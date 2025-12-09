sed edilizia espositori
sed edilizia espositori
systab consolidamento fondazioni

Costo di costruzione e convenzioni urbanistiche: perché la restituzione del contributo non è possibile

La sentenza n. 3613/2025 del TAR Lombardia chiarisce che gli oneri versati in esecuzione di una convenzione urbanistica rimangono dovuti anche senza trasformazione del territorio

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 09/12/2025

Quadro normativo di riferimento

Nello specifico, il Tribunale ha richiamato l’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), secondo cui il rilascio del permesso comporta la corresponsione del contributo di costruzione, commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nella norma stessa.

Per consolidata, il contributo trova causa nell’effettiva trasformazione del territorio, con conseguente ripetibilità delle somme se l’opera non è realizzata.

Tuttavia, questo principio non si applica quando il versamento avviene in esecuzione di una convenzione urbanistica.

In questi casi, il contributo è parte di un più ampio sinallagma contrattuale, per cui gli obblighi non sono collegati al singolo titolo ma alla complessiva operazione.

Il principio sotteso è che la Pubblica amministrazione assume impegni confidando nell’utilizzo delle somme pattuite per garantire uno sviluppo territoriale coerente.

Sul punto, anche la giurisprudenza amministrativa ha chiarito come l’obbligo convenzionale permanga anche in caso di mancata esecuzione dell’intervento, proprio perché la causa dell’impegno è nell’accordo, non nella trasformazione.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Costo di costruzione DPR n. 380/2001

Documenti Allegati

INDICE

1
Costo di costruzione e convenzioni urbanistiche: perché la restituzione del contributo non è possibile
2
Quadro normativo di riferimento
3
La decisione del TAR
4
Conclusioni operative
sed edilizia espositori

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026