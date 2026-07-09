Per anni abbiamo raccontato il Superbonus guardando in avanti, ragionando su come accedere all'agevolazione, come asseverare correttamente e come portare a compimento gli interventi entro scadenze che cambiavano di continuo.

Oggi lo sguardo si è rovesciato. Non si guarda più al cantiere che deve partire, ma alla pratica che è stata chiusa, alla documentazione che è stata depositata, allo stato dei luoghi che deve corrispondere a quanto dichiarato. La stagione del Superbonus non si è esaurita con l'ultima detrazione portata in compensazione, ma è entrata in una fase diversa, quella dei controlli, e questi controlli hanno smesso di essere un'ipotesi lontana per diventare un'attività ordinaria degli uffici finanziari e degli organi di vigilanza.

È un passaggio che merita attenzione, perché sposta il baricentro del rischio professionale. Fino a ieri il tecnico misurava la propria esposizione sul rispetto delle scadenze e sulla correttezza formale degli adempimenti, mentre oggi la stessa pratica viene riletta a distanza di tempo, con occhi diversi e con strumenti (anche tramite AI) che incrociano fonti eterogenee. Vale allora la pena fermarsi a ragionare su che cosa stia realmente accadendo negli accertamenti.

Dallo sguardo in avanti a quello all'indietro, che cosa è cambiato davvero

Il cambio di prospettiva non è soltanto cronologico. Quando l'Amministrazione finanziaria torna su una pratica agevolata non si limita a un riscontro contabile, ma ricostruisce l'intera vicenda tecnica, mette a confronto versioni successive degli stessi elaborati, richiama cronologie, collega documenti diversi e costruisce una catena logica lunga, che parte dal titolo edilizio e arriva fino al singolo documento di trasporto dei materiali. È un'attività che unisce competenze fiscali e competenze edilizie, e che proprio per questa ragione mette alla prova i professionisti che quelle pratiche hanno redatto e sottoscritto, chiamati ora a dimostrare la coerenza di ciò che a suo tempo è stato dichiarato.

Il risultato è che l'accertamento non vive più solo sul terreno degli importi, ma su quello, molto più insidioso, della corrispondenza tra la carta e l'opera. Ed è su questo terreno che si giocano oggi le partite più delicate, quelle in cui un dettaglio apparentemente marginale finisce per reggere, o far cadere, l'intero beneficio.

Che cosa viene realmente verificato nelle pratiche agevolate

Chi ha seguito da vicino i primi accertamenti sa che il perimetro delle verifiche è più ampio di quanto comunemente si immagini. Le contestazioni non riguardano soltanto la congruità economica delle spese, ma toccano il cuore tecnico dell'intervento. Si va dalla rideterminazione del numero delle unità immobiliari a seguito di frazionamenti catastali ritenuti funzionali al solo trasferimento di diritti e non alla creazione di cespiti autonomi, alle ipotesi di decadenza legate a incongruenze nella CILAS, fino alla contestazione delle asseverazioni per difformità tra la documentazione contabile e quella di cantiere.

A questi filoni si aggiungono i rilievi sull'effettivo raggiungimento della soglia del trenta per cento dei lavori quando gli importi del computo metrico risultano indeterminabili, e le verifiche puntuali condotte incrociando i computi con i documenti di trasporto dei materiali, in un confronto che non lascia molto spazio all'approssimazione. Sono vicende che attraversano l'Italia intera, dal Lazio alla Lombardia, dall'Abruzzo alla Campania fino al Veneto, e che restituiscono l'immagine di un controllo ormai capillare, condotto sia sul piano documentale sia con verifiche di natura più propriamente cantieristica.

Vale la pena ricordare che, sul fronte della decadenza, il comma 13-ter, art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, individua in modo tassativo le sole ipotesi in cui il beneficio viene meno, con una impostazione che la stessa norma vorrebbe di stretta interpretazione. Comprendere dove passi il confine tra una difformità che comporta la perdita dell'agevolazione e una variazione che invece resta assorbita nella comunicazione di fine lavori è, in questo scenario, una competenza dal valore tutt'altro che teorico.

