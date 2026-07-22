La gamma Fassa Bortolo dedicata alle costruzioni a secco si amplia con Gypsotech® Externa Gyps, una nuova lastra progettata per il rivestimento esterno degli edifici.
Per il gruppo trevigiano si tratta della prima lastra in gesso rinforzata con rete, specificamente sviluppata per i sistemi da esterno e inserita in una soluzione provvista di Valutazione Tecnica Europea ETA.
L’obiettivo è abbinare i vantaggi tipici delle costruzioni a secco, dalla leggerezza alla rapidità di posa, con la protezione dall’umidità, dagli urti e dagli agenti atmosferici normalmente richiesta ai sistemi costruttivi tradizionali.
Gypsotech Externa Gyps: la lastra in gesso certificata ETA per l’esterno
Gypsotech® Externa Gyps è destinata alla realizzazione di pareti esterne non portanti rivestite con lastre e costituisce il componente centrale del sistema Fassa Externa Gyps.
La soluzione è stata sviluppata per rispondere alle principali sollecitazioni alle quali è sottoposto l’involucro edilizio, mantenendo nel tempo stabilità dimensionale e prestazioni anche in presenza di condizioni ambientali impegnative.
Alla resistenza agli agenti atmosferici si aggiungono buone prestazioni meccaniche, un comportamento favorevole in presenza di umidità, la classificazione di reazione al fuoco in Euroclasse A1 e la possibilità di ottenere elevati livelli di isolamento acustico attraverso una corretta configurazione della parete.
Resistenza ad agenti atmosferici, umidità, urti e fuoco
Prestazioni nei cicli caldo-pioggia e freddo-caldo
I sistemi realizzati con Gypsotech® Externa Gyps sono stati sottoposti presso laboratori specializzati a numerosi test di resistenza agli agenti atmosferici. Le prove hanno verificato il comportamento della lastra durante ripetuti cicli caldo-pioggia e freddo-caldo, senza che si manifestassero deterioramenti, fessurazioni o danni visibili.
I test hanno inoltre rilevato una resistenza al carico del vento pari a 1,3 kN/m², una classe di permeabilità all’aria A4 e una classe di tenuta all’acqua RE750, insieme a prestazioni elevate durante i cicli igrotermici.
Si tratta di caratteristiche particolarmente rilevanti per un componente destinato all’esterno, dove il sistema deve conservare nel tempo la propria funzionalità anche in presenza di variazioni termiche, precipitazioni e sollecitazioni dovute al vento.
Stabilità dimensionale anche in presenza di umidità
Grazie a un indice di assorbimento totale dell’acqua inferiore al 5%, Gypsotech® Externa Gyps mantiene un’elevata stabilità sia dimensionale, verificata secondo la norma EN 318, sia planare, con classificazione in classe A secondo la norma EN 14617-12.
La ridotta sensibilità all’umidità ne consente l’impiego non soltanto nei sistemi di parete esterna, ma anche negli ambienti interni caratterizzati da una presenza significativa di vapore o condensa.
La lastra può quindi trovare applicazione anche in centri benessere, piscine, garage, cantine, cucine e lavanderie industriali, sempre nell’ambito di sistemi correttamente progettati e realizzati.
Resistenza meccanica, reazione al fuoco e isolamento acustico
La resistenza all’umidità non rappresenta l’unica caratteristica della lastra. Il nucleo, con una densità pari a 900 kg/m³, assicura infatti una maggiore resistenza meccanica e superficiale nei confronti di urti, spinte e sollecitazioni accidentali.
Sotto il profilo della sicurezza antincendio, Gypsotech® Externa Gyps è classificata in Euroclasse A1 di reazione al fuoco, secondo la norma EN 13501-1. La lastra rientra pertanto tra i prodotti tecnicamente incombustibili.
Un ulteriore elemento riguarda il comfort acustico. Combinando la lastra con materiali isolanti aventi spessori e densità differenti, è possibile realizzare stratigrafie capaci di raggiungere elevati livelli di isolamento termoacustico, adattando la composizione della parete alle prestazioni richieste dal progetto.
Costruzioni a secco: vantaggi per cantiere, progettazione e comfort
Il sistema Fassa Externa Gyps ha ottenuto la Valutazione Tecnica Europea ETA relativa all’idoneità all’impiego per la realizzazione di sistemi di pareti esterne non portanti rivestite con lastre.
Le prestazioni tecniche si accompagnano ai vantaggi esecutivi propri delle costruzioni a secco. Un involucro di questo tipo presenta infatti un peso indicativamente pari a circa un terzo rispetto a una soluzione tradizionale in laterizio, con possibili benefici sulla movimentazione dei materiali e sull’organizzazione delle lavorazioni.
La posa più rapida e la riduzione delle lavorazioni umide permettono inoltre una gestione più ordinata del cantiere e una maggiore programmabilità dei tempi di realizzazione.
La struttura a intercapedine consente di integrare al suo interno differenti tipologie di impianto, agevolando la progettazione e le eventuali operazioni di manutenzione. Il sistema può essere configurato in funzione delle esigenze dell’edificio, modificando la stratigrafia, gli spessori e i materiali isolanti.
L’elevato isolamento termico e acustico ottenibile permette di raggiungere buoni livelli di efficienza energetica e comfort abitativo anche attraverso pareti con spessori più contenuti rispetto a numerose soluzioni costruttive tradizionali.
La scelta di un involucro a secco risponde anche alle esigenze di riduzione dell’impatto ambientale lungo il ciclo di vita dell’edificio. I benefici possono riguardare la fase produttiva, la limitazione dei consumi energetici durante l’utilizzo dell’immobile e la gestione del fine vita, considerata la possibilità di recuperare e riciclare una quota significativa dei componenti.
Gypsotech Externa Gyps: caratteristiche e dati tecnici
Gypsotech® Externa Gyps presenta le seguenti caratteristiche tecniche:
- lastra di tipo GM-FH1IR, secondo la norma EN 15283-1;
- spessore pari a 12,5 mm;
- dimensioni pari a 1.200 × 2.000 mm;
- peso pari a 11,3 kg/m².
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale Fassa Bortolo.