Il 66% delle imprese della filiera delle costruzioni considera adeguato il proprio portafoglio ordini, il 36% prevede un aumento del fatturato entro la fine del 2026 e il 38% programma nuove assunzioni.

Sono alcuni dei risultati dell’Osservatorio SAIE 2026, realizzato in collaborazione con Nomisma e presentato a Bologna, che restituisce l’immagine di un settore ancora fiducioso, nonostante l’aumento dei costi, la carenza di personale qualificato e le incertezze legate alla conclusione degli investimenti finanziati dal PNRR.

L’indagine, condotta tra agosto e settembre 2026 su imprese attive nella produzione, nella distribuzione e nei servizi per l’edilizia e gli impianti, descrive una filiera che continua a investire e manifesta un interesse crescente per gli strumenti digitali. Rimangono però interrogativi sulla capacità del mercato di mantenere gli attuali livelli di attività una volta esaurita la spinta delle risorse straordinarie.

Costruzioni 2026: portafoglio ordini e fiducia delle imprese secondo l’Osservatorio SAIE

Il settore delle costruzioni rappresenta una componente rilevante del sistema produttivo nazionale, con oltre 700.000 imprese attive, pari a circa il 14% del totale delle aziende italiane.

All’interno di questo scenario, il primo elemento rilevato dall’Osservatorio riguarda la consistenza del lavoro acquisito. Il 66% delle imprese intervistate considera adeguato il portafoglio ordini rispetto alle esigenze di sostenibilità economico-finanziaria.

Il dato descrive una situazione nella quale una parte consistente degli operatori può contare su commesse sufficienti a sostenere l’attività aziendale, pur senza necessariamente disporre di prospettive di crescita particolarmente elevate.

Anche gli indicatori relativi alla fiducia confermano una valutazione prevalentemente positiva. Il 52% degli intervistati dichiara un livello elevato di fiducia nella propria impresa per il secondo semestre del 2026, mentre circa tre aziende su quattro esprimono una fiducia medio-alta nelle prospettive complessive del settore.

La differenza tra questi indicatori suggerisce una distinzione tra la percezione della solidità aziendale e quella dell’andamento generale del mercato. La fiducia nella capacità del comparto di mantenere una certa continuità non equivale, infatti, alla previsione di un aumento generalizzato dei ricavi.

Fatturato delle imprese edili: le previsioni per la fine del 2026

Le aspettative sull’andamento economico restituiscono un quadro meno uniforme rispetto a quello relativo agli ordini.

Secondo l’Osservatorio, il 36% delle imprese prevede un aumento del fatturato entro la fine del 2026, mentre il 28% si attende una contrazione. Il saldo tra le due componenti rimane positivo, ma la fiducia non è distribuita in maniera omogenea all’interno della filiera.

La disponibilità di commesse, inoltre, non coincide automaticamente con un miglioramento della redditività: un’impresa può mantenere un livello soddisfacente di attività e, contemporaneamente, subire una pressione sui risultati economici a causa dell’aumento dei costi di produzione, delle difficoltà di approvvigionamento o della riduzione dei margini sulle lavorazioni.

Lavoro nelle costruzioni: nuove assunzioni e carenza di personale qualificato

La propensione ad assumere rappresenta un ulteriore indicatore della continuità dell’attività produttiva.

Il 38% delle aziende intervistate prevede nuove assunzioni entro il 2026, con una media di circa tre ingressi per ciascuna impresa intenzionata ad ampliare l’organico. Le figure maggiormente ricercate comprendono personale impiegatizio, operai specializzati e ingegneri, sebbene tra le criticità più frequentemente segnalate dalle imprese ci sia la difficoltà di reperire lavoratori adeguatamente qualificati.

Il problema riguarda tanto le lavorazioni tradizionali quanto le attività che richiedono competenze digitali e conoscenze specialistiche, sempre più presenti nei processi di progettazione, realizzazione e gestione degli edifici.

Costi delle costruzioni: energia, materiali e margini delle imprese

Le prospettive del settore restano condizionate da fattori economici e organizzativi che le singole aziende possono controllare soltanto in parte.

Il 55% delle imprese indica nell’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime una delle principali criticità per l’attività. Alla pressione sui costi si aggiungono gli adempimenti burocratici, la contrazione dei margini e la difficoltà di reperire personale specializzato.

Le oscillazioni dei prezzi di materiali, trasporti ed energia rendono più complessa la programmazione degli acquisti e la definizione dei preventivi, soprattutto quando le commesse si sviluppano su periodi prolungati. Anche in presenza di un portafoglio ordini soddisfacente, le imprese devono quindi confrontarsi con il rischio di una riduzione della redditività delle lavorazioni.

Le difficoltà amministrative possono inoltre rallentare i processi e complicare l’organizzazione delle attività. La capacità di mantenere adeguati volumi di lavoro deve pertanto accompagnarsi a una maggiore prevedibilità dei costi e alla disponibilità delle competenze necessarie per rispettare i programmi produttivi.

Intelligenza artificiale nell’edilizia: adozione al 42%, ma integrazione limitata

Accanto agli indicatori economici, l’Osservatorio dedica attenzione alla trasformazione tecnologica della filiera.

Il 42% delle imprese dichiara di avere già introdotto strumenti di intelligenza artificiale oppure di sperimentarli attraverso progetti pilota. L’utilizzo occasionale di applicazioni basate sull’AI, tuttavia, non coincide con la loro integrazione nei processi aziendali: soltanto il 4% degli intervistati considera infatti questa tecnologia parte integrante del proprio modello di business.

La distanza tra i due valori indica che una quota significativa delle esperienze si trova ancora in una fase iniziale. In molti casi l’impiego degli strumenti è legato a iniziative individuali o ad attività non organizzate secondo procedure aziendali definite.

