Un soggetto attuatore può essere chiamato a contribuire ai costi di opere realizzate fuori comparto urbanistico? L’assenza di una clausola espressa nella convenzione urbanistica basta a escludere qualsiasi obbligo economico? E i pareri tecnici richiamati negli atti del PUA possono incidere sugli obblighi del privato?

Sul rapporto tra convenzione urbanistica, pianificazione attuativa e dotazioni ecologico-ambientali interviene il Consiglio di Stato con la sentenza del 20 maggio 2026, n. 4046, chiarendo quando il privato possa essere chiamato a concorrere economicamente alla realizzazione di opere infrastrutturali collocate anche fuori comparto.

PUA e opere territoriali esterne al comparto: gli oneri economici del privato

La controversia riguarda la realizzazione di una cassa di espansione funzionale alla gestione delle acque meteoriche di un insediamento produttivo, relativa a una società immobiliare proprietaria di un lotto edificabile inserito in una zona produttiva disciplinata dal previgente Piano regolatore generale e attuabile mediante Piano urbanistico attuativo.

La società aveva presentato il progetto di PUA, successivamente approvato dal Consiglio comunale, che prevedeva la realizzazione dell’intervento produttivo con scarico delle acque meteoriche in un canale, senza necessità di opere di laminazione interne all’area interessata.

Parallelamente, il Comune aveva approvato il progetto preliminare dell’opera di laminazione sullo stesso canale e il relativo piano di ripartizione della spesa tra i diversi soggetti attuatori interessati.

Era stata quindi sottoscritta la convenzione, nella quale la società si era impegnata a realizzare alcune opere esterne all’area di intervento, tra cui una rotatoria e la nuova viabilità esterna.

A distanza di anni, il Comune aveva richiesto alla società il pagamento della quota di partecipazione economica per la realizzazione dell’infrastruttura idraulica, ritenendo che tale obbligo trovasse fondamento negli atti del PUA e nei pareri tecnici acquisiti durante il procedimento urbanistico.

La società aveva invece sostenuto che:

la convenzione urbanistica non contenesse alcuna previsione espressa sul contributo economico;

le opere di laminazione non rientrassero tra gli obblighi assunti;

la cassa di espansione servisse aree territoriali diverse da quella interessata dal PUA.

Da qui il ricorso davanti al TAR, che lo aveva respinto, e il successivo appello al Consiglio di Stato.

Dotazioni territoriali ed ecologico-ambientali: il quadro normativo di riferimento

Il cuore della decisione riguarda la disciplina contenuta nella Legge regionale Emilia-Romagna n. 20/2000, che attribuisce un ruolo centrale alle cosiddette dotazioni territoriali.

Il Consiglio di Stato ha richiamato in particolare:

l’art. A-22, che definisce le dotazioni territoriali come l’insieme delle opere, degli impianti e degli spazi necessari a garantire la qualità urbana ed ecologico-ambientale del territorio;

l’art. A-25, che impone alla pianificazione attuativa di individuare il fabbisogno delle dotazioni ambientali necessarie alla sostenibilità dell’intervento.

Secondo il Collegio, tali opere non coincidono necessariamente con le tradizionali opere di urbanizzazione primaria o secondaria, ma rappresentano un sistema infrastrutturale più ampio finalizzato all’equilibrio territoriale degli insediamenti.

Non solo: la normativa regionale prevede espressamente il concorso economico dei soggetti attuatori alla realizzazione delle dotazioni territoriali.

In questo quadro, le opere di laminazione idraulica assumono una funzione direttamente collegata alla sostenibilità urbanistica dell’intervento, soprattutto quando consentono la gestione delle acque meteoriche derivanti dal nuovo carico urbanistico generato dall’insediamento.

Il ragionamento si collega anche ai principi generali contenuti nel d.P.R. n. 380/2001, in particolare all’art. 16 relativo agli oneri di urbanizzazione e al rapporto tra trasformazione del territorio e realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerla.

