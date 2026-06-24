Le politiche anticorruzione tradizionali, fondate prevalentemente su approcci di natura meramente preventiva e repressiva, mostrano limiti strutturali significativi nel contesto italiano.

Nonostante 20 anni di riforme normative, partendo dalla L. 190/2012, proseguito con i decreti sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e sull'inconferibilità (D.Lgs. 235/2012), integrato dall'accesso civico generalizzato (FOIA) e, da ultimo, ridefinito dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), la corruzione amministrativa continua a manifestarsi all'interno delle amministrazioni locali in forme endemiche e sistemiche.

Corruzione nella PA: perché trasparenza e sanzioni non bastano più

L'evidenza empirica mostra sostanzialmente due scenari, uno caratterizzato da grandi fenomeni corruttivi su grande scala, capace di mimetizzarsi e proliferare persino all'interno di procedimenti digitalizzati e tracciati; l'altro corrispondnete a una corruzione pulviscolare e diffusa, che si sviluppa capillarmente nei settori operativi dei piccoli e medi enti locali.

Vannucci (2024) sottolinea come le politiche di contrasto oscillino tra due approcci estremi: quello preventivo-burocratico (fondato su trasparenza, tracciabilità e controlli ex-ante) e quello repressivo (basato su sanzioni e interdittive). Entrambi i modelli, tuttavia, presentano chiari limiti. Il primo presuppone che la trasparenza riduca automaticamente i fenomeni corruttivi, ma genera come effetti collaterali un pesante aggravio burocratico e la cosiddetta "paura della firma". Il secondo, invece, muove dal presupposto che l'inasprimento delle sanzioni funga da deterrente; tale logica, tuttavia, fallisce nei contesti di corruzione sistemica, dove la percezione del rischio effettivo rimane drammaticamente bassa.

In questo contributo, si parte dalla teoria economica razionale di Gary Becker (Crime and Punishment: An Economic Approach). Tale teoria, sebbene concepito per la criminalità nel suo complesso, risulta a giudizio dello scrivente, applicabile al fenomeno corruttivo, essendo una specifica declinazione del comportamento illecito.

Secondo questo approccio, il reato non va interpretato come una patologia morale, bensì come il risultato di una scelta razionale, di beneficio costi.

L'individuo, prima di commettere l'atto illecito, affronta un preciso calcolo dell'utilità attesa. Di seguito una formulazione, derivata dalla sua teoria:

U corruzione = P pun X U(R 0 - C pena ) + (1-P pun )xU(R 0 + G corruzione )

dove: U corruzione è l’utilità della corruzione, P pun è la probabilità per chi commette un reato di esser arrestato e punito, U ( ) descrive la funzione di utilità, R 0 è la ricchezza attuale, C pena è il costo della pena mentre G corruzione è il beneficio economico sotteso alla corruzione.

Ecco quindi giunti al vero tema della presente: le politiche anticorruzione tradizionali si basano quasi esclusivamente sull'aumento della severità della pena; tuttavia, di fronte a una bassa probabilità di essere scoperti e puniti, la strategia più efficace diventa quella di ridurre il costo-opportunità del reato. Si tratta, peraltro, di una mossa interna allo stesso Becker, che accanto alla probabilità (p) e alla pena (f) individua esplicitamente nel reddito disponibile nelle attività legali una terza leva.

La trasparenza (FOIA, adempimenti ANAC, obblighi di pubblicità) è una condizione necessaria ma insufficiente. Un funzionario sottopagato, pur operando in un contesto pubblico visibile, continua ad avere un forte incentivo economico alla devianza perché il costo-opportunità di rimanere integro è troppo elevato. Applicando la formula di Becker (sul reato in generale, ma utilizzabile anche nello specifico alla corruzione) mostra che la trasparenza agisce sulla probabilità di essere scoperti (P pun ), ma se la ricchezza attuale (R 0 ) è strutturalmente bassa (e gli stipendi degli enti locali italiani sono tra i più bassi del pubblico impiego a parità di responsabilità e volumi finanziari gestiti) il valore della corruzione mantiene intatta la sua attrattività.

Anzi, in contesti di corruzione endemica, l'inasprimento degli obblighi formali senza contropartite amplifica la frustrazione e l'opportunismo dei decisori. L’insufficienza della pura repressione è confermata da Sberna (2023), il quale dimostra che nei contesti corrotti consolidati la sanzione attesa viene percepita come irrilevante. Il rischio viene infatti ripartito attraverso intermediari professionisti e integrato in reti sociali protettive dove il costo reputazionale si azzera. Una sanzione penale isolata colpisce il singolo corrotto, ma lascia inalterata la struttura di incentivi economici che lo ha spinto a delinquere. È precisamente su tale struttura di incentivi, e non sulla sola sanzione attesa, che occorre intervenire.

