Le modalità di accesso agli incentivi: accesso diretto e prenotazione

I capitoli 5, 6 e 7 rappresentano il vero snodo procedurale del Conto Termico 3.0. È qui che il decreto, fino a questo punto ancora “astratto”, diventa pratica amministrativa.

Il sistema conferma due modalità alternative di accesso: accesso diretto e prenotazione. Una scelta che non è neutra, perché incide sulle tempistiche, sulla documentazione da produrre e, in alcuni casi, sulla stessa ammissibilità dell’intervento.

L’accesso diretto è la modalità ordinaria e si applica agli interventi già conclusi. La richiesta deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, termine perentorio il cui superamento comporta l’inammissibilità dell’istanza. L’istruttoria è unica anche in presenza di multi-intervento, con il rischio che una criticità su un singolo intervento possa rallentare o compromettere l’intera pratica.

La prenotazione, invece, è riservata principalmente alle Pubbliche Amministrazioni e, in specifici casi, agli Enti del Terzo Settore. Consente di richiedere l’incentivo prima dell’avvio dei lavori o quando gli interventi sono ancora in corso, ma non sostituisce l’accesso diretto: lo anticipa soltanto. La mancata trasmissione dell’istanza finale comporta la perdita del beneficio.

La lettura coordinata di questi capitoli restituisce un messaggio piuttosto chiaro: il Conto Termico 3.0 è uno strumento tecnicamente strutturato, ma proceduralmente esigente. Ed è qui che il ruolo del tecnico si estende ben oltre la progettazione, investendo anche la gestione consapevole del procedimento.