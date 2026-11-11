Un nulla osta edilizio rilasciato dal Comune non trasforma il suo destinatario in detentore legittimo di un suolo che appartiene a un altro ente pubblico. La Cassazione civile, sezione terza, con l'ordinanza del 15 luglio 2026, n. 232411, torna sul tema in una vicenda nata da una farmacia realizzata su un'area di un'ex IACP.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la pronuncia non enuncia principi nuovi, ma tiene insieme con ordine tre questioni che gli enti proprietari di aree incontrano con frequenza: il rapporto tra autorizzazione comunale e titolo di detenzione, la sorte del manufatto edificato sul suolo altrui, il peso dell'incertezza dominicale nelle trattative per la cessione.

Suolo dell'ente e autorizzazione comunale: la Cassazione su rilascio, accessione e trattative interrotte

L'ente aveva convenuto dinanzi al Tribunale la titolare della farmacia, chiedendo il rilascio del fondo, che la convenuta deteneva senza titolo dopo avervi edificato il manufatto, il risarcimento dei danni da occupazione e quello per l'ingiustificata interruzione delle trattative. Su proposta di acquisto della stessa occupante, il consiglio di amministrazione aveva infatti deliberato il prezzo di cessione del suolo e il ristoro per l'occupazione pregressa, condizioni che la controparte aveva accettato indicando anche il notaio per la stipula, salvo poi tenere, davanti alla richiesta di pagamento, una condotta incoerente con gli impegni assunti. La convenuta si difendeva richiamando un'autorizzazione del Comune che si era qualificato proprietario dell'area, e sostenendo che la tardiva produzione del titolo di acquisto da parte dell'ente avesse reso incerto il quadro proprietario e giustificato il mancato perfezionamento della vendita.

Il Tribunale, con la sentenza n. 1579/2011, ha disposto il rilascio e ha condannato la convenuta al pagamento di 45.550,92 euro a titolo di indennizzo per l'occupazione, respingendo la domanda fondata sulla responsabilità precontrattuale. La Corte d'appello territoriale, con la sentenza n. 3600/2021, ha confermato la decisione2. Pur ribadendo che il danno da responsabilità precontrattuale non era risarcibile, ha ritenuto che le ragioni addotte dall'appellante non fossero idonee a incidere sul regolare sviluppo delle trattative e che sussistesse un affidamento meritevole in capo all'ente, a fronte di una condotta non conforme ai canoni di buona fede. Deceduta l'appellante, l'unica erede ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

Autorizzazione comunale e titolo di detenzione

Il primo motivo, formulato come violazione degli artt. 934 e 936 del codice civile3, contestava la qualificazione della presenza sul fondo come occupazione abusiva. La ricorrente valorizzava il nulla osta comunale del 1981 e una disposizione dirigenziale del 2003, con cui il Comune si sarebbe atteggiato a proprietario, e leggeva la richiesta di acquisto o di locazione rivolta all'ente come un tentativo di comporre quell'incertezza, non come ammissione di altrui proprietà.

La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché, pur presentato come violazione di legge, chiedeva in realtà una diversa lettura dei documenti. Richiamando Cass. n. 26110/20154, l'ordinanza ricorda che la violazione di legge riguarda l'errata interpretazione della norma, mentre la valutazione delle prove e dei fatti del caso concreto spetta al giudice di merito, e aggiunge, con Cass. n. 16467/20175, che a quel giudice spetta anche scegliere i documenti su cui fondare la decisione. Pesa poi la regola dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., perché la sentenza d'appello aveva rilevato che il nulla osta non era in atti e il ricorso non ne riportava il contenuto in modo da consentire alla Corte di valutarlo senza ulteriori indagini, come richiesto dalle Sezioni Unite6.

Sul piano sostanziale, però, l'ordinanza restituisce con chiarezza il ragionamento dei giudici di merito, che la Cassazione non ha avuto motivo di scalfire. Il nulla osta comunale e la disposizione dirigenziale del 2003, che peraltro conteneva la contestazione della realizzazione abusiva del manufatto accanto a una generica indicazione del Comune come proprietario, sono stati ritenuti inidonei a dimostrare la titolarità del bene. Valore decisivo è stato attribuito alla documentazione prodotta dall'ente, che provava l'acquisto della proprietà per successione ex lege al soggetto originariamente acquirente. Anche la richiesta di acquistare il fondo è stata letta come implicito riconoscimento della titolarità in capo al proprietario. Ne emerge un dato pratico: chi agisce per il rilascio vince la partita nel merito, con la produzione ordinata del proprio titolo, e le autorizzazioni amministrative di un altro soggetto pubblico, rilasciate per finalità proprie, restano su un piano diverso rispetto alla questione di chi sia il proprietario del suolo.

Il terzo motivo riproponeva la stessa critica come omesso esame di un fatto decisivo ed è stato dichiarato inammissibile, perché secondo Cass., Sez. Un., n. 8053/20147 quella censura non può servire a contestare il modo in cui il giudice ha valutato le prove. La sentenza impugnata aveva del resto esaminato espressamente la tesi del titolo, escludendo che potesse derivare dagli atti comunali. La Corte riconosce inoltre, come osservato dalla ricorrente, che la regola della doppia conforme non si applicava al caso per ragioni di successione delle norme nel tempo, essendo il giudizio anteriore all'art. 348-ter c.p.c., ma precisa che l'esito non cambia8.