Le applicazioni più strutturate risultano maggiormente presenti nell’impiantistica e nella progettazione, oltre che nelle imprese di dimensioni più elevate.

La diffusione degli strumenti rappresenta quindi un primo indicatore di interesse, mentre il loro impiego sistematico costituisce una fase ancora da sviluppare.

BIM nelle costruzioni: quasi due imprese su tre investono o intendono investire

Un altro elemento riguarda il Building Information Modeling (BIM), metodologia che consente di organizzare e gestire le informazioni relative a un’opera attraverso modelli digitali condivisi.

Secondo l’indagine, quasi due imprese su tre dichiarano di avere già effettuato investimenti nel BIM oppure di prevederli nel breve periodo.

Anche in questo caso è necessario distinguere gli investimenti già realizzati da quelli soltanto programmati. Il dato non misura, infatti, la percentuale di aziende che utilizzano stabilmente il BIM in tutte le attività, ma descrive un orientamento verso l’adozione o il rafforzamento della metodologia.

L’interesse si inserisce in un processo più ampio di digitalizzazione della filiera, che coinvolge progettisti, imprese esecutrici, produttori, fornitori e gestori delle opere.

Dopo il PNRR: quali prospettive per il settore delle costruzioni?

Uno dei temi centrali dell’indagine riguarda le aspettative delle imprese rispetto alla progressiva conclusione degli investimenti straordinari collegati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Piano ha contribuito a sostenere una parte rilevante della domanda di lavori, servizi tecnici e forniture, soprattutto nell’ambito delle infrastrutture e degli investimenti pubblici. La prospettiva di una riduzione di questa componente rende necessario valutare la capacità del mercato di trovare nuove fonti di domanda.

Secondo l’Osservatorio, circa un’impresa su due ritiene che la conclusione del PNRR avrà effetti nulli o marginali sulla propria attività. Circa quattro aziende su dieci prevedono invece conseguenze negative, considerate comunque gestibili.

Il risultato non consente di escludere difficoltà per specifici segmenti del mercato, ma mostra che una parte significativa delle imprese non prevede effetti tali da compromettere la continuità dell’attività.

Tra gli ambiti individuati come possibili opportunità figurano il mercato privato, gli interventi di efficientamento energetico degli edifici e la rigenerazione urbana.

Sono settori nei quali la domanda dipende da condizioni differenti rispetto a quelle che hanno caratterizzato la fase degli investimenti straordinari: capacità di spesa di famiglie e imprese, accesso al credito, convenienza economica degli interventi e disponibilità di strumenti di sostegno.

Incentivi edilizi e Piano Casa: le richieste delle imprese per il dopo PNRR

Le aspettative sul dopo PNRR si collegano alle richieste rivolte alle politiche pubbliche: il 46% delle imprese intervistate indica nuovi incentivi fiscali per l’edilizia tra gli strumenti auspicati per sostenere il settore, mentre il 32% richiama il Piano Casa.

Le percentuali esprimono le preferenze degli operatori coinvolti nell’indagine e non devono essere interpretate come indicazioni sull’effettiva introduzione di nuove misure.

La richiesta di incentivi evidenzia il ruolo attribuito agli strumenti fiscali nella capacità di attivare investimenti privati, in particolare per interventi che richiedono un impegno economico rilevante da parte dei proprietari immobiliari.

Il riferimento al Piano Casa richiama invece l’attenzione sulla domanda abitativa e sulla possibilità di sostenere interventi finalizzati ad ampliare, recuperare o rendere più accessibile l’offerta residenziale.

La questione riguarda anche la prevedibilità degli strumenti di sostegno: le decisioni di investimento, tanto per gli operatori economici quanto per i committenti privati, richiedono infatti un orizzonte temporale adeguato e condizioni sufficientemente stabili.

SAIE Bologna 2026: i numeri della manifestazione e i temi dell’edilizia

I risultati dell’Osservatorio sono stati presentati durante SAIE Bologna 2026, edizione che celebra il sessantesimo anniversario della manifestazione, organizzata per la prima volta nell’ottobre 1965 e oggi ospitata alternativamente a Bologna e Bari.

L’edizione 2026 conta 567 espositori, 68 associazioni partner, 235 convegni e 22 iniziative speciali, con un programma articolato attorno a progettazione e digitalizzazione, edilizia, impianti, infrastrutture, sostenibilità e innovazione.

Tra i temi affrontati figurano le politiche abitative, la prevenzione sismica, la ricostruzione, la trasformazione digitale e gli investimenti infrastrutturali, con momenti di confronto tra operatori della filiera e rappresentanti delle istituzioni.

La manifestazione costituisce così un’occasione di confronto sulle trasformazioni del mercato e sulle priorità individuate dalle imprese, anche alla luce dei risultati dell’Osservatorio.

Mercato delle costruzioni: domanda privata, redditività e nuove opportunità

L’indagine SAIE-Nomisma descrive una filiera che mantiene un livello di fiducia relativamente elevato, ma deve confrontarsi con un passaggio delicato: la progressiva conclusione degli investimenti straordinari e la necessità di trovare nuove opportunità in un mercato caratterizzato da costi elevati, margini sotto pressione e difficoltà di reperimento del personale.

Le prospettive del settore non dipenderanno quindi soltanto dalla quantità di lavori disponibili, ma anche dalla redditività delle commesse, dalla capacità di acquisire competenze, dall’efficacia degli investimenti tecnologici e soprattutto dall’evoluzione della domanda privata. Efficientamento energetico, rigenerazione urbana e politiche abitative rappresentano alcuni degli ambiti sui quali le imprese ripongono le maggiori aspettative per la fase successiva al PNRR.