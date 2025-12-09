Costo di costruzione e convenzioni urbanistiche: perché la restituzione del contributo non è possibile
La sentenza n. 3613/2025 del TAR Lombardia chiarisce che gli oneri versati in esecuzione di una convenzione urbanistica rimangono dovuti anche senza trasformazione del territorio
La decisione del TAR
Il TAR è partito dall’assunto che se un intervento assentito da permesso di costruire non viene realizzato, il contributo versato è privo di causa e deve essere restituito.
Questo vale però solo quando il contributo è pagato in relazione al singolo titolo edilizio.
Nel caso in esame, invece:
- i permessi di costruire erano strumentali all’attuazione di una convenzione urbanistica già sottoscritta;
- la convenzione prevedeva obblighi chiari e puntuali, compreso il versamento degli oneri;
- l’Amministrazione aveva assunto impegni urbanistici e programmatori confidando nell’apporto economico del privato.
Consentire al privato di svincolarsi unilateralmente da quegli obblighi, sostenendo la mancata realizzazione delle opere, significherebbe frustrare l’affidamento legittimo del Comune e compromettere l’equilibrio dell’accordo. Il TAR ha osservato espressamente che “Le amministrazioni, con la sottoscrizione della convenzione, assumono anch’esse degli obblighi […] confidando nella possibilità di utilizzare gli importi che il privato si obbliga a versare per assicurare un razionale sviluppo territoriale.”
Il contributo, dunque, non trova causa nella trasformazione edilizia, ma nella convenzione stessa.
Ne consegue che non è ripetibile, anche se il privato non ha mai dato corso agli interventi edilizi previsti dai permessi.