Costruzione su suolo altrui: accessione e domanda di rilascio

Il secondo motivo denunciava ultrapetizione. Secondo la ricorrente, l'ente nell'atto di citazione del 2005 aveva chiesto soltanto l'accertamento della detenzione senza titolo, la riconsegna dell'area e il risarcimento, senza domandare né l'accertamento dell'acquisto del manufatto per accessione né la sua rimozione, sicché la Corte d'appello, richiamando l'accessione per superare l'ostacolo di un prefabbricato autorizzato destinato a farmacia, avrebbe deciso su una domanda mai proposta.

La Corte riconosce che la ricorrente aveva documentato correttamente il proprio motivo, riportando le conclusioni dell'ente, ma esclude che il giudice d'appello abbia deciso oltre quanto richiesto. Non ha deciso su una domanda nuova e non ha attribuito all'ente un bene diverso da quello domandato. La decisione è rimasta dentro la domanda di rilascio, e il richiamo all'accessione serve soltanto a spiegare perché la presenza del manufatto non impedisse di accoglierla. Nelle parole della sentenza d'appello riprese dall'ordinanza, la realizzazione di un manufatto su suolo altrui non è motivo ostativo al rilascio, essendo il proprietario del suolo divenuto proprietario del manufatto per accessione. L'ordinanza richiama infine Cass. n. 6533/20249, secondo cui il giudice viola l'art. 112 c.p.c. quando non decide una domanda o un'eccezione, oppure concede qualcosa di diverso da quanto chiesto, ma non quando affronta la questione con un ragionamento che la parte non condivide.

Per l'ente proprietario ne discende una lettura tranquillizzante. Chi domanda il rilascio di un'area occupata sine titulo non è tenuto a formulare in via autonoma una domanda di accertamento dell'accessione, perché questa opera come qualificazione giuridica che il giudice può impiegare per rimuovere l'obiezione fondata sull'esistenza dell'opera, anche quando essa sia stata autorizzata e destinata a un servizio come quello farmaceutico. La lettura va però maneggiata con prudenza, perché nel caso l'accessione serviva a spiegare perché il rilascio restasse possibile e non a ottenere statuizioni ulteriori sul manufatto.

Cessione del terreno pubblico: trattative interrotte e responsabilità precontrattuale

Il quarto motivo, dedotto come violazione degli artt. 116 e 117 c.p.c. e dell'art. 1337 c.c. sotto il profilo del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., attaccava l'affermazione di responsabilità precontrattuale. La ricorrente sosteneva che l'ente conoscesse le ragioni del rallentamento nella stipula, riconducibili alla necessità di chiarire la titolarità del bene, e che quindi non potesse vantare un affidamento meritevole di tutela.

La Corte ha rilevato che il motivo era impostato in modo improprio, perché l'omesso esame riguarda un fatto decisivo e non la violazione di regole processuali, e ha comunque esaminato i singoli profili. L'art. 116 c.p.c. sulla valutazione delle prove è violato soltanto quando il giudice dà a una prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge, e non quando la parte contesta il peso che il giudice le ha attribuito, come ricordano le pronunce richiamate dall'ordinanza10. Quanto all'art. 117 c.p.c., sull'interrogatorio libero delle parti, il motivo non spiegava quale potere il giudice non avesse esercitato o avesse usato male, e citare la norma nel titolo del motivo non basta se non si indica quali affermazioni della sentenza la violerebbero11.

Più utile per chi gestisce un patrimonio pubblico è il ragionamento dei giudici di merito sull'art. 1337 c.c., rimasto fermo in Cassazione. Nel corso delle trattative non erano stati sollevati dubbi sulla titolarità in capo all'ente, perché l'occupante si era limitata ad accettare le condizioni contrattuali e a indicare il notaio. Non aveva addotto, quale ragione della sospensione, l'esigenza di chiarire l'assetto dominicale, tanto più che la titolarità era verificabile mediante l'ordinaria attività notarile. Le iniziative giudiziarie intraprese dall'occupante erano dirette a sospendere il provvedimento che imponeva il ripristino dello stato dei luoghi e non a chiarire la proprietà del fondo. L'indennità per l'occupazione, infine, è stata ritenuta congruamente determinata anche alla luce della precedente accettazione da parte della stessa convenuta.

In sintesi, chi ha accettato prezzo e condizioni e ha scelto il notaio non può invocare a posteriori un dubbio sulla proprietà che l'ordinaria verifica notarile consentiva di sciogliere, e un dubbio che non ha mai portato al tavolo della trattativa non vale a giustificare la rottura. Per le amministrazioni che trattano la cessione di aree occupate, la delibera sul prezzo e sul ristoro, l'accettazione della controparte e la documentazione sul titolo costituiscono l'asse probatorio su cui l'affidamento si costruisce, e sono gli elementi da curare e da conservare in vista di un eventuale contenzioso.

Rilascio del terreno e occupazione senza titolo: gli effetti della decisione

La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dell'Agenzia, liquidate in 4.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge12.

La pronuncia ha un valore che sta nella sua ordinarietà. Una controversia introdotta nel 2005 si chiude, a oltre vent'anni dall'atto introduttivo, con la conferma del rilascio di un'area pubblica occupata da un manufatto autorizzato da altra amministrazione.

La vicenda mostra che la tutela del patrimonio dell'ente proprietario passa dalla cura del titolo di proprietà, dalla coerenza della domanda di rilascio e dalla documentazione delle trattative, e che il ricorso per cassazione non è la sede per rimettere in discussione la lettura dei documenti già vagliata dai giudici di merito.

Note