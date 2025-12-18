La decisione del Consiglio di Stato

Dall’esegesi di queste norme arriva quindi, da parte del Consiglio di Stato, la conferma integrale della sentenza di primo grado.

Con riferimento all’omessa indicazione dei costi della manodopera, il Collegio ha chiarito che, a prescindere dalla qualificazione dell’appalto come fornitura con o senza posa in opera, l’elemento decisivo era rappresentato dalla concreta esigibilità dell’adempimento.

In presenza di una legge di gara e di una modulistica che non consentivano l’indicazione autonoma di tali costi, l’esclusione automatica sarebbe risultata incompatibile con la tutela dell’affidamento dell’operatore economico. Il Consiglio di Stato osserva, infatti, che «l’indicazione dei costi della manodopera non poteva costituire un comportamento esigibile da parte degli operatori economici», proprio alla luce della struttura della documentazione di gara predisposta dalla stazione appaltante».

Quanto al tema della garanzia “full risk”, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la presenza di alcune limitazioni, riferite a ipotesi di uso improprio, negligenza o atti dolosi dell’utilizzatore, non fosse idonea a snaturarne il carattere omnicomprensivo. Tali esclusioni sono state considerate coerenti con la ratio dell’impegno contrattuale e con le prassi normalmente seguite nel settore, evitando una lettura meramente formalistica della legge di gara.

Un passaggio particolarmente significativo riguarda poi il ricorso al soccorso istruttorio procedimentale.

Il Collegio ribadisce che tale strumento può essere utilizzato solo per superare ambiguità marginali o imprecisioni immediatamente percepibili, ma non può spingersi fino a correggere il contenuto sostanziale dell’offerta. Quando l’offerta «si palesi irrimediabilmente contraddittoria», chiarisce il Collegio, qualsiasi intervento chiarificatore finirebbe per tradursi in una modifica dell’offerta stessa, con conseguente violazione della par condicio tra i concorrenti.

In tali casi, è legittima la scelta della stazione appaltante di attribuire rilievo alla dichiarazione contenuta nel documento specificamente dedicato al requisito oggetto di valutazione, secondo un criterio di specialità.

Quanto alle contestazioni sui punteggi tecnici, il Consiglio di Stato richiama un principio ormai consolidato: la valutazione delle offerte tecniche è espressione di ampia discrezionalità, non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo.

Il sindacato giurisdizionale resta infatti circoscritto ai casi di «manifesta illogicità, irragionevolezza o macroscopico errore di fatto», restando esclusa ogni possibilità di sostituire la valutazione del giudice a quella della commissione di gara