Come ridurre la corruzione nella PA: la proposta basata su incentivi e integrità amministrativa

La strategia proposta intende modificare il calcolo economico del funzionario integrando due leve sinergiche: l'innalzamento del costo-opportunità dell'onestà mediante incentivi economici e la mobilitazione della sfera valoriale e deontologica, attivata attraverso un formale rito di iniziazione e impegno professionale.

Leva 1. Incentivi positivi per efficienza e trasparenza.

Si propone di introdurre incentivi economici positivi invece di limitarsi a minacciare punizioni aggiuntive. La logica operativa è lineare: un funzionario che mantiene la massima efficienza amministrativa e una trasparenza assoluta non può, contemporaneamente, porre in essere un atto corruttivo, poiché la corruzione richiede intrinsecamente opacità, alterazione dei flussi documentali e anomalie procedurali.

Targetizzazione sul rischio (Mappatura PIAO)

Gli incentivi non devono essere erogati a pioggia, ma concentrati esclusivamente sul personale assegnato alle aree a rischio corruttivo "Alto", così come formalmente mappate nel PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) di ciascun ente (es. Urbanistica e Gestione del Territorio, Lavori Pubblici, Contratti e Appalti). Il bonus è il riconoscimento economico del valore pubblico prodotto operando con integrità in contesti ad alta complessità. L'incentivo condizionato si configura come una vera e propria misura di trattamento del rischio, da iscrivere formalmente nella sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO accanto alle misure preventive ordinarie, secondo il ciclo di gestione del rischio.

Incentivi Funzioni Tecniche al 3% (Art. 45 D.Lgs. 36/2023)

Elevare la quota massima degli incentivi per funzioni tecniche dal 2% al 3%, vincolandola ancorando la premialità non a rigidi indicatori di adempimento formale, bensì a obiettivi di efficacia gestionale, all'ottimizzazione dei flussi di lavoro digitali e alla capacità di governo e mitigazione del rischio nei procedimenti complessi. L’'insorgere di un'anomalia accertata, che sia anche un ritardo di pubblicazione, azzera automaticamente la componente di efficienza, determinando la perdita integrale del bonus. L'elevazione dal 2% al 3% non grava sul bilancio corrente: opera a parità di finanziamento, redistribuendo una quota del quadro economico già stanziato per la singola opera. Si configura così come un trasferimento a costo sociale pressoché nullo. Ciò che richiede l'intervento del legislatore non è dunque la copertura, bensì l'elevazione del quantum massimo, oggi fissato al 2%.

L’incentivo economico d’urbanistica

Destinare una quota percentuale degli oneri di urbanizzazione a fondi premiali specificamente riservati al personale del settore urbanistico. Tale premialità deve essere rigidamente ancorata alla qualità e alla tenuta giuridico-amministrativa dei procedimenti edilizi, misurata attraverso il totale azzeramento dell'inerzia e degli errori macroscopici.

Vincolando l'accesso al fondo esclusivamente alle pratiche istruite e concluse nei termini di legge, si disinnescano alla radice le patologie del silenzio-assenso , dei ritardi istruttori e delle SCIA non controllate, trasformando la celerità procedimentale nell'unico vero argine contro i danni occulti, i contenziosi risarcitori e i costi differiti degli abusi edilizi sul territorio. Va tuttavia segnalato che gli oneri di urbanizzazione sono risorse vincolate ex art. 16 del D.P.R. 380/2001 e dalla disciplina regionale e contabile di settore: la loro destinazione, anche solo parziale, a fondi premiali presuppone una specifica copertura normativa, coerentemente con il recepimento di livello nazionale auspicato in conclusione.

Leva 2. il giuramento di integrità amministrativa

Pur assumendo il modello costi-benefici di matrice beckeriana quale imprescindibile punto di partenza, si riconosce la necessità strutturale di integrarne la dimensione puramente economica con una componente di natura etica e valoriale. La presente proposta intende, pertanto, promuovere una profonda interiorizzazione deontologica attraverso l'introduzione di un formale Giuramento di Integrità Amministrativa.

Tale atto, mutuando la funzione cardine e il valore simbolico del Giuramento di Ippocrate nel campo medico, configura l'integrità non più come un mero adempimento formale imposto dall'esterno, bensì come un tratto costitutivo ed essenziale dello status del dipendente pubblico. Richiamando esplicitamente i precetti costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione, la formula rituale si raccorda organicamente con le disposizioni del d.Lgs. 267/2000 (TUEL) e con i principi generali che governano la tutela e la gestione dei beni comuni.

Quanto costa incentivare l’integrità? La simulazione economica per un Comune tipo

Di seguito si riporta una simulazione economica standard applicata a un Comune tipo di 20.000 abitanti, ipotizzando un organico di 20 funzionari operanti nelle aree ad alto rischio corruttivo, con un incremento retributivo stimato in questa proposta in €325 mensili.