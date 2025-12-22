Conto Termico 3.0: cosa chiariscono davvero le Regole Applicative GSE
Dalla distinzione dei soggetti agli interventi incentivabili, fino alla documentazione e ai controlli: cosa cambia nella pratica per professionisti, PA e imprese
Interventi incentivabili: più ampiezza, ma anche più rigore
Il Conto Termico 3.0 conferma e rafforza due grandi categorie di intervento:
- incremento dell’efficienza energetica negli edifici esistenti
- produzione di energia termica da fonti rinnovabili
L’elenco è ampio, ma il messaggio è chiaro: non
basta installare un impianto, serve dimostrare la coerenza
tecnica dell’intervento.
Requisiti, soglie di potenza, obblighi di contabilizzazione, corretta identificazione dell’edificio e documentazione tecnica diventano elementi centrali, non accessori.
È qui che molti rischiano l’errore: pensare che il Conto Termico sia una misura automatica. Non è così.
Documenti AllegatiRegole applicative GSE Conto Termico 3.0
IL NOTIZIOMETRO