2si offerta
2si offerta
bive visita
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Costi della manodopera e spese generali: il TAR annulla l’aggiudicazione

L’OE deve indicare distintamente dei costi della manodopera: inammissibili l’inserimento nelle spese generali e la rettifica postuma in sede di verifica di anomalia

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 25/09/2025

I costi della manodopera possono essere ridotti rispetto alle stime della stazione appaltante? È legittimo imputarli, almeno in parte, alle spese generali dell’offerta economica? E, soprattutto, un importo dichiarato palesemente incongruo può essere corretto successivamente in sede di verifica dell’anomalia?

A queste domande ha dato risposta il TAR Lazio con la sentenza 22 settembre 2025, n. 16369, con una decisione che si inserisce nel solco delle interpretazioni più restrittive, rafforzando la centralità della distinta indicazione dei costi del lavoro prevista dal nuovo Codice dei contratti.

Costi della manodopera: il TAR sull’inserimento tra le spese generali

La controversia nasce da una gara comunitaria telematica ex art. 71 del d.Lgs. n. 36/2023. Il disciplinare aveva stabilito che i costi della manodopera non fossero soggetti a ribasso, quantificandoli in circa 360mila euro, ripartiti tra installazione, manutenzione e attività correttive.

L’aggiudicataria aveva però indicato nell’offerta un costo pari a 35mila euro, salvo poi giustificare, nel subprocedimento di anomalia, che l’effettivo costo della manodopera era pari a 365mila euro, sostenendo che la differenza fosse stata allocata nelle spese generali.

Da qui il ricorso della seconda classificata per violazione della lex specialis e dei principi di trasparenza e par condicio, denunciando che l’aggiudicataria aveva di fatto modificato un elemento essenziale dell’offerta in corso di procedura.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Costi della manodopera Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Costi della manodopera e spese generali: il TAR annulla l’aggiudicazione
2
Il quadro normativo
3
Gli orientamenti giurisprudenziali
4
La sentenza del TAR
5
​Conclusioni operative
Impianti fv a terra: la nuova soluzione sun ballast

IL NOTIZIOMETRO

1
PROFESSIONE - 23/09/2025
Direttore dei lavori responsabile per i difetti nelle impermeabilizzazioni
2
FISCO E TASSE - 18/09/2025
Superbonus senza SAL finale: decade l’agevolazione?
3
LAVORI PUBBLICI - 17/09/2025
Verifica della progettazione: il MIT chiarisce ruolo del RUP e incompatibilità
4
EDILIZIA - 24/09/2025
Agibilità e altezza interna dei locali: il TAR Lombardia sulle deroghe del Salva Casa
5
EDILIZIA - 19/09/2025
Stato legittimo e ultimo titolo edilizio: il TAR smentisce (di nuovo) le linee guida MIT
6
EDILIZIA - 22/09/2025
Autorizzazione paesaggistica: il ddl delega approvato dal Senato e ora alla Camera