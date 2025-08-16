Il mancato pagamento del contributo ANAC entro la scadenza dell’offerta comporta sempre l’esclusione automatica? Oppure può essere sanato in sede di soccorso istruttorio, purché avvenga prima della valutazione dell’offerta? E cosa accade se la stazione appaltante limita il soccorso al solo deposito della ricevuta, senza consentire il pagamento tardivo?

Contributo ANAC e soccorso istruttorio: interviene il TAR Campania

L’obbligo per gli operatori economici di versare il contributo ANAC per la partecipazione alle procedure di gara è previsto dall’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005, ma la sua qualificazione giuridica – e soprattutto le conseguenze derivanti da un pagamento tardivo – hanno da sempre suscitato dubbi applicativi. Le stazioni appaltanti, in assenza di indicazioni univoche, hanno spesso optato per l’esclusione automatica, considerando il mancato versamento alla stregua di un vizio insanabile. Di segno opposto, invece, è l’orientamento più recente dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, al quale si è allineato il TAR Campania con la sentenza n. 5775 del 31 luglio 2025.

La controversia nasce dalla procedura di gara avviata dal Comune per l’affidamento del servizio di conferimento di rifiuti multimateriale. La società ricorrente, pur avendo presentato l’offerta e la documentazione amministrativa, non aveva inizialmente caricato sulla piattaforma MEPA la ricevuta di pagamento del contributo ANAC. La stazione appaltante ha attivato il soccorso istruttorio, ma ha escluso la concorrente nella seduta del 7 gennaio 2025, ritenendo che il pagamento – effettuato il 30 dicembre 2024 – fosse comunque tardivo rispetto alla scadenza del 24 novembre 2024, e quindi inidoneo a sanare il vizio.