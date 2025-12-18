Costi della manodopera, soccorso procedimentale e valutazione offerte: interviene il Consiglio di Stato
Palazzo Spada specifica quando i costi della manodopera non sono esigibili a pena di esclusione, quali limiti incontra il soccorso procedimentale e il sindacato sulla valutazione delle offerte
Conclusioni
L’appello è stato respinto, con conferma dell’aggiudicazione del primo classificato e di quell'orientamento ormai consolidato che tende a ricondurre l’applicazione delle cause di esclusione entro confini di effettiva chiarezza ed esigibilità degli obblighi di gara.
L’indicazione dei costi della manodopera, pur avendo natura imperativa ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, non può essere imposta in modo automatico quando la stazione appaltante abbia predisposto una documentazione idonea a generare ambiguità o incertezza negli operatori economici.
Sul versante dell’offerta tecnica, la decisione ribadisce una distinzione netta tra chiarimento e modifica: il soccorso istruttorio può operare solo per superare imprecisioni immediatamente percepibili, ma non può essere utilizzato per rimediare a contraddizioni che incidono sulla sostanza dell’offerta.
Quanto alle valutazioni premiali, il Consiglio di Stato conferma che la discrezionalità tecnica della commissione costituisce un elemento fisiologico della procedura di gara, sindacabile solo entro limiti ben definiti e non sostituibile con valutazioni alternative del giudice.
Un arresto che sicuramente evidenzia, ancora una volta, l’importanza di una redazione chiara e coerente della documentazione di gara, così come dell’offerta tecnica presentata dagli OE.
