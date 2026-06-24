Le politiche anticorruzione tradizionali, fondate prevalentemente su approcci di natura meramente preventiva e repressiva, mostrano limiti strutturali significativi nel contesto italiano.
Nonostante 20 anni di riforme normative, partendo dalla L. 190/2012, proseguito con i decreti sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e sull'inconferibilità (D.Lgs. 235/2012), integrato dall'accesso civico generalizzato (FOIA) e, da ultimo, ridefinito dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), la corruzione amministrativa continua a manifestarsi all'interno delle amministrazioni locali in forme endemiche e sistemiche.
Corruzione nella PA: perché trasparenza e sanzioni non bastano più
L'evidenza empirica mostra sostanzialmente due scenari, uno caratterizzato da grandi fenomeni corruttivi su grande scala, capace di mimetizzarsi e proliferare persino all'interno di procedimenti digitalizzati e tracciati; l'altro corrispondnete a una corruzione pulviscolare e diffusa, che si sviluppa capillarmente nei settori operativi dei piccoli e medi enti locali.
Vannucci (2024) sottolinea come le politiche di contrasto oscillino tra due approcci estremi: quello preventivo-burocratico (fondato su trasparenza, tracciabilità e controlli ex-ante) e quello repressivo (basato su sanzioni e interdittive). Entrambi i modelli, tuttavia, presentano chiari limiti. Il primo presuppone che la trasparenza riduca automaticamente i fenomeni corruttivi, ma genera come effetti collaterali un pesante aggravio burocratico e la cosiddetta "paura della firma". Il secondo, invece, muove dal presupposto che l'inasprimento delle sanzioni funga da deterrente; tale logica, tuttavia, fallisce nei contesti di corruzione sistemica, dove la percezione del rischio effettivo rimane drammaticamente bassa.
In questo contributo, si parte dalla teoria economica razionale di Gary Becker (Crime and Punishment: An Economic Approach). Tale teoria, sebbene concepito per la criminalità nel suo complesso, risulta a giudizio dello scrivente, applicabile al fenomeno corruttivo, essendo una specifica declinazione del comportamento illecito.
Secondo questo approccio, il reato non va interpretato come una patologia morale, bensì come il risultato di una scelta razionale, di beneficio costi.
L'individuo, prima di commettere l'atto illecito, affronta un preciso calcolo dell'utilità attesa. Di seguito una formulazione, derivata dalla sua teoria:
Ucorruzione = Ppun X U(R0 - Cpena) + (1-Ppun)xU(R0 + Gcorruzione)
dove: Ucorruzione è l’utilità della corruzione, Ppun è la probabilità per chi commette un reato di esser arrestato e punito, U ( ) descrive la funzione di utilità, R0 è la ricchezza attuale, Cpena è il costo della pena mentre Gcorruzione è il beneficio economico sotteso alla corruzione.
Ecco quindi giunti al vero tema della presente: le politiche anticorruzione tradizionali si basano quasi esclusivamente sull'aumento della severità della pena; tuttavia, di fronte a una bassa probabilità di essere scoperti e puniti, la strategia più efficace diventa quella di ridurre il costo-opportunità del reato. Si tratta, peraltro, di una mossa interna allo stesso Becker, che accanto alla probabilità (p) e alla pena (f) individua esplicitamente nel reddito disponibile nelle attività legali una terza leva.
La trasparenza (FOIA, adempimenti ANAC, obblighi di pubblicità) è una condizione necessaria ma insufficiente. Un funzionario sottopagato, pur operando in un contesto pubblico visibile, continua ad avere un forte incentivo economico alla devianza perché il costo-opportunità di rimanere integro è troppo elevato. Applicando la formula di Becker (sul reato in generale, ma utilizzabile anche nello specifico alla corruzione) mostra che la trasparenza agisce sulla probabilità di essere scoperti (Ppun), ma se la ricchezza attuale (R0) è strutturalmente bassa (e gli stipendi degli enti locali italiani sono tra i più bassi del pubblico impiego a parità di responsabilità e volumi finanziari gestiti) il valore della corruzione mantiene intatta la sua attrattività.
