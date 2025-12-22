deas Gestione completa successioni e volture catastali
Conto Termico 3.0: cosa chiariscono davvero le Regole Applicative GSE

Dalla distinzione dei soggetti agli interventi incentivabili, fino alla documentazione e ai controlli: cosa cambia nella pratica per professionisti, PA e imprese

di Annachiara Castagna - 22/12/2025

Diagnosi energetica, APE e documentazione: attenzione ai dettagli

Le Regole Applicative dedicano ampio spazio alla documentazione.
Diagnosi energetiche e APE non sono semplici allegati, ma strumenti che devono rispettare requisiti precisi, sia in fase di richiesta sia nei controlli successivi.

Un aspetto spesso sottovalutato è la data di fine dell’intervento, intesa come completamento dei lavori e delle spese. È un punto chiave per l’ammissibilità dell’incentivo e per l’inquadramento corretto nel periodo transitorio tra Conto Termico 2.0 e 3.0.

Il mio consiglio è semplice: questi elementi vanno gestiti prima, non a valle dell’intervento.

Tag:
ENERGIA Certificazione energetica Riqualificazione energetica Efficienza energetica GSE APE Attestato di Prestazione Energetica Efficientamento energetico Diagnosi energetiche MASE Conto Termico

