sed edilizia espositori
systab consolidamento fondazioni
systab consolidamento fondazioni

Costo di costruzione e convenzioni urbanistiche: perché la restituzione del contributo non è possibile

La sentenza n. 3613/2025 del TAR Lombardia chiarisce che gli oneri versati in esecuzione di una convenzione urbanistica rimangono dovuti anche senza trasformazione del territorio

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 09/12/2025

La decisione del TAR

Il TAR è partito dall’assunto che se un intervento assentito da permesso di costruire non viene realizzato, il contributo versato è privo di causa e deve essere restituito.

Questo vale però solo quando il contributo è pagato in relazione al singolo titolo edilizio.

Nel caso in esame, invece:

  • i permessi di costruire erano strumentali all’attuazione di una convenzione urbanistica già sottoscritta;
  • la convenzione prevedeva obblighi chiari e puntuali, compreso il versamento degli oneri;
  • l’Amministrazione aveva assunto impegni urbanistici e programmatori confidando nell’apporto economico del privato.

Consentire al privato di svincolarsi unilateralmente da quegli obblighi, sostenendo la mancata realizzazione delle opere, significherebbe frustrare l’affidamento legittimo del Comune e compromettere l’equilibrio dell’accordo. Il TAR ha osservato espressamente che “Le amministrazioni, con la sottoscrizione della convenzione, assumono anch’esse degli obblighi […] confidando nella possibilità di utilizzare gli importi che il privato si obbliga a versare per assicurare un razionale sviluppo territoriale.”

Il contributo, dunque, non trova causa nella trasformazione edilizia, ma nella convenzione stessa.

Ne consegue che non è ripetibile, anche se il privato non ha mai dato corso agli interventi edilizi previsti dai permessi.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Costo di costruzione DPR n. 380/2001

Documenti Allegati

INDICE

1
Costo di costruzione e convenzioni urbanistiche: perché la restituzione del contributo non è possibile
2
Quadro normativo di riferimento
3
La decisione del TAR
4
Conclusioni operative
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026