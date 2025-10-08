Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
bive visita
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Superbonus e variazioni catastali: nuovi controlli dall’Agenzia delle Entrate

Parte la seconda fase di controlli sui mancati aggiornamenti catastali. Sotto la lente gli immobili con rendite basse e lavori di importo sproporzionato

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 08/10/2025

L’Agenzia delle Entrate avvia la fase due dei controlli sui mancati adeguamenti catastali dopo interventi realizzati con il Superbonus. Dopo il primo invio di circa 3mila lettere partito ad aprile, la nuova campagna di comunicazioni di compliance riguarderà oltre 12mila immobili in tutta Italia.

Controlli Superbonus: il Fisco invia nuove lettere di compliance

La prima tornata aveva interessato i casi più evidenti: ruderi, fabbricati collabenti e immobili in costruzione privi di rendita catastale, ma oggetto di lavori agevolati e di comunicazioni di cessione del credito o sconto in fattura.

In circa 1.800 immobili, pari al 60% dei casi, i proprietari hanno già provveduto all’aggiornamento della rendita, adeguandosi alle richieste del Fisco.

Questa seconda fase si concentrerà invece su unità immobiliari con rendite molto basse, a fronte di importi di lavori dichiarati sproporzionati rispetto al valore catastale, con l’obiettivo di individuare i casi in cui sia particolarmente evidente lo sbilanciamento tra rendita e valore economico degli interventi agevolati.

Interventi Superbonus e variazione rendita catastale: necessaria coerenza

L’attività di controllo nasce da quanto disposto dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 86 e 87, legge n. 213/2023), che ha affidato all’Agenzia delle Entrate il compito di verificare la coerenza tra gli interventi agevolati dal Superbonus e le rendite catastali degli immobili.

Un’attività che poi ha preso avvio con il Provvedimento del Fisco del 7 febbraio 2025, n. 38133, con cui l’Agenzia ha definito le modalità di invio e il contenuto delle comunicazioni di compliance, dirette ai contribuenti che:

  • non hanno aggiornato la rendita catastale dopo gli interventi di modifica, anche rilevanti;
  • non hanno presentato la dichiarazione DOCFA entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
© Riproduzione riservata
Tag:
FISCO E TASSE Agenzia delle Entrate Superbonus Variazione catastale

INDICE

1
Superbonus e variazioni catastali: nuovi controlli dall’Agenzia delle Entrate
2
Cosa contiene la lettera di compliance
3
Obiettivi e prossime fasi
assorup formazione

IL NOTIZIOMETRO

1
ENERGIA - 30/09/2025
Conto Termico 3.0: gli interventi ammessi per i privati nel residenziale
2
EDILIZIA - 06/10/2025
Abusi edilizi, sanzioni e Salva Casa: importante sentenza del TAR Lazio
3
ENERGIA - 07/10/2025
Conto Termico 3.0: gli incentivi per le imprese e la Pubblica Amministrazione
4
LAVORI PUBBLICI - 07/10/2025
Affidamento diretto sottosoglia: l’obbligo di motivazione resta anche in presenza di discrezionalità
5
EDILIZIA - 02/10/2025
Sanatoria edilizia e vincoli paesaggistici: interviene il Consiglio di Stato
6
EDILIZIA - 29/09/2025
Sanatoria edilizia e doppia conformità: la Cassazione sui limiti dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia