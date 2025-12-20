deas Gestione completa successioni e volture catastali
deas Gestione completa successioni e volture catastali
systab consolidamento fondazioni

Conto Termico 3.0: ecco (finalmente) le Regole Applicative GSE

Approvate dal MASE le Regole del DM 7 agosto 2025: struttura del documento, disciplina transitoria e modalità di accesso

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Gianluca Oreto - 20/12/2025

Le modalità di accesso agli incentivi: accesso diretto e prenotazione

capitoli 5, 6 e 7 rappresentano il vero snodo procedurale del Conto Termico 3.0. È qui che il decreto, fino a questo punto ancora “astratto”, diventa pratica amministrativa.

Il sistema conferma due modalità alternative di accesso: accesso diretto e prenotazione. Una scelta che non è neutra, perché incide sulle tempistiche, sulla documentazione da produrre e, in alcuni casi, sulla stessa ammissibilità dell’intervento.

L’accesso diretto è la modalità ordinaria e si applica agli interventi già conclusi. La richiesta deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, termine perentorio il cui superamento comporta l’inammissibilità dell’istanza. L’istruttoria è unica anche in presenza di multi-intervento, con il rischio che una criticità su un singolo intervento possa rallentare o compromettere l’intera pratica.

La prenotazione, invece, è riservata principalmente alle Pubbliche Amministrazioni e, in specifici casi, agli Enti del Terzo Settore. Consente di richiedere l’incentivo prima dell’avvio dei lavori o quando gli interventi sono ancora in corso, ma non sostituisce l’accesso diretto: lo anticipa soltanto. La mancata trasmissione dell’istanza finale comporta la perdita del beneficio.

La lettura coordinata di questi capitoli restituisce un messaggio piuttosto chiaro: il Conto Termico 3.0 è uno strumento tecnicamente strutturato, ma proceduralmente esigente. Ed è qui che il ruolo del tecnico si estende ben oltre la progettazione, investendo anche la gestione consapevole del procedimento.

© Riproduzione riservata
Tag:
FISCO E TASSE GSE MASE Conto Termico

Documenti Allegati

INDICE

1
Conto Termico 3.0: ecco (finalmente) le Regole Applicative GSE
2
La struttura delle Regole Applicative
3
La disciplina transitoria
4
Le modalità di accesso agli incentivi
5
Considerazioni finali e prossimi approfondimenti
STS piani di abbonamento

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026