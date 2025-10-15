Quando un contratto d’appalto può dirsi davvero concluso? Può l’Amministrazione ritenere perfezionato un contratto pubblico solo sulla base di comportamenti concludenti? E fino a che punto lo scambio di corrispondenza commerciale può sostituire la forma scritta tipica della stipula?

Il TAR Calabria, con la sentenza del 13 ottobre 2025, n. 1637, affronta un caso emblematico in tema di affidamento diretto e stipula contrattuale per corrispondenza, offrendo importanti chiarimenti applicativi sull’art. 18 del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Affidamento diretto: contratto nullo senza scambio di lettere

Un operatore economico, aggiudicatario di un affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, aveva segnalato al Comune un errore nell’importo dell’aggiudicazione e, decorso inutilmente il termine per la stipula, aveva esercitato il diritto di scioglimento dal vincolo previsto dall’art. 18, comma 5, del Codice.

L’Amministrazione aveva respinto la richiesta sostenendo che il contratto fosse già stato concluso “per facta concludentia”, in quanto l’impresa aveva fornito la garanzia definitiva e dichiarato la disponibilità ad avviare anticipatamente i lavori.