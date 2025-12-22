Dalla norma alla pratica: il ruolo degli strumenti di calcolo

Con il Conto Termico 3.0 cambia l’approccio: si passa dalla lettura normativa all’operatività quotidiana.

Questo richiede strumenti aggiornati, capaci di:

verificare l’ammissibilità degli interventi

supportare la diagnosi e la certificazione

gestire correttamente dati, potenze, superfici e soglie

organizzare la documentazione richiesta dal GSE

È in questo contesto che TERMOLOG di TeamSystem Logical Soft diventa un alleato concreto per i professionisti, perché traduce le Regole Applicative in controlli tecnici e procedure operative coerenti con il decreto.