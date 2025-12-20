Il MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha approvato, il 19 dicembre 2025, le Regole Applicative del GSE relative al Conto Termico 3.0, documento indispensabile per rendere operative le disposizioni del Decreto MASE 7 agosto 2025.

Si tratta del passaggio che, almeno sul piano formale, completa il quadro regolatorio del nuovo incentivo e consente l’avvio a regime della misura a partire dal 25 dicembre 2025.

Conto Termico 3.0: le regole applicative del GSE

Le Regole Applicative chiariscono finalmente, in chiave operativa, ciò che nella pratica interessa davvero a tecnici, imprese e pubbliche amministrazioni: quali interventi sono incentivabili, chi può accedere al meccanismo, quali spese sono ammissibili, come funzionano le modalità di accesso (accesso diretto e prenotazione), quale documentazione deve essere presentata e come si sviluppa l’istruttoria del GSE. Un’attenzione particolare è poi dedicata alla disciplina transitoria rispetto al precedente D.M. 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0), tema destinato ad avere un impatto immediato sulle pratiche in corso.

A questo punto, però, una puntualizzazione è inevitabile.

Il Conto Termico 3.0 entrerà in vigore il 25 dicembre 2025 e le Regole Applicative sono arrivate con sei giorni di anticipo. Formalmente, quindi, tutto in regola. Operativamente, molto meno.

Sei giorni non rappresentano un tempo tecnico sufficiente per consentire a professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni di essere realmente pronti. Parliamo di un documento di 172 pagine, che va letto, studiato e compreso per poter impostare correttamente gli interventi e gestire senza incertezze l’invio delle istanze sul portale. Un passaggio che, soprattutto per incentivi di natura marcatamente procedurale come il Conto Termico, non può essere compresso in una finestra temporale così ristretta.

Il copione, del resto, è già noto: regole attuative che non arrivano contestualmente al provvedimento e un’entrata in vigore che non lascia un margine fisiologico di assestamento. È accaduto con la modulistica del Salva Casa ed è accaduto, in modo ancora più evidente, con i provvedimenti attuativi del Superbonus.

Chiuso questo chiarimento di metodo, vale però la pena entrare nel merito del documento approvato, perché le Regole Applicative del Conto Termico 3.0 costituiscono il vero manuale operativo dell’incentivo e ne definiscono struttura e principali snodi applicativi.