare fissi o mobili per le superfici vetrate esposte da Est-Sud-Est a Ovest; trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero ( nZEB );

); sostituzione degli impianti di illuminazione interni ed esterni con sistemi ad alta efficienza;

interni ed esterni con sistemi ad alta efficienza; installazione di sistemi di building automation , inclusi termoregolazione, contabilizzazione del calore e gestione automatica degli impianti termici ed elettrici;

, inclusi termoregolazione, contabilizzazione del calore e gestione automatica degli impianti termici ed elettrici; realizzazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici , se abbinata alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche;

, se abbinata alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche; installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo o allaccio alla rete, anch’essa subordinata alla sostituzione di impianti termici con pompe di calore elettriche.

Gli interventi di cui al Titolo III sono invece tutti gli interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, vale a dire:

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore elettriche o a gas (aerotermiche, geotermiche o idrotermiche), con contabilizzazione obbligatoria per impianti >200 kW;

(aerotermiche, geotermiche o idrotermiche), con contabilizzazione obbligatoria per impianti >200 kW; sostituzione di impianti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con contabilizzazione per potenze >200 kW;

factory made o bivalenti a pompa di calore, con contabilizzazione per potenze >200 kW; sostituzione di impianti esistenti con generatori a biomassa , anche in sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, con contabilizzazione per potenze >200 kW;

, anche in sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, con contabilizzazione per potenze >200 kW; installazione di impianti solari termici per ACS, riscaldamento, solar cooling, processi produttivi o reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento (contabilizzazione per campi solari >100 m²);

per ACS, riscaldamento, solar cooling, processi produttivi o reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento (contabilizzazione per campi solari >100 m²); sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore ;

; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;

efficienti; sostituzione totale, parziale o funzionale di impianti con unità di microcogenerazione a FER.

Dunque, è determinante individuare in quale categoria è collocato l’ETS (“ETS economici” o “ETS non economici”) per assimilarlo alle Pubbliche Amministrazioni e programmare gli interventi individuati dalla normativa. Per riassumere:

gli ETS non economici sono assimilati alle PA se effettuano tutti gli interventi previsti dal DM 7 agosto 2025; gli ETS economici sono assimilati alle PA se effettuano solo gli interventi individuati nel Titolo III del DM 7 agosto 2025.

Precisazione n. 1 : ciò non vuol dire che gli ETS economici possono svolgere solo gli interventi individuati nel Titolo III. Questa categoria di ETS è ammessa anche agli interventi di efficientamento energetico individuati dal Titolo II, ma esclusivamente per interventi su edifici ricadenti nella categoria catastale dell’ambito terziario (cioè non residenziali) e senza la possibilità di fruire delle agevolazioni riservate alle Pubbliche Amministrazioni e agli ETS non economici.

Precisazione n. 2 : agli ETS economici si attuano le disposizioni del Titolo V che riguardano le imprese e non sono ammessi gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili che prevedono l’installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.

Per la natura dell’attività svolta dall’ETS fa fede l’identificazione della stessa nell’ambito della registrazione al RUNTS. Il momento dell’iscrizione al Registro ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS, come appunto il Conto Termico 3.0.

Le qualifiche di associazione di promozione sociale (APS), di organizzazione di volontariato (ODV), di Ente filantropico, di Società di Mutuo Soccorso non tenute all’iscrizione nell'apposita sezione “imprese sociali” del Registro imprese, di Rete associativa e di Rete associativa nazionale, nonché i benefici previsti in favore di tali specifiche tipologie di ETS sono collegati all’iscrizione in ciascuna delle apposite sezioni del RUNTS. Le qualifiche di impresa sociale, di Società di Mutuo Soccorso tenuta all’iscrizione nel Registro imprese, nonché i relativi benefici sono collegati all’iscrizione nella sezione “Imprese sociali” del Registro imprese.

Gli ETS che esercitano la propria attività in via esclusiva o principale in forma di impresa commerciale, qualora conseguano l’iscrizione al RUNTS continuano ad essere tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese. Ugualmente, gli enti iscritti al RUNTS devono iscriversi anche al Registro delle imprese se esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

Va da sé che l’individuazione dell’ETS che esercita in via esclusiva o prevalente attività commerciale, come requisito per beneficiare degli incentivi sugli interventi individuati dal solo Titolo III, passa anche dalla consultazione della visura camerale dell’ETS.