Il contratto tipo come strumento civilistico di regolazione del beneficio

Il contratto tipo del Conto Termico 3.0 disciplina il perfezionamento del rapporto a seguito del provvedimento di ammissione agli incentivi, la durata del periodo di incentivazione, le modalità di corresponsione, anche in forma rateizzata, nonché gli obblighi documentali e informativi a carico del soggetto responsabile. Sono inoltre disciplinate le ipotesi di sospensione dell’erogazione e di risoluzione del rapporto, in presenza di perdita dei requisiti o di inadempimenti contrattuali.

Sul piano degli obblighi, il contratto richiama in modo esplicito la necessità di consentire le attività di verifica e sopralluogo, nonché la corretta conservazione e gestione della documentazione, in coerenza con quanto stabilito dal decreto istitutivo e dalle Regole applicative. In tale contesto, le conseguenze disciplinate dal contratto restano circoscritte alla sfera del rapporto economico, attraverso strumenti tipicamente civilistici, quali la sospensione dei pagamenti, la risoluzione del rapporto e il recupero delle somme indebitamente erogate.

Questa impostazione corrisponde alla funzione propria del contratto tipo, che non introduce un autonomo apparato repressivo, ma regola le condizioni di accesso e mantenimento del beneficio e gli strumenti di tutela patrimoniale del Gestore. Le conseguenze sanzionatorie in senso stretto, invece, sono riservate a fonti di rango legislativo e seguono un procedimento distinto e autonomo.