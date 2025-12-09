Costo di costruzione e convenzioni urbanistiche: perché la restituzione del contributo non è possibile
La sentenza n. 3613/2025 del TAR Lombardia chiarisce che gli oneri versati in esecuzione di una convenzione urbanistica rimangono dovuti anche senza trasformazione del territorio
Quadro normativo di riferimento
Nello specifico, il Tribunale ha richiamato l’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), secondo cui il rilascio del permesso comporta la corresponsione del contributo di costruzione, commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nella norma stessa.
Per consolidata, il contributo trova causa nell’effettiva trasformazione del territorio, con conseguente ripetibilità delle somme se l’opera non è realizzata.
Tuttavia, questo principio non si applica quando il versamento avviene in esecuzione di una convenzione urbanistica.
In questi casi, il contributo è parte di un più ampio sinallagma contrattuale, per cui gli obblighi non sono collegati al singolo titolo ma alla complessiva operazione.
Il principio sotteso è che la Pubblica amministrazione assume impegni confidando nell’utilizzo delle somme pattuite per garantire uno sviluppo territoriale coerente.
Sul punto, anche la giurisprudenza amministrativa ha chiarito come l’obbligo convenzionale permanga anche in caso di mancata esecuzione dell’intervento, proprio perché la causa dell’impegno è nell’accordo, non nella trasformazione.