Quando l'errore tecnico incontra il diritto penale

C'è poi un versante che rende il tema più serio di una semplice questione fiscale. Nel momento in cui un'asseverazione non corrisponde al vero, oppure lo stato dei luoghi contraddice quanto dichiarato negli atti, la contestazione può oltrepassare il confine dell'illecito amministrativo ed entrare nel territorio del penale, con conseguenze che ricadono direttamente sul professionista che ha firmato. Non è più soltanto una partita sul recupero del credito, ma una vicenda che può coinvolgere la responsabilità personale di chi ha attestato.

La giurisprudenza di legittimità si è mossa con decisione in questa direzione. Con la sentenza n. 20669 del 20 maggio 2026 la Corte di Cassazione ha ribadito che il credito d'imposta nasce dall'effettiva esecuzione delle opere, che le fatture e i pagamenti non sono di per sé sufficienti a dimostrarne la spettanza e che la verifica tecnica dei lavori realizzati diventa l'elemento intorno al quale ruota l'intero accertamento. Un principio destinato a incidere in profondità sui contenziosi legati ai bonus edilizi, perché sposta la difesa dal piano puramente contabile a quello della prova tecnica dell'opera, ossia sul terreno in cui il tecnico può davvero fare la differenza.

Due competenze allo stesso tavolo, il taglio dell'incontro

Proprio perché il tema vive nel punto in cui la tecnica incontra il diritto penale, LavoriPubblici Academy ha organizzato il webinar "Controlli post Superbonus. Il lato tecnico degli accertamenti fiscali e le conseguenze penali".

Un momento di formazione e confronto che mette insieme due voci che raramente si trovano nello stesso spazio di confronto. Il lato tecnico dei controlli è affidato all'ing. Cristian Angeli, strutturista, esperto di Sismabonus e di edilizia agevolata, autore e docente, presenza abituale su LavoriPubblici.it e su diverse testate nazionali, che accompagnerà i partecipanti dentro i casi reali degli accertamenti, mostrando come vengono lette asseverazioni, computi e titoli edilizi.

Il versante penalistico è affidato all'avv. Gianluca Gambogi, cassazionista del Foro di Firenze e tra le voci di riferimento in Italia nel diritto penale tributario, docente presso la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e componente, nel 2023, della Commissione ministeriale per la riforma tributaria, che guiderà nel momento in cui i controlli superano il confine dell'illecito amministrativo.

La moderazione è affidata all'ingegner Gianluca Oreto, direttore responsabile di LavoriPubblici.it.

Non si tratterà di una panoramica astratta, ma di una lettura operativa costruita sui documenti e sui casi, utile a chi progetta, assevera, dirige i lavori, amministra condomini o assiste i committenti. Perché la differenza, quando arriva un controllo, non la fa conoscere la norma sulla carta, ma saperla applicare e, quando serve, saperla difendere.

Informazioni pratiche e iscrizione gratuita

L'appuntamento è per venerdì 10 luglio 2026, dalle ore 15.00 alle 17.00, in diretta online. La partecipazione è gratuita e prevede una sessione finale di domande dedicata al confronto diretto con i relatori. Come per gli altri incontri di Lavori Pubblici Academy, il webinar sarà registrato e reso disponibile nella sezione Video Tecnici di LavoriPubblici.it, così da poter essere recuperato anche da chi non riuscisse a seguirlo dal vivo.

Per riservare il proprio posto è sufficiente registrarsi gratuitamente. I posti sono limitati e la prenotazione anticipata resta il modo migliore per assicurarsi la partecipazione a un incontro che, sui controlli post Superbonus, prova a dire qualcosa di utile proprio a chi quei controlli dovrà affrontarli davvero.