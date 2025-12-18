sed edilizia espositori
sed edilizia espositori

Costi della manodopera, soccorso procedimentale e valutazione offerte: interviene il Consiglio di Stato

Palazzo Spada specifica quando i costi della manodopera non sono esigibili a pena di esclusione, quali limiti incontra il soccorso procedimentale e il sindacato sulla valutazione delle offerte

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 18/12/2025

Conclusioni

L’appello è stato respinto, con conferma dell’aggiudicazione del primo classificato e di quell'orientamento ormai consolidato che tende a ricondurre l’applicazione delle cause di esclusione entro confini di effettiva chiarezza ed esigibilità degli obblighi di gara.

L’indicazione dei costi della manodopera, pur avendo natura imperativa ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, non può essere imposta in modo automatico quando la stazione appaltante abbia predisposto una documentazione idonea a generare ambiguità o incertezza negli operatori economici.

Sul versante dell’offerta tecnica, la decisione ribadisce una distinzione netta tra chiarimento e modifica: il soccorso istruttorio può operare solo per superare imprecisioni immediatamente percepibili, ma non può essere utilizzato per rimediare a contraddizioni che incidono sulla sostanza dell’offerta.

Quanto alle valutazioni premiali, il Consiglio di Stato conferma che la discrezionalità tecnica della commissione costituisce un elemento fisiologico della procedura di gara, sindacabile solo entro limiti ben definiti e non sostituibile con valutazioni alternative del giudice.

Un arresto che sicuramente evidenzia, ancora una volta, l’importanza di una redazione chiara e coerente della documentazione di gara, così come dell’offerta tecnica presentata dagli OE.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Soccorso istruttorio Costi della manodopera Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Costi della manodopera, soccorso procedimentale e valutazione offerte: interviene il Consiglio di Stato
2
Quadro normativo
3
La decisione del Consiglio di Stato
4
Conclusioni
STS piani di abbonamento

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026