blumatica software sicurezza cantieri
blumatica software sicurezza cantieri
geosec crepe nei muri
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Affidamenti diretti e forma scritta: contratto nullo senza volontà formale

La sentenza del Tar Calabria: negli affidamenti diretti serve lo scambio esplicito di volontà tra le parti, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 36/2023

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 15/10/2025

Quando un contratto d’appalto può dirsi davvero concluso? Può l’Amministrazione ritenere perfezionato un contratto pubblico solo sulla base di comportamenti concludenti? E fino a che punto lo scambio di corrispondenza commerciale può sostituire la forma scritta tipica della stipula?

Il TAR Calabria, con la sentenza del 13 ottobre 2025, n. 1637, affronta un caso emblematico in tema di affidamento diretto e stipula contrattuale per corrispondenza, offrendo importanti chiarimenti applicativi sull’art. 18 del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Affidamento diretto: contratto nullo senza scambio di lettere

Un operatore economico, aggiudicatario di un affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, aveva segnalato al Comune un errore nell’importo dell’aggiudicazione e, decorso inutilmente il termine per la stipula, aveva esercitato il diritto di scioglimento dal vincolo previsto dall’art. 18, comma 5, del Codice.

L’Amministrazione aveva respinto la richiesta sostenendo che il contratto fosse già stato concluso “per facta concludentia”, in quanto l’impresa aveva fornito la garanzia definitiva e dichiarato la disponibilità ad avviare anticipatamente i lavori.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Codice Appalti Codice dei contratti Affidamento diretto Codice Appalti 2023 Affidamenti sottosoglia

Documenti Allegati

INDICE

1
Affidamenti diretti e forma scritta: contratto nullo senza volontà formale
2
Stipula contratto: cosa prevede il Codice Appalti
3
La decisione del TAR
4
Analisi tecnica
5
Conclusioni operative
scarica estratto listino edili banner lavori pubblici

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 09/10/2025
Sanatoria paesaggistica e aumento di volume: il Consiglio di Stato ribadisce i limiti dell’art. 36 del TUE
2
LAVORI PUBBLICI - 07/10/2025
Affidamento diretto sottosoglia: l’obbligo di motivazione resta anche in presenza di discrezionalità
3
EDILIZIA - 06/10/2025
Abusi edilizi, sanzioni e Salva Casa: importante sentenza del TAR Lazio
4
PROFESSIONE - 13/10/2025
Errore del tecnico: nessuna responsabilità se la materia è complessa
5
ENERGIA - 07/10/2025
Conto Termico 3.0: gli incentivi per le imprese e la Pubblica Amministrazione
6
ENERGIA - 10/10/2025
Conto Termico 3.0: condizioni di ammissibilità, requisiti e regole GSE