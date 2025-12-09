Blumatica Energy
Costo di costruzione e convenzioni urbanistiche: perché la restituzione del contributo non è possibile

La sentenza n. 3613/2025 del TAR Lombardia chiarisce che gli oneri versati in esecuzione di una convenzione urbanistica rimangono dovuti anche senza trasformazione del territorio

di Redazione tecnica - 09/12/2025

Conclusioni operative

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità del comportamento del Comune, fondato sulla presenza di una convenzione urbanistica già sottoscritta.

Un aspetto che sicuramente va tenuto in considerazione da ogni tecnico quando opera nell’ambito di piani attuativi e convenzioni urbanistiche in quanto:

  • gli oneri e i contributi versati in esecuzione di una convenzione non dipendono dalla realizzazione delle singole opere, ma dal più ampio impegno assunto con l'accordo;
  • la mancata esecuzione dei lavori non giustifica la restituzione delle somme, perché la causa del pagamento è convenzionale, non edilizia;
  • Il Comune può legittimamente trattenere i contributi, avendoli programmati per il soddisfacimento delle esigenze pubbliche connesse alla lottizzazione.

In definitiva, la decisione ricorda che nella pianificazione attuativa la logica non è più quella del singolo intervento edilizio, ma quella del rapporto sinallagmatico tra privato e Pubblica amministrazione, nel quale gli oneri costituiscono una componente essenziale e non subordinata all’effettiva edificazione.

EDILIZIA Testo Unico Edilizia Costo di costruzione DPR n. 380/2001

