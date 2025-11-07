blumatica software bim authoring progettazione cloud e desktop
Conto Termico: aggiornato dal GSE il contatore degli incentivi

A ottobre 2025 impegni di spesa per oltre 5 miliardi di euro. Crescono le richieste della Pubblica Amministrazione per interventi di efficienza e rinnovabili

di Redazione tecnica - 07/11/2025

Il GSE ha pubblicato l’ultimo aggiornamento del contatore del Conto Termico, lo strumento che consente di monitorare mensilmente gli impegni di spesa legati agli incentivi previsti dai decreti ministeriali 28 dicembre 2012 e 16 febbraio 2016.

Obiettivo del contatore è offrire un focus costante sull’andamento del meccanismo di sostegno destinato alla realizzazione di interventi di efficienza energetica e di impianti termici alimentati da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle azioni messe in campo dalla Pubblica Amministrazione.

Il Conto Termico come leva strutturale della transizione energetica

L’evoluzione del contatore conferma il ruolo strategico del Conto Termico nel quadro delle politiche nazionali per la decarbonizzazione e la riduzione dei consumi energetici, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e della Direttiva Case Green.

Per la Pubblica Amministrazione, in particolare, lo strumento rappresenta una leva strutturale per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, con ricadute dirette su scuole, uffici e impianti sportivi, spesso caratterizzati da elevati consumi.

L’aggiornamento periodico del GSE consente quindi di monitorare con trasparenza l’andamento degli investimenti pubblici e privati, garantendo la continuità di un meccanismo ormai consolidato a supporto della transizione energetica nazionale.

