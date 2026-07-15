Accessi veicolari nelle aree urbane: come controllarli?

La gestione degli accessi veicolari è diventata una componente progettuale sempre più rilevante negli interventi su aree pubbliche, parcheggi condominiali, strutture ospedaliere, centri direzionali e infrastrutture di mobilità urbana.

Non si tratta più soltanto di impedire l'accesso non autorizzato, ma di integrare sistemi che garantiscano sicurezza, tracciabilità e conformità normativa.

Il quadro normativo di riferimento

In Italia, la progettazione e l'installazione di sistemi automatizzati per il controllo degli accessi sono regolate da un insieme di norme tecniche che coinvolge diversi ambiti. La norma UNI EN 13241 disciplina i requisiti essenziali di sicurezza per porte, cancelli e barriere rientranti nel campo di applicazione ad uso industriale, commerciale e residenziale, mentre la Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita con il D.Lgs. 17/2010, si applica ai sistemi motorizzati che movimentano elementi meccanici.

Per le strutture aperte al pubblico, la progettazione deve anche tenere conto delle indicazioni contenute nel D.M. 14 giugno 1989 sulle barriere architettoniche e, in ambito di sicurezza sul lavoro, del D.Lgs. 81/2008 per quanto riguarda i passaggi nelle aree con traffico misto pedonale e veicolare.

La marcatura CE degli impianti, l'analisi del rischio documentata e la predisposizione del fascicolo tecnico sono aspetti particolarmente rilevanti per qualsiasi installatore che operi su commesse pubbliche o di rilevanza collettiva.

Criteri di progettazione

Nella fase di progetto, la scelta del sistema di controllo accessi deve partire dall'analisi del flusso veicolare atteso: numero di transiti orari, tipologia di veicoli, necessità di integrazione con sistemi di videosorveglianza o di ticketing.

Un elemento spesso sottovalutato è la larghezza utile del varco e la lunghezza del braccio di apertura. Per parcheggi pubblici e aree con traffico intenso, si prediligono soluzioni con tempi di ciclo ridotti e resistenza meccanica elevata. Le sbarre automatiche rappresentano la soluzione più diffusa per questi contesti, grazie alla versatilità di installazione, alla possibilità di integrazione con sistemi di pagamento automatico e alla semplicità di manutenzione.

La scelta del sistema di rilevamento veicolo, sia esso a loop magnetico, a sensore radar o a fotocellula, incide direttamente sulla sicurezza del varco e deve essere dimensionata in funzione delle condizioni ambientali e della frequenza d'uso.

Manutenzione e gestione nel tempo

Un aspetto spesso trascurato in fase di appalto è il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria. I sistemi automatizzati per il controllo accessi richiedono verifiche periodiche delle parti meccaniche, dei dispositivi di sicurezza e del software di gestione. Per gli enti pubblici, la redazione del piano di manutenzione fa parte integrante del progetto definitivo ed esecutivo ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

È opportuno prevedere contratti di assistenza tecnica con i produttori o i distributori autorizzati, così da garantire la continuità operativa del sistema e il rispetto delle garanzie di legge.

Considerazioni finali sui metodi di accesso

L'integrazione di sistemi automatici di controllo accessi in contesti urbani e pubblici richiede un approccio progettuale multidisciplinare. La conformità normativa, la scelta di componenti certificati e la pianificazione della manutenzione non sono opzionali, ma condizioni essenziali per la validità tecnica e giuridica dell'intervento.

Affidarsi a produttori con una consolidata esperienza nel settore e una rete di assistenza capillare sul territorio nazionale rimane il criterio discriminante in fase di specifica tecnica.