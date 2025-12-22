deas Gestione completa successioni e volture catastali
deas Gestione completa successioni e volture catastali
systab consolidamento fondazioni

Conto Termico 3.0: cosa chiariscono davvero le Regole Applicative GSE

Dalla distinzione dei soggetti agli interventi incentivabili, fino alla documentazione e ai controlli: cosa cambia nella pratica per professionisti, PA e imprese

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Annachiara Castagna - 22/12/2025

Dalla norma alla pratica: il ruolo degli strumenti di calcolo

Con il Conto Termico 3.0 cambia l’approccio: si passa dalla lettura normativa all’operatività quotidiana.
Questo richiede strumenti aggiornati, capaci di:

  • verificare l’ammissibilità degli interventi
  • supportare la diagnosi e la certificazione
  • gestire correttamente dati, potenze, superfici e soglie
  • organizzare la documentazione richiesta dal GSE

È in questo contesto che TERMOLOG di TeamSystem Logical Soft diventa un alleato concreto per i professionisti, perché traduce le Regole Applicative in controlli tecnici e procedure operative coerenti con il decreto.

© Riproduzione riservata
Tag:
ENERGIA Certificazione energetica Riqualificazione energetica Efficienza energetica GSE APE Attestato di Prestazione Energetica Efficientamento energetico Diagnosi energetiche MASE Conto Termico

Documenti Allegati

INDICE

1
Conto Termico 3.0: cosa chiariscono davvero le Regole Applicative GSE
2
Interventi incentivabili
3
Diagnosi energetica, APE e documentazione
4
Dalla norma alla pratica
5
Conclusioni
sed edilizia espositori

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026