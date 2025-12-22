Conto Termico 3.0: cosa chiariscono davvero le Regole Applicative GSE
Dalla distinzione dei soggetti agli interventi incentivabili, fino alla documentazione e ai controlli: cosa cambia nella pratica per professionisti, PA e imprese
Dalla norma alla pratica: il ruolo degli strumenti di calcolo
Con il Conto Termico 3.0 cambia l’approccio: si passa dalla
lettura normativa all’operatività quotidiana.
Questo richiede strumenti aggiornati, capaci di:
- verificare l’ammissibilità degli interventi
- supportare la diagnosi e la certificazione
- gestire correttamente dati, potenze, superfici e soglie
- organizzare la documentazione richiesta dal GSE
È in questo contesto che TERMOLOG di TeamSystem Logical Soft diventa un alleato concreto per i professionisti, perché traduce le Regole Applicative in controlli tecnici e procedure operative coerenti con il decreto.
Documenti AllegatiRegole applicative GSE Conto Termico 3.0
IL NOTIZIOMETRO