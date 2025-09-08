I convegni di SAIE IMPIANTI: aggiornarsi, formarsi, crescere

SAIE 2025 – La fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti – in programma dal 23 al 25 ottobre alla Fiera del Levante di Bari, è l’appuntamento dell’anno in cui trovano spazio le più recenti innovazioni di prodotto e, allo stesso tempo, un momento di incontro e confronto professionale ad alti livelli per la filiera edile e impiantistica.

SAIE IMPIANTI: gli appuntamenti in fiera

Numerosi saranno anche quest’anno, nell’ambito di SAIE IMPIANTI (il settore specifico di SAIE dedicato all’impiantistica termoidraulica ed elettrica), i convegni a cura delle principali associazioni del settore che faranno luce sulle tematiche normative del comparto, offrendo una imprescindibile occasione di crescita, formazione e aggiornamento agli operatori professionali in visita nei padiglioni. (Biglietto Omaggio valido per i professionisti disponibile qui).

Ecco alcuni degli appuntamenti in calendario:

AIISA - La bonifica degli Impianti HVAC: obblighi e procedure di riferimento. Benefici ed influenza sul risparmio energetico

Giovedì 23 ottobre ore 14,30 Sala 5 – Centro Congressi

Giovedì 23 ottobre ore 14,30 Sala 5 – Centro Congressi ASSIL collaborazione con AIDI - Analisi delle potenzialità di mercato delle soluzioni di smart lighting in Italia

Giovedì 23 ottobre ore 14,30 Sala A – Nuovo Padiglione

Giovedì 23 ottobre ore 14,30 Sala A – Nuovo Padiglione AICARR - Rischio Radon: tra normative e strategie impiantistiche per la qualità dell'aria internaì

Giovedì 23 ottobre ore 14,30 Sala B – Nuovo Padiglione

Giovedì 23 ottobre ore 14,30 Sala B – Nuovo Padiglione AIAS - La sicurezza nei Cantieri Edili. Novità normative, approcci proattivi e l'evoluzione dell'intelligenza artificiale

Venerdì 24 ottobre ore 14,30 Sala 4 – Centro Congressi

Venerdì 24 ottobre ore 14,30 Sala 4 – Centro Congressi ANICA - Rinnovo degli impianti nel comparto commercial & industrial heating

Venerdì 24 ottobre ore 14,30 Sala A – Nuovo Padiglione

Venerdì 24 ottobre ore 14,30 Sala A – Nuovo Padiglione ANFUS - Le buone pratiche - Installazione apparecchi di ultima generazione

Sabato 25 ottobre ore 14,30 Sala 3 – Centro Congressi

Nei convegni di SAIE Impianti verranno affrontate le tematiche più attuali del settore, con un approccio completo e multidisciplinare. L’obiettivo è quello di fornire ai visitatori una formazione qualificata e aggiornata, capace di rispondere alle esigenze dei professionisti e delle imprese, seguendo la logica integrata edificio–impianto.

Gli incontri spazieranno dalle soluzioni impiantistiche innovative all’efficienza energetica, dalla sostenibilità all’intelligenza artificiale, fino agli aspetti normativi e di sicurezza.

Visita SAIE BARI 2025: il biglietto omaggio, l’elenco espositori, le novità di prodotto e il programma convegni dettagliato sono disponibili sul sito.