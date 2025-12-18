sed edilizia espositori
Costi della manodopera, soccorso procedimentale e valutazione offerte: interviene il Consiglio di Stato

Palazzo Spada specifica quando i costi della manodopera non sono esigibili a pena di esclusione, quali limiti incontra il soccorso procedimentale e il sindacato sulla valutazione delle offerte

di Redazione tecnica - 18/12/2025

Quadro normativo

La decisione del Consiglio muove da alcune coordinate normative ravvisabili nel Codice dei Contratti.

Il primo snodo rilevante è rappresentato dall’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, che impone agli operatori economici di indicare nell’offerta economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza, fatta eccezione per le forniture senza posa in opera e per i servizi di natura intellettuale.

La disposizione ha natura imperativa e mira a garantire la trasparenza dei costi e la tutela delle condizioni di lavoro, ma pone, sul piano applicativo, il problema della sua concreta esigibilità quando la legge di gara non traduce chiaramente tale obbligo in prescrizioni operative.

Altro passaggio importante è l’art. 101, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, che disciplina il soccorso istruttorio procedimentale, consentendo alla stazione appaltante di richiedere chiarimenti sull’offerta nei limiti in cui ciò non comporti modifiche sostanziali del contenuto della stessa.

La norma segna un confine netto tra chiarimento e integrazione, confine che diventa particolarmente delicato in presenza di offerte tecniche ambigue o contraddittorie.

Sul piano della valutazione delle offerte, infine, vengono in rilievo i principi consolidati in materia di discrezionalità tecnica della commissione di gara, rispetto alla quale il sindacato giurisdizionale resta circoscritto ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o errore macroscopico, secondo un orientamento costante della giurisprudenza amministrativa.

