Considerazioni finali e prossimi approfondimenti

Con l’approvazione delle Regole Applicative del Conto Termico 3.0, il quadro normativo e procedurale del nuovo incentivo può dirsi formalmente completo. Decreto e regole sono ora entrambi disponibili e consentono, almeno sul piano giuridico, l’avvio a regime della misura.

Resta però un dato che non può essere ignorato: il Conto Termico 3.0 non è uno strumento “automatico”. La complessità delle regole, la stratificazione delle procedure e la ristrettezza dei tempi di entrata in vigore impongono lettura attenta, coordinamento tra fonti e gestione consapevole dell’intero iter.

Proprio per questo, su LavoriPubblici.it seguiranno ulteriori approfondimenti dedicati al Conto Termico 3.0, con focus specifici sui singoli capitoli delle Regole Applicative, sulle principali criticità applicative e sugli errori più frequenti da evitare nella fase istruttoria.

L’obiettivo è accompagnare tecnici, imprese e pubbliche amministrazioni in una fase di avvio che, anche questa volta, si annuncia tutt’altro che banale.