A febbraio 2026 gli indici ISTAT dei costi di costruzione registrano un incremento in tutti e tre gli ambiti monitorati. Il dato si inserisce in una fase in cui il settore sembra aver superato le oscillazioni più brusche degli ultimi anni, ma non ha ancora raggiunto una reale stabilità.

La crescita è generalizzata, ma non uniforme, ed è proprio questa differenza a fornire le indicazioni più interessanti sul piano tecnico.

Indici ISTAT costi di costruzione febbraio 2026: dove si registrano gli aumenti

Nel dettaglio, il fabbricato residenziale segna un incremento dello 0,3%, mentre il capannone industriale cresce dell’1,4% e il tronco stradale con tratto in galleria dell’1,3%.

Il confronto tra questi valori evidenzia una dinamica ormai ricorrente: il comparto residenziale continua a muoversi con variazioni contenute, mentre le opere industriali e infrastrutturali mostrano una maggiore sensibilità agli aumenti dei costi.

La differenza tra i tre ambiti non è episodica, ma riflette la diversa composizione tecnica ed economica delle opere.

Gli interventi infrastrutturali e industriali presentano infatti:

una più elevata incidenza di lavorazioni specialistiche;

una maggiore presenza di componenti impiantistiche e tecnologiche;

una dipendenza più marcata da materiali soggetti a variazioni di prezzo.

Al contrario, l’edilizia residenziale si basa su processi più standardizzati, nei quali le variazioni dei costi tendono a distribuirsi in modo più graduale. Questo spiega perché, anche in presenza di un aumento diffuso, le variazioni si manifestano con intensità diverse.

Indici ISTAT: come leggere correttamente i dati nella pratica professionale

Il dato mensile, preso isolatamente, può apparire limitato. Tuttavia, nella gestione concreta degli interventi, la sua rilevanza emerge quando viene osservato in sequenza.

Incrementi contenuti ma ripetuti nel tempo possono incidere in modo significativo sui costi complessivi delle opere, sulla coerenza tra stime progettuali e costi effettivi sugli equilibri economici in fase esecutiva.

In questo senso, il dato di febbraio rappresenta più un segnale di tendenza che un evento isolato, assumendo un ruolo che va oltre la dimensione statistica. La loro funzione è quella di misurare variazioni che, nei contratti, devono essere gestite.

Su questo punto interviene l’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, che ha trasformato la revisione prezzi da strumento eventuale a meccanismo strutturale dei contratti pubblici. Le clausole di revisione devono essere previste nei documenti di gara e si attivano automaticamente al superamento di determinate soglie di variazione (3% per i lavori, con riconoscimento del 90% della quota eccedente; 5% servizi e forniture, con ristoro pari all’80% della variazione oltre la franchigia).

Il collegamento con i dati ISTAT è diretto: è proprio attraverso questi indici che si misura, nella pratica, la variazione dei costi che attiva il meccanismo di revisione.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 209/2024, il Codice ha previsto un sistema più articolato basato su indici sintetici differenziati, che dovranno essere definiti con apposito provvedimento ministeriale. Tuttavia, in attesa di questo passaggio, la prassi continua a utilizzare gli indici ISTAT dei costi di costruzione come riferimento operativo.

Un equilibrio ancora da raggiungere

Il dato di febbraio 2026 conferma che il settore delle costruzioni si trova ancora in una fase intermedia. Le dinamiche più critiche si sono attenuate, ma non si è ancora raggiunto un punto di equilibrio stabile.

La crescita diffusa degli indici, unita alla maggiore intensità nei comparti più complessi, suggerisce che la variabile costo continua a rappresentare un elemento sensibile nella gestione degli interventi.

Per tecnici, imprese e stazioni appaltanti, questo significa una cosa molto chiara: i dati ISTAT non servono solo a descrivere il mercato, ma a governare gli effetti economici dei contratti. Ed è proprio in questa chiave che vanno letti.