Blumatica Energy
systab consolidamento fondazioni
systab consolidamento fondazioni

Conto Termico 3.0: cosa chiariscono davvero le Regole Applicative GSE

Dalla distinzione dei soggetti agli interventi incentivabili, fino alla documentazione e ai controlli: cosa cambia nella pratica per professionisti, PA e imprese

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Annachiara Castagna - 22/12/2025

Interventi incentivabili: più ampiezza, ma anche più rigore

Il Conto Termico 3.0 conferma e rafforza due grandi categorie di intervento:

  • incremento dell’efficienza energetica negli edifici esistenti
  • produzione di energia termica da fonti rinnovabili

L’elenco è ampio, ma il messaggio è chiaro: non basta installare un impianto, serve dimostrare la coerenza tecnica dell’intervento.
Requisiti, soglie di potenza, obblighi di contabilizzazione, corretta identificazione dell’edificio e documentazione tecnica diventano elementi centrali, non accessori.

È qui che molti rischiano l’errore: pensare che il Conto Termico sia una misura automatica. Non è così.

© Riproduzione riservata
Tag:
ENERGIA Certificazione energetica Riqualificazione energetica Efficienza energetica GSE APE Attestato di Prestazione Energetica Efficientamento energetico Diagnosi energetiche MASE Conto Termico

Documenti Allegati

INDICE

1
Conto Termico 3.0: cosa chiariscono davvero le Regole Applicative GSE
2
Interventi incentivabili
3
Diagnosi energetica, APE e documentazione
4
Dalla norma alla pratica
5
Conclusioni
STS piani di abbonamento

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026