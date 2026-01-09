Blumatica Energy
sed edilizia espositori
sed edilizia espositori

Conto Termico e Regole Applicative: il GSE non può applicarle retroattivamente

Il TAR Lazio (sentenza n. 24099/2025) fissa i limiti all’autotutela del GSE e tutela l’affidamento degli operatori alla luce del Conto Termico 3.0

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Cristian Angeli - 09/01/2026

Limiti al potere decisionale del GSE

Oltre al profilo temporale, la sentenza affronta anche altri temi di grande interesse pratico. In primo luogo, il TAR contesta l’impostazione del GSE che esclude in modo automatico la legittimazione delle imprese mandanti di un RTI. Richiamando sia la giurisprudenza nazionale sia quella europea, il Collegio afferma che la posizione della mandante non può essere compressa “in radice”, ma deve essere valutata in concreto, nei limiti delle attività effettivamente svolte. In tal senso, la sentenza richiama precedenti del Consiglio di Stato e una decisione della Corte di Giustizia UE, sottolineando come l’autonomia delle mandanti non possa essere sacrificata senza un’adeguata istruttoria.

Un ulteriore aspetto riguarda il cosiddetto mandato speciale con rappresentanza. Il TAR osserva che, al momento della presentazione della domanda, non era previsto in modo esplicito che tale mandato dovesse essere prodotto già in sede di prenotazione dell’incentivo. Pretenderlo successivamente, dopo aver già accolto la pratica, equivale a introdurre un requisito nuovo a procedimento concluso, con evidenti ricadute negative sull’affidamento dell’operatore.

Infine, la decisione si fonda anche sulla violazione dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990. Il TAR evidenzia che il GSE non ha fornito una risposta adeguata alle osservazioni presentate dalla ESCO nel corso del procedimento di autotutela. In particolare, il Collegio rileva che:

il GSE non ha fornito adeguata motivazione in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni procedimentali della ricorrente”.

Questa carenza motivazionale è stata ritenuta sufficiente per l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

© Riproduzione riservata
Tag:
ENERGIA GSE Conto Termico

Documenti Allegati

INDICE

1
Conto Termico e Regole Applicative: il GSE non può applicarle retroattivamente
2
Il principio centrale: le Regole Applicative non operano retroattivamente
3
Limiti al potere decisionale del GSE
4
Indicazioni operative per i tecnici alla luce del Conto Termico 3.0
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 08/01/2026
Sanatoria edilizia 2026: come funziona la regolarizzazione degli abusi nel d.P.R. 380/2001
2
LAVORI PUBBLICI - 07/01/2026
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
CATASTO - 06/01/2026
Voltura catastale Web: dal 12 gennaio 2026 l’unico canale per aggiornare le intestazioni al Catasto