Conto Termico 3.0, nessuna sanzione nei contratti tipo: cosa succede in caso di violazioni

Il sistema dei controlli, il ruolo del GSE e l’applicazione pratica delle sanzioni previste dall’art. 42 del D.Lgs. 28/2011

di Cristian Angeli - 07/01/2026

Art. 42 D.Lgs. 28/2011: controlli, decadenza e sanzioni amministrative pecuniarie

L’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 28/2011 stabilisce che “l’erogazione di incentivi nei settori elettrico, termico e dell’efficienza energetica […] è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili”. La verifica avviene attraverso controlli documentali e controlli a campione sugli impianti; i controlli in sito possono essere effettuati anche senza preavviso e riguardano la documentazione, la configurazione impiantistica e le caratteristiche tecnico-prestazionali dell’intervento incentivato.

Nel caso in cui le violazioni riscontrate siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il comma 3 prevede che il GSE “dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate”, e “trasmette all’Autorità l’esito degli accertamenti effettuati per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481”. Il ruolo del GSE si configura dunque come istruttorio e provvedimentale sul beneficio, ma non sanzionatorio: il Gestore accerta le violazioni, adotta i provvedimenti relativi all’incentivo e trasmette gli esiti all’Autorità competente per l’eventuale esercizio del potere sanzionatorio.

Le sanzioni richiamate dall’articolo 42 sono amministrative pecuniarie. La loro quantificazione non è automatica, ma avviene nell’ambito del procedimento sanzionatorio avviato dall’Autorità, secondo i criteri generali di gravità della violazione, durata e imputabilità della condotta, in coerenza con la disciplina generale del settore energetico.

