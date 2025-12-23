Cumulabilità

In conclusione, i chiarimenti delle Regole Applicative hanno dissolto definitivamente il dubbio che gli ETS proprietari di edifici potessero essere agevolati quanto le PA nell’ambito della misura massima dell’incentivo.

A confermare l’occhio di riguardo che il legislatore ha avuto per i Comuni, le Regole Applicative, al paragrafo 4.5, sottolineano che gli incentivi previsti dal Decreto sono cumulabili con incentivi in conto capitale, statali e non statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili, limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e dalla stessa utilizzati.