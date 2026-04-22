Il mancato pagamento del contributo unificato nei giudizi amministrativi, civili e tributari costituisce a tutti gli effetti una violazione tributaria e, come tale, può incidere direttamente sulla partecipazione alle gare pubbliche.
A ribadirlo è ANAC con il Comunicato del Presidente del 24 marzo 2026, n. 6, che interviene su un adempimento spesso considerato marginale ma destinato, in realtà, a diventare rilevante nella verifica dei requisiti di ordine generale.
Il chiarimento non introduce nuove regole, ma rende esplicito un passaggio che, nella pratica applicativa, era rimasto sullo sfondo: anche gli obblighi che nascono nel contenzioso possono riflettersi sull’accesso al mercato dei contratti pubblici.
Violazione tributaria e esclusione dalle gare: come operano gli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023
Il punto di partenza è la natura tributaria del contributo unificato. Da questa qualificazione discende che il suo mancato versamento configura una violazione fiscale.
Una volta ricondotta a questa categoria, la fattispecie rientra nel perimetro delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici che valutano l’affidabilità dell’operatore economico sotto il profilo fiscale.
In questo quadro trovano applicazione:
- l’art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, per le violazioni definitivamente accertate;
- l’art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023, per quelle non definitivamente accertate.
Non si tratta quindi di una nuova causa di esclusione, ma della ricomprensione di una specifica ipotesi all’interno di un sistema già definito.
Quando il mancato pagamento è rilevante: gravità, soglie e accertamento
Il chiarimento ANAC non va però letto in modo automatico. Il sistema del Codice continua a richiedere una valutazione puntuale delle condizioni che rendono la violazione effettivamente rilevante.
In particolare, assumono rilievo:
- la gravità dell’inadempimento;
- l’eventuale superamento delle soglie previste;
- lo stato dell’accertamento, distinguendo tra violazioni definitive e non definitive.
Ne deriva che non ogni mancato pagamento del contributo unificato comporta l’esclusione, ma solo quelli che, per entità e qualificazione, rientrano nella disciplina delle violazioni fiscali rilevanti.
FVOE e contributo unificato: come l’irregolarità diventa verificabile in gara
Un passaggio particolarmente significativo riguarda il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE). ANAC evidenzia che, al superamento della soglia dei 5.000 euro, l’inadempimento può essere inserito nel fascicolo, rendendo l’informazione immediatamente accessibile alla stazione appaltante.
Ne deriva che l’irregolarità non resta più confinata nel rapporto tra operatore e sistema giudiziario, ma entra nel circuito delle verifiche sui requisiti, diventando un dato tracciato e utilizzabile.
Si rafforza così l’integrazione tra banche dati e controlli, con una riduzione dei margini di incertezza e un incremento dell’efficacia delle verifiche.
Contributo unificato e affidabilità fiscale: le implicazioni per operatori e stazioni appaltanti
In conclusione, spiega ANAC, gli obblighi fiscali incidono sull’affidabilità dell’operatore economico anche quando nascono al di fuori della procedura di gara. Il contributo unificato, proprio per la sua natura tributaria, rientra a pieno titolo in questo schema.
Un inadempimento legato al contenzioso può di conseguenza trasformarsi in un elemento ostativo alla partecipazione, oltre che in un indicatore diretto dell’affidabilità dell’operatore economico.
La verifica dei requisiti quindi non si ferma alla gara, ma guarda alla complessiva correttezza fiscale del soggetto che intende parteciparvi.