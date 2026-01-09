sed edilizia espositori
Conto Termico e Regole Applicative: il GSE non può applicarle retroattivamente

Il TAR Lazio (sentenza n. 24099/2025) fissa i limiti all’autotutela del GSE e tutela l’affidamento degli operatori alla luce del Conto Termico 3.0

di Cristian Angeli - 09/01/2026

Il principio centrale: le Regole Applicative non operano retroattivamente

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, individuando come primo e decisivo profilo di illegittimità l’applicazione retroattiva delle Regole Applicative. Il Collegio osserva che, sebbene in via generale valga il principio del tempus regit actum, nel caso di specie il GSE si era espressamente autovincolato a valutare le domande sulla base della normativa vigente al momento della loro presentazione. La sentenza richiama testualmente il paragrafo 2.3 delle Regole Applicative, evidenziando che:

“Il GSE effettua la valutazione dei requisiti nel rispetto di quanto previsto dal Decreto, dalle presenti Regole Applicative e dal quadro normativo in vigore al momento dell’invio della richiesta”.

Secondo il TAR, questa previsione impedisce al GSE di utilizzare regole sopravvenute per annullare un provvedimento favorevole già adottato, salvo ipotesi eccezionali che nel caso concreto non risultano dimostrate. In questo modo il giudice amministrativo ribadisce la centralità dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, particolarmente rilevanti in un settore caratterizzato da investimenti programmati e da tempi lunghi di realizzazione degli interventi.

ENERGIA GSE Conto Termico

