Indicazioni operative per i tecnici alla luce del Conto Termico 3.0

La sentenza assume un rilievo particolare nel contesto attuale, segnato dalla recente pubblicazione delle Regole Applicative del Conto Termico 3.0. Il messaggio che emerge è chiaro: gli aggiornamenti normativi sono fisiologici, ma non possono essere utilizzati per rimettere in discussione pratiche già avviate o incentivi già riconosciuti. Per i tecnici e gli operatori, ciò significa poter fare affidamento su un quadro regolatorio stabile al momento della presentazione della domanda, senza il timore che nuove interpretazioni possano travolgere ex post attività già svolte e investimenti già effettuati.

La decisione del TAR Lazio contribuisce quindi a delineare un equilibrio più chiaro tra l’esigenza di controllo del GSE e la tutela dell’affidamento degli operatori, fornendo un importante punto di riferimento in una fase di transizione verso il nuovo Conto Termico 3.0.

A cura di Cristian Angeli

Ingegnere esperto di agevolazioni fiscali, perizie e contenziosi edilizi

www.cristianangeli.it