Convenzione urbanistica e atti del PUA: quando nasce l’obbligo di contribuzione

Uno dei profili più rilevanti della decisione riguarda il valore giuridico degli atti richiamati nella convenzione urbanistica.

La società appellante sosteneva che gli obblighi assunti fossero esclusivamente quelli indicati nella convenzione, in relazione alle urbanizzazioni interne e ad alcune opere esterne specificamente individuate. Secondo tale impostazione, l’assenza di una clausola espressa sul contributo economico per la cassa di espansione avrebbe impedito al Comune di pretendere qualsiasi pagamento.

Di diverso avviso però Palazzo Spada, che ha confermato integralmente la ricostruzione del TAR, attribuendo rilievo decisivo al contenuto complessivo della documentazione urbanistica.

La convenzione richiamava infatti il progetto di PUA approvato, gli allegati progettuali e i pareri degli enti competenti acquisiti durante il procedimento, tra cui quello di un Consorzio di Bonifica, nel quale si prevedeva che i soggetti attuatori avrebbero dovuto concorrere agli eventuali oneri relativi alla realizzazione o al risezionamento dei bacini di laminazione lungo il canale. Tale richiamo documentale, secondo i giudici, è stato ritenuto sufficiente a integrare il contenuto obbligatorio dell’atto convenzionale.

La decisione conferma quindi un principio particolarmente significativo nella pratica urbanistica: il contenuto delle convenzioni non può essere interpretato isolando le singole clausole, ma deve essere letto nel sistema degli atti richiamati dal procedimento approvativo del PUA.

Opere di laminazione e dotazioni territoriali: il collegamento con il comparto urbanistico

In riferimento alle casse di espansione, l’appellante sosteneva che l’intervento fosse destinato a servire aree territoriali differenti e che, pertanto, non potesse essere imputato economicamente all’area oggetto del PUA.

Il Collegio ha però sottolineato che tali opere risultavano funzionalmente collegate al sistema di scarico delle acque meteoriche dell’insediamento, costituivano un presupposto necessario per la sostenibilità dell’intervento urbanistico e consentivano di evitare sistemi di laminazione interna.

La cassa di espansione viene quindi qualificata come una vera e propria dotazione ecologico-ambientale, direttamente connessa alla trasformazione urbanistica prevista dal PUA.

Non si trattava quindi di una generica opera pubblica priva di collegamento con l’intervento edilizio.

Allo stesso modo, il criterio utilizzato dal Comune per quantificare il contributo richiesto era corretto, in quanto fondato su valutazioni tecniche specifiche e con un’adeguata motivazione. In questo caso, è pienamente legittima la discrezionalità tecnica dell’amministrazione nella determinazione dei criteri di partecipazione alle opere territoriali funzionali agli interventi urbanistici.

Opere territoriali fuori comparto: il Consiglio di Stato conferma il contributo del privato

L’appello è stato quindi integralmente respinto, confermando la legittimità della richiesta avanzata dal Comune.

La decisione chiarisce alcuni principi particolarmente rilevanti nella pratica urbanistica, ricordando che gli obblighi contributivi del soggetto attuatore possono derivare anche dagli atti richiamati nella convenzione urbanistica e che le dotazioni ecologico-ambientali rappresentano contenuti necessari della pianificazione attuativa.

Proprio per questo, il concorso economico dei privati può riguardare anche opere collocate fuori comparto quando risultino funzionalmente collegate alla sostenibilità dell’intervento urbanistico, soprattutto quando tali obblighi trovano fondamento nei pareri tecnici e nelle prescrizioni ambientali contenute negli atti del procedimento.

Ne deriva che progettisti, operatori immobiliari e amministrazioni devono valutare attentamente l’intero sistema documentale che accompagna l’approvazione del PUA, andando oltre il solo testo della convenzione urbanistica.