Anzi, in contesti di corruzione endemica, l'inasprimento degli obblighi formali senza contropartite amplifica la frustrazione e l'opportunismo dei decisori. L’insufficienza della pura repressione è confermata da Sberna (2023), il quale dimostra che nei contesti corrotti consolidati la sanzione attesa viene percepita come irrilevante. Il rischio viene infatti ripartito attraverso intermediari professionisti e integrato in reti sociali protettive dove il costo reputazionale si azzera. Una sanzione penale isolata colpisce il singolo corrotto, ma lascia inalterata la struttura di incentivi economici che lo ha spinto a delinquere. È precisamente su tale struttura di incentivi, e non sulla sola sanzione attesa, che occorre intervenire.
Come ridurre la corruzione nella PA: la proposta basata su incentivi e integrità amministrativa
La strategia proposta intende modificare il calcolo economico del funzionario integrando due leve sinergiche: l'innalzamento del costo-opportunità dell'onestà mediante incentivi economici e la mobilitazione della sfera valoriale e deontologica, attivata attraverso un formale rito di iniziazione e impegno professionale.
Leva 1. Incentivi positivi per efficienza e trasparenza.
Si propone di introdurre incentivi economici positivi invece di limitarsi a minacciare punizioni aggiuntive. La logica operativa è lineare: un funzionario che mantiene la massima efficienza amministrativa e una trasparenza assoluta non può, contemporaneamente, porre in essere un atto corruttivo, poiché la corruzione richiede intrinsecamente opacità, alterazione dei flussi documentali e anomalie procedurali.
Targetizzazione sul rischio (Mappatura PIAO)
Gli incentivi non devono essere erogati a pioggia, ma concentrati esclusivamente sul personale assegnato alle aree a rischio corruttivo "Alto", così come formalmente mappate nel PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) di ciascun ente (es. Urbanistica e Gestione del Territorio, Lavori Pubblici, Contratti e Appalti). Il bonus è il riconoscimento economico del valore pubblico prodotto operando con integrità in contesti ad alta complessità. L'incentivo condizionato si configura come una vera e propria misura di trattamento del rischio, da iscrivere formalmente nella sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO accanto alle misure preventive ordinarie, secondo il ciclo di gestione del rischio.
Incentivi Funzioni Tecniche al 3% (Art. 45 D.Lgs. 36/2023)
Elevare la quota massima degli incentivi per funzioni tecniche dal 2% al 3%, vincolandola ancorando la premialità non a rigidi indicatori di adempimento formale, bensì a obiettivi di efficacia gestionale, all'ottimizzazione dei flussi di lavoro digitali e alla capacità di governo e mitigazione del rischio nei procedimenti complessi. L’'insorgere di un'anomalia accertata, che sia anche un ritardo di pubblicazione, azzera automaticamente la componente di efficienza, determinando la perdita integrale del bonus. L'elevazione dal 2% al 3% non grava sul bilancio corrente: opera a parità di finanziamento, redistribuendo una quota del quadro economico già stanziato per la singola opera. Si configura così come un trasferimento a costo sociale pressoché nullo. Ciò che richiede l'intervento del legislatore non è dunque la copertura, bensì l'elevazione del quantum massimo, oggi fissato al 2%.
L’incentivo economico d’urbanistica
Destinare una quota percentuale degli oneri di urbanizzazione a fondi premiali specificamente riservati al personale del settore urbanistico. Tale premialità deve essere rigidamente ancorata alla qualità e alla tenuta giuridico-amministrativa dei procedimenti edilizi, misurata attraverso il totale azzeramento dell'inerzia e degli errori macroscopici.
Vincolando l'accesso al fondo esclusivamente alle pratiche istruite e concluse nei termini di legge, si disinnescano alla radice le patologie del silenzio-assenso, dei ritardi istruttori e delle SCIA non controllate, trasformando la celerità procedimentale nell'unico vero argine contro i danni occulti, i contenziosi risarcitori e i costi differiti degli abusi edilizi sul territorio. Va tuttavia segnalato che gli oneri di urbanizzazione sono risorse vincolate ex art. 16 del D.P.R. 380/2001 e dalla disciplina regionale e contabile di settore: la loro destinazione, anche solo parziale, a fondi premiali presuppone una specifica copertura normativa, coerentemente con il recepimento di livello nazionale auspicato in conclusione.
Leva 2. il giuramento di integrità amministrativa
Pur assumendo il modello costi-benefici di matrice beckeriana quale imprescindibile punto di partenza, si riconosce la necessità strutturale di integrarne la dimensione puramente economica con una componente di natura etica e valoriale. La presente proposta intende, pertanto, promuovere una profonda interiorizzazione deontologica attraverso l'introduzione di un formale Giuramento di Integrità Amministrativa.
Tale atto, mutuando la funzione cardine e il valore simbolico del Giuramento di Ippocrate nel campo medico, configura l'integrità non più come un mero adempimento formale imposto dall'esterno, bensì come un tratto costitutivo ed essenziale dello status del dipendente pubblico. Richiamando esplicitamente i precetti costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione, la formula rituale si raccorda organicamente con le disposizioni del d.Lgs. 267/2000 (TUEL) e con i principi generali che governano la tutela e la gestione dei beni comuni.
Quanto costa incentivare l’integrità? La simulazione economica per un Comune tipo
Di seguito si riporta una simulazione economica standard applicata a un Comune tipo di 20.000 abitanti, ipotizzando un organico di 20 funzionari operanti nelle aree ad alto rischio corruttivo, con un incremento retributivo stimato in questa proposta in €325 mensili.
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Dimensione
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Valore annuale
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Note
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COSTI
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Aumento salariale 20 funzionari (aree a rischio da PIAO) €325/mese medio
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€ 84.500
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20 × €325 × 13
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Fondo Integrità Urbanistica (3% oneri, si stima €500k)
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€ 15.000
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Se audit positivo
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COSTO TOTALE
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€ 99.500
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BENEFICI
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Corruzione evitata su appalti (riduzione 20%)
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€ 48.000
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Si ipotizza un 3% del volume appalti (volume d’affari comune €8 mln) × riduzione 20%
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Riduzione tempi procedimenti (10%)
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€ 70.000
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20 funzionari × €3.500 (10% del costo annuo ~€35k)
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BENEFICIO TOTALE
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€ 118.000
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RAPPORTO BENEFICIO-COSTO
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1 : 1,2
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Per ogni €1 investito, ~€1,2 di benefici stimati
Il rapporto benefici-costi evidenzia che la spesa sostenuta dall'amministrazione è compensata dai ritorni in termini di efficienza e risorse pubbliche sottratte al circuito illegale. Si noti che l'elevazione dell'incentivo per funzioni tecniche dal 2% al 3% non figura tra i costi della simulazione, in quanto neutra a parità di finanziamento. Inoltre, le stime adottate seguono criteri prudenziali: il beneficio legato alla corruzione evitata si basa sulle metriche dell'Unione Europea, che quantificano l'impatto della corruzione negli appalti pubblici tra il 2% e il 4% del valore complessivo dei contratti. La riduzione dei tempi di istruttoria, invece, viene valorizzata non come risparmio monetario diretto, ma come incremento della capacità produttiva e della performance dell'ente.
Effetti indiretti: contrasto all'emorragia di personale e ritorno di attrattività
Gli enti locali italiani soffrono di una documentata perdita di capitale umano qualificato. Il turnover attuale si attesta tra il 5% e l'8% annuo, alimentato non dai pensionamenti, ma dalle dimissioni volontarie di professionisti che si spostano verso settori più attrattivi (comparto privato, università, ministeri o regioni con trattamenti economici migliori). La causa strutturale è nota: l'ente locale richiede elevate competenze professionali (sia tecniche che amministrativi e pesanti responsabilità giuridiche (si pensi alla figura del RUP e dei responsabili del procedimento in edilizia e urbanistica) a fronte di livelli retributivi ampliamenti penalizzanti.
L'incremento salariale proposto nei posti a maggiore criticità tecnica amministrativa e di responsabilità oltre che concentrato nelle aree esposte, risponde a una strategia di attrattività. Trattenere personale stabile e altamente qualificato produce un effetto anticorruzione indiretto ma strutturale: una tecnostruttura competente e fidelizzata possiede maggiori strumenti professionali per identificare le anomalie, riducendo gli spazi di manovra della criminalità economica.
Inoltre, la stabilizzazione del personale abbatte i costi sommersi legati alla sostituzione delle risorse umane (indizione di concorsi, formazione dei neoassunti e calo temporaneo di produttività dell'ufficio), stimabili, sulla base della letteratura internazionale sul costo del turnover, in misura equivalente a 6–12 mensilità per singola cessazione.
Implementazione: le sfide più complesse
I vincoli ordinamentali e la contrattazione collettiva
La principale criticità applicativa risiede nell'attuale quadro normativo e contabile. Ad oggi, nessun ente locale possiede l'autonomia per introdurre unilateralmente misure di questa natura: il trattamento economico dei dipendenti pubblici è rigidamente disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL) e presidiato dall'ARAN.
Un altro vincolo comprime l’incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 Dlgs 36/2023, che è vincolato al limite del 2%. L’aumento del quantum al 3%, richiede l'intervento del legislatore.
Un ulteriore tema è senz’altro quello dalla contrattazione sindacale: l'idea che, a parità di inquadramento, un dipendente possa percepire una retribuzione differenziata in base al rischio collegato ai fenomeni corruttivi, mappati da PIAO, scardina logiche storicamente egualitarie, configurandosi come una leva fortemente innovativa e meritocratica. Tra l’altro l’obiettivo storico è quello di traghettare la gestione del personale pubblico da un modello formalistico, ancorato al mero adempimento burocratico, ad un sistema evoluto di New Public Management, orientato ai risultati, alla misurazione delle performance e alla responsabilità oggettiva.
Sperimentazione pilotata e ritenzione dei talenti
Onde superare le perplessità sull'efficacia reale della misura, si propone di avviare una sperimentazione limitata (progetto pilota) della durata di 3 anni, concentrata nei settori storicamente più esposti come l'Urbanistica e i Contratti Pubblici/Appalti.
Il monitoraggio si baserà su principi oggettivi:
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Prevenzione
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Anomalie da audit (numero/gravità)
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Processo
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Tempi medi procedimenti
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Percezione
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Fiducia PA (survey cittadini/imprese)
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Stabilità
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Turn over area urbanistica/LL.PP.
Sotto il profilo analitico, quantificare il risparmio economico derivante dal contrasto alla corruzione è notoriamente complesso, trattandosi di una fattispecie di reato intrinsecamente occulta. La valutazione finanziaria della sperimentazione dovrebbe focalizzarsi sulla misurazione dei costi patologici intercettati e azzerati.
Conclusioni
I due pilastri della proposta operano in perfetta sinergia: mentre l'incentivo economico agisce sulla componente utilitaristica, modificando il calcolo economico-razionale descritto da Becker (applicando la sua teoria sul reato alla fattispecie corruttiva), il Giuramento Costituzionale ne ridefinisce lo status deontologico, fornendo al contempo la copertura giuridica per l'applicazione di sanzioni disciplinari aggravate in caso di violazione.
Tanto le grandi amministrazioni quanto le realtà medio piccole locali dimostrano che la dinamica corruttiva si sviluppa sempre in parallelo con l'inefficienza gestionale e l'opacità dei flussi documentali.
In entrambi i contesti, l'introduzione di un'incentivazione razionale ancorata a standard misurabili di efficienza, saldata al valore etico del giuramento, può modificare radicalmente il calcolo di convenienza dei decisori pubblici.
La sfida finale è squisitamente multilivello, di natura teorica, tecnico-amministrativa e politica. Richiede la capacità ordinamentale di reinterpretare le risorse vincolate e i margini redistributivi (oneri di urbanizzazione, incentivi per funzioni tecniche) non come spese da contenere, ma come leve strategiche di prevenzione della corruzione e qualificazione del personale.
Una simile transizione culturale non può essere delegata all'isolamento delle singole amministrazioni, ma esige un recepimento normativo di livello nazionale.
Le professionalità e le pesanti responsabilità tecnico-amministrative richieste non solo ai RUP, ma a tutte le figure nevralgiche della Pubblica Amministrazione, vanno remunerate in modo proporzionato al valore economico e strategico governato, altrimenti l'intero paradigma del New Public Management è destinato a fallire in partenza: alimentare l'illusione che per far funzionare la macchina pubblica servano degli eroi significa, al contempo, legittimare la presenza e la proliferazione degli antieroi.