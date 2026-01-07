Decurtazioni dell’incentivo e ricadute operative per i tecnici

L’articolo 42, comma 3, prevede inoltre, “al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’energia termica e il risparmio energetico”, una misura alternativa alla decadenza totale per gli impianti che, al momento dell’accertamento, percepiscono incentivi. In tali casi il GSE dispone una decurtazione dell’incentivo in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento, in ragione dell’entità della violazione. La norma introduce inoltre un meccanismo premiale in caso di autodenuncia, prevedendo la riduzione della decurtazione della metà qualora le violazioni siano spontaneamente comunicate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica.

In chiave tecnico-operativa, la decurtazione può costituire l’esito applicabile, ad esempio, qualora sia riscontrata la non piena conformità di un componente secondario, a fronte di un impianto correttamente installato e funzionante, idoneo a garantire la produzione energetica o il risparmio atteso. Diverso è lo scenario in cui il controllo accerti difformità sostanziali, come l’installazione di un generatore diverso da quello dichiarato o prestazioni reali inferiori a quelle poste a base della richiesta. In tali casi, la violazione assume rilievo ai fini dell’ammissibilità del beneficio e comporta la decadenza dagli incentivi, il recupero delle somme erogate e la trasmissione degli esiti all’Autorità per l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il quadro applicativo del Conto Termico 3.0 conferma pertanto la netta separazione tra la disciplina contrattuale del rapporto di incentivazione e la disciplina legislativa dei controlli e delle sanzioni. Per progettisti, direttori dei lavori e tecnici coinvolti negli interventi incentivati, tale distinzione si traduce in una particolare attenzione alla corretta impostazione progettuale, alla conformità tecnico-prestazionale degli interventi e alla puntuale rappresentazione dei dati e delle caratteristiche impiantistiche in fase di richiesta e durante l’intero periodo di incentivazione.

A cura di Cristian Angeli

Ingegnere esperto di agevolazioni fiscali, perizie e contenziosi edilizi

www.cristianangeli.it