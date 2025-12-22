Interventi incentivabili: più ampiezza, ma anche più rigore

Il Conto Termico 3.0 conferma e rafforza due grandi categorie di intervento:

incremento dell’efficienza energetica negli edifici esistenti

produzione di energia termica da fonti rinnovabili

L’elenco è ampio, ma il messaggio è chiaro: non basta installare un impianto, serve dimostrare la coerenza tecnica dell’intervento.

Requisiti, soglie di potenza, obblighi di contabilizzazione, corretta identificazione dell’edificio e documentazione tecnica diventano elementi centrali, non accessori.

È qui che molti rischiano l’errore: pensare che il Conto Termico sia una misura automatica. Non è così.