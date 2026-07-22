I sistemi realizzati con Gypsotech® Externa Gyps sono stati sottoposti presso laboratori specializzati a numerosi test di resistenza agli agenti atmosferici. Le prove hanno verificato il comportamento della lastra durante ripetuti cicli caldo-pioggia e freddo-caldo , senza che si manifestassero deterioramenti, fessurazioni o danni visibili.

La soluzione è stata sviluppata per rispondere alle principali sollecitazioni alle quali è sottoposto l’involucro edilizio, mantenendo nel tempo stabilità dimensionale e prestazioni anche in presenza di condizioni ambientali impegnative.

© Riproduzione riservata

I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.

Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.