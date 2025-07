Contributi progettazione enti locali 2025: 100 milioni di euro per la messa in sicurezza

Quasi 100 milioni di euro destinati ai Comuni, come contributo per la spesa per i livelli di progettazione per interventi di messa in sicurezza a carico degli enti locali.

A tanto ammonta la cifra stanziata dal Ministero dell'Interno con il Decreto del Dipartimento Affari Interni – Finanza Locale del 18 giugno 2025, a cui è allegato l’elenco di interventi ammessi a seguito di presentazione della domanda di accesso al contributo previsto dal comma 51 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

Messa in sicurezza del territorio: il decreto con gli interventi ammessi

La misura è finalizzata appunto a coprire le spese di progettazione sostenute, secondo quest'ordine prioritario, per interventi di:

messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Il Ministero dell’interno erogherà il contributo assegnato agli enti locali in due quote:

a) l’80% previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione secondo le modalità previste dall’articolo 3 del Decreto, con appositi provvedimenti collettivi a cadenza mensile, a decorrere dal quarto mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento;

secondo le modalità previste dall’articolo 3 del Decreto, con appositi provvedimenti collettivi a cadenza mensile, a decorrere dal quarto mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento; b) il 20% previa verifica dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione e comunque fino a concorrenza della spesa effettivamente sostenuta.

Vincoli per le Amministrazioni

Gli enti dovranno assumere l’obbligazione vincolante alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione oggetto del contributo entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta, pena la revoca del contributo.

Il controllo sulle informazioni relative alla stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione (Fattibilità Tecnico Economica – Esecutiva) riguarderà la data di stipula del contratto relativo alla progettazione, rilevata tramite la piattaforma contratti pubblici (BDNCP) attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG), anche nel caso in cui l’affidamento sia effettuato con appalto integrato.