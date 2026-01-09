Limiti al potere decisionale del GSE

Oltre al profilo temporale, la sentenza affronta anche altri temi di grande interesse pratico. In primo luogo, il TAR contesta l’impostazione del GSE che esclude in modo automatico la legittimazione delle imprese mandanti di un RTI. Richiamando sia la giurisprudenza nazionale sia quella europea, il Collegio afferma che la posizione della mandante non può essere compressa “in radice”, ma deve essere valutata in concreto, nei limiti delle attività effettivamente svolte. In tal senso, la sentenza richiama precedenti del Consiglio di Stato e una decisione della Corte di Giustizia UE, sottolineando come l’autonomia delle mandanti non possa essere sacrificata senza un’adeguata istruttoria.

Un ulteriore aspetto riguarda il cosiddetto mandato speciale con rappresentanza. Il TAR osserva che, al momento della presentazione della domanda, non era previsto in modo esplicito che tale mandato dovesse essere prodotto già in sede di prenotazione dell’incentivo. Pretenderlo successivamente, dopo aver già accolto la pratica, equivale a introdurre un requisito nuovo a procedimento concluso, con evidenti ricadute negative sull’affidamento dell’operatore.

Infine, la decisione si fonda anche sulla violazione dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990. Il TAR evidenzia che il GSE non ha fornito una risposta adeguata alle osservazioni presentate dalla ESCO nel corso del procedimento di autotutela. In particolare, il Collegio rileva che:

“il GSE non ha fornito adeguata motivazione in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni procedimentali della ricorrente”.

Questa carenza motivazionale è stata ritenuta sufficiente per l’annullamento dei provvedimenti impugnati.