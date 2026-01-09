deas Gestione completa successioni e volture catastali
grafill editoria tecnica
systab consolidamento fondazioni

Conto Termico e Regole Applicative: il GSE non può applicarle retroattivamente

Il TAR Lazio (sentenza n. 24099/2025) fissa i limiti all’autotutela del GSE e tutela l’affidamento degli operatori alla luce del Conto Termico 3.0

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Cristian Angeli - 09/01/2026

Indicazioni operative per i tecnici alla luce del Conto Termico 3.0

La sentenza assume un rilievo particolare nel contesto attuale, segnato dalla recente pubblicazione delle Regole Applicative del Conto Termico 3.0. Il messaggio che emerge è chiaro: gli aggiornamenti normativi sono fisiologici, ma non possono essere utilizzati per rimettere in discussione pratiche già avviate o incentivi già riconosciuti. Per i tecnici e gli operatori, ciò significa poter fare affidamento su un quadro regolatorio stabile al momento della presentazione della domanda, senza il timore che nuove interpretazioni possano travolgere ex post attività già svolte e investimenti già effettuati.

La decisione del TAR Lazio contribuisce quindi a delineare un equilibrio più chiaro tra l’esigenza di controllo del GSE e la tutela dell’affidamento degli operatori, fornendo un importante punto di riferimento in una fase di transizione verso il nuovo Conto Termico 3.0.

A cura di Cristian Angeli
Ingegnere esperto di agevolazioni fiscali, perizie e contenziosi edilizi
www.cristianangeli.it

© Riproduzione riservata
Tag:
ENERGIA GSE Conto Termico

Documenti Allegati

INDICE

1
Conto Termico e Regole Applicative: il GSE non può applicarle retroattivamente
2
Il principio centrale: le Regole Applicative non operano retroattivamente
3
Limiti al potere decisionale del GSE
4
Indicazioni operative per i tecnici alla luce del Conto Termico 3.0
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 08/01/2026
Sanatoria edilizia 2026: come funziona la regolarizzazione degli abusi nel d.P.R. 380/2001
2
LAVORI PUBBLICI - 07/01/2026
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
CATASTO - 06/01/2026
Voltura catastale Web: dal 12 gennaio 2026 l’unico canale per aggiornare le intestazioni al Catasto