sed edilizia espositori
systab consolidamento fondazioni
systab consolidamento fondazioni

Conto Termico 3.0: chiarimenti GSE per gli Enti del Terzo Settore

Regole Applicative, distinzione tra ETS economici e non economici, assimilazione alle PA e accesso agli incentivi

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Luciano Ficarelli - 23/12/2025

Cumulabilità

In conclusione, i chiarimenti delle Regole Applicative hanno dissolto definitivamente il dubbio che gli ETS proprietari di edifici potessero essere agevolati quanto le PA nell’ambito della misura massima dell’incentivo.

A confermare l’occhio di riguardo che il legislatore ha avuto per i Comuni, le Regole Applicative, al paragrafo 4.5, sottolineano che gli incentivi previsti dal Decreto sono cumulabili con incentivi in conto capitale, statali e non statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili, limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e dalla stessa utilizzati.

© Riproduzione riservata
Tag:
FISCO E TASSE Riqualificazione energetica Efficienza energetica GSE APE Attestato di Prestazione Energetica Efficientamento energetico Conto Termico

Documenti Allegati

INDICE

1
Conto Termico 3.0: chiarimenti GSE per gli Enti del Terzo Settore
2
Che cos’è il RUNTS?
3
Le precisazioni delle Regole Applicative del GSE sugli ETS
4
Gli effetti dell’’assimilazione alla Pubblica Amministrazione
5
Chiarimento interpretativo
6
Cumulabilità
7
Accesso tramite prenotazione degli ETS
8
Limite di spesa annua cumulata
sed edilizia espositori